Oostenrijkse providers blokkeren Cloudflare-IP's na gerechtelijk bevel

In Oostenrijk zijn IP-adressen van Cloudflare geblokkeerd bij meerdere providers omdat websites die illegale software en media aanbieden daar gebruik van maken. Onbedoeld zijn ook legitieme websites die Cloudflare gebruiken getroffen door de blokkades.

Dat schrijft Security.nl op basis van uitzoekwerk. De klachten komen binnen op Reddit, het Cloudflare-forum en Hacker News. Een gebruiker meldt dat daarom Phoronix niet bereikbaar is, maar meldingen van individuele gebruikers en hun domeinen die niet meer werken, komen meer voor. In totaal gaat het volgens de internetprovider Liwest om veertien domeinen en elf IP-adressen. Zeker een deel daarvan is van Cloudflare.

Thomas Lohningen, de Oostenrijkse vicepresident van de digitale burgerrechtenorganisatie EDRi schrijft op Twitter: "We hebben meldingen ontvangen van gek geworden auteursrechtvertegenwoordigers die verschillende Oostenrijkse ISP's hebben verplicht IP-adressen van Cloudflare te blokkeren. De nevenschade van deze overblokkering is enorm en treft veel legale content."

Volgens de Oostenrijkse krant Der Standard is Cloudflare zijn klanten via e-mail op de hoogte aan het brengen. Ze zoeken naar een technische oplossing voor het probleem, maar het bedrijf roept zijn Oostenrijkse klanten ook op om druk te zetten op de politici in het land.

In een reactie tegenover de krant zegt internetprovider Magenta dat het geen keus heeft in de kwestie, omdat het om een gerechtelijk bevel gaat. Verder vertelt het dat er voorheen de mogelijkheid was om tegen dit soort bevelen in beroep te gaan, maar sinds een uitspraak van de hoogste rechter in het land is dat niet meer zo.

De krant meldt ook op basis van 'goed ingelichte bronnen' dat de blokkade van de IP-adressen rond dinsdagmiddag weer opgeheven moet worden. Ook de advocaat van de eisende partij, de LSG, zou de blokkade willen terugdraaien, mede vanwege de negatieve media-aandacht die de zaak in het land krijgt.