Oostenrijkse providers blokkeren Cloudflare-IP's na gerechtelijk bevel

Ik zal het je uitleggen: als de overheid via dwang, bedrijven kan bewegen om maatregelen te nemen die het vrije economische verkeer van gezagsgetrouwe ondernemers en consumenten belemmeren, is die overheid heel verkeerd bezig.
Je hebt het hier over sites die warez en movz aanboden. Hoe zijn die 'gezagsgetrouw'?
Je gaat nog een tijdje door over allemaal ongerelateerde bullshit, maar je motiveert totaal niet waarom deze uitspraak een voorbeeld is van "fundamentele problemen met de verhouding tussen burger en overheid in Oostenrijk" zoals jij dat opperde.
Volgens mij ben je je eigen (en zo te lezen volslagen misplaatste) wantrouwen in de politiek keihard aan het projekteren op deze situatie in oostenrijk.
Oostenrijk heeft serieus een fundamenteel probleem met tirannie
Ik heb nieuws voor je. De meeste landen hebben dit soort problemen.
Wat betreft die stikstofuitspraak: die afspraken zijn multi-interpretabel en het is aan de wetgever om concreet vorm te geven welke invulling men er aan geeft, niet aan 1 of andere pruikenkop met een toga.
Maar die invulling is al jaren geleden gebeurt. Daar zijn afspraken over gemaakt.
Wat de rechter eist is dat de politiek zich aan zn eigen afspraken houdt. Dat doet ie om de maatschapij te beschermen tegen politieke willekeur.
is niet aan de rechter maar aan de kiezer die zijn mandaat geeft aan de volksvertegenwoordiging die vervolgens opdracht geeft aan de uitvoerende macht om het zus of zo te doen.
Maar dat mandaat is al jaren geleden gegeven. De politieke discussie is geweest.
Wat de politiek dan zou moeten doen als ze het anders willen is die afspraken weer op tafel leggen en weer in debat gaan. Maar wat ze nu doen is hun eigen afspraken negeren (zonder de burger daarover op de hoogte te stellen overigens). En dan is het aan de rechter om deze vorm van corruptie tegen te gaan.
Het is heel appart, je lijkt tegen de politiek te zijn maar je bent er tegelijkertijd ook tegen als een rechter de politiek met de neus op de feiten drukt.
Rechters kunnen wel de wetgever of de uitvoerder tot de orde roepen, maar niet andersom.
Dat kan zeker wel. Dat gebeurt door wetgeving. Als de politiek het niet eens is met de uitspraken van een rechter dan kunnen ze de wet aanpassen en dan moet de rechter een andere uitspraak doen.
Bovendien ontbreekt in continentaal Europa een essentieel iets dat je nodig hebt om de scheiding der machten in stand te houden, en dat is een traditie van juridisch originalisme ipv. interpretatieve rechtspraak.
LOL, dat fundamentalistisch onflexibel kutsysteem dat ze in de VS hebben? Waar heb je je dat aan laten praten man? Vindt jij een letterlijke interpretatie van de wet beter werken dan een interpretatie die de bedoeling van de wet in acht neemt?
Het is nou niet dat het amerikaanse rechtssysteem als beste of eerlijkste uit de
bus komt. En wat nog vele malen erger is en absoluut destructief werkt op de rechtspraak is dat in de VS de rechters politieke kleur hebben. En dat in het allerhoogste rechterlijke orgaan. En het walgelijke is daarbij dat de politieke meerderheid bij de opperrechters niet de politieke meerderheid in het land is.
Dus je hebt rechters die politiek bedrijven. Dat is op zich al een totale aanfluiting van een rechterlijke macht. Maar daarnaast dus ook nog eens politiek niet representatief.
War een afgang! Dit amerikaanse systeem is ordes van grootte meer kapot dan wat we hier hebben. En jij staat dat aan te prijzen!
Daarom hebben continentaal Europese landen veel te machtige overheden,
Dit blijkt niet uit wat je schrijft. Je legt een probleem voor dat speelt tussen de verschillende delen van de trias politica en nu concludeer je daar opeens uit dat de overheid te machtig is. Want?
zijn in elk Europees land dingen verboden die legaal moeten zijn
Zoals? Warezsites?
en hebben wij in Nederland bijvoorbeeld, anders dan in de meeste andere landen, geen hof dat aan de grondwet mag toetsen.
En daar zijn goede redenen voor.
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De specifieke reden waarom dit zo gaat wordt in het artiekel genoemd. De rechter vindt dat de wetgever wetten hoort te produceren die in overeenstemming zijn met de grondwet.
Maar zoals je kunt lezen is er consensus ontstaan dat de rechter in sommige gevallen wel aan de grondwet zou moeten kunnen toetsen.
De wetgever begeeft zich kennelijk op glad ijs en produceert in toenemende mate wetten die niet stroken met de grondwet en dus is er behoefte aan een controlerend orgaan die de geproduceerde wetten door een rechter toetst aan de grondwet.