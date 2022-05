Internetaanbieders en Brein sluiten overeenkomst over blokkeren piraterijsites

Sites die volgens een rechter inbreuk maken op auteursrecht en die een provider daarom moet blokkeren, worden vervolgens door vrijwel alle internetaanbieders geblokkeerd. Dat is besloten in een convenant tussen Nederlandse isp's en Stichting Brein.

Door deze overeenstemming gaan internetproviders gezamenlijk gehoor geven aan een rechterlijke uitspraak die een van hen verplicht een website te blokkeren omdat die illegaal downloaden mogelijk maakt. Voorheen moest Stichting Brein per provider via de rechter proberen een website te laten blokkeren. Met de nieuwe afspraak kan Brein dergelijke sites sneller en efficiënter landelijk blokkeren. Brein benadrukt dat dit alleen gebeurt als de stichting zelf het initiatief neemt om een rechterlijke procedure tegen een internetaanbieder te starten en er een rechterlijke uitspraak voor een blokkade volgt.

De afspraken zijn er gekomen op initiatief van de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Economische Zaken en Klimaat. De Autoriteit Consument en Markt heeft geholpen bij het opstellen van het convenant. De ACM zegt dat het blokkeren van de websites is toegestaan onder de Europese netneutraliteitsverordening. De handhavingsinstantie neemt bij klachten of handhavingsverzoeken over dergelijke blokkades eerst contact op met de internetproviders die het convenant hebben ondertekend, voordat het er een eigen oordeel over gaat vellen. KPN, Ziggo, T-Mobile, M7, Delta Fiber Nederland en NL Connect, namens zestien kleinere providers, hebben zich bij deze overeenkomst aangesloten. NL Connect meldt desondanks 'fundamentele bezwaren tegen het blokkeren van websites' te hebben.

In 2020 moesten Ziggo en Xs4all van de rechter na een nieuwe beoordeling torrentsite The Pirate Bay blokkeren nadat Stichting Brein in 2018 een zaak tegen de internetproviders had aangespannen. Die blokkade gold na een oordeel in 2018 ook voor andere Nederlandse internetaanbieders.