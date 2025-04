Cloudflare: afgelopen kwartaal meer dan 4,5 miljoen ddos-aanvallen afgewend

Cloudflare heeft in het eerste kwartaal van 2024 meer dan 4,5 miljoen ddos-aanvallen afgewend. Dat is volgens het bedrijf de helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Opvallend is dat het aantal op Zweden gerichte ddos-aanvallen na 7 maart met 466 procent is gestegen.

Cloudflare schrijft in zijn jaarlijkse dreigingsrapport dat de 4,5 miljoen geregistreerde ddos-aanvallen ongeveer een derde vormen van het aantal ddos-aanvallen dat het bedrijf in heel 2023 heeft afgeslagen. Cloudflare meldt ook dat het aantal ddos-aanvallen via HTTP met 93 procent is toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aandeel ddos-aanvallen via dns zou tijdens het eerste kwartaal van dit jaar overigens met 54 procent zijn toegenomen. Bij dergelijke aanvallen worden dns-servers met requests bestookt, zodat die het gewone internetverkeer niet meer kunnen afhandelen.

De grootste ddos-aanval die Cloudflare tot nu in 2024 heeft tegengehouden, is afkomstig van een Mirai-achtig botnet. Dit botnet zou zijn pijlen op een Aziatische hostingprovider hebben gericht. De aanval haalde een snelheid van 2Tbit/s. Cloudflare meldt dat aanvallen via Mirai-achtige botnets nog steeds gemeengoed zijn. Het bedrijf vermeldt ten slotte dat het 466 procent meer ddos-aanvallen op Zweedse websites heeft geregistreerd. De stijging vond volgens Cloudflare plaats vlak nadat Zweden is toegetreden tot de NAVO. Dat gebeurde op 7 maart 2024.