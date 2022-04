Cloudflare registreert grootste ddos-aanval via https tot nu toe

Cloudflare registreerde afgelopen maand een ddos-aanval met een omvang van 5,3 miljoen requests per seconde. Hoewel het bedrijf in het verleden met grotere aanvallen te maken kreeg, is het de grootste tot nu toe die via https verliep.

De ddos-aanval duurde 15 seconden en Cloudflare kon deze na detectie naar eigen zeggen afwenden. Volgens het bedrijf is een dergelijke grote aanval via https opvallend, omdat er meer rekenkracht vereist is voor versleutelde verbindingen en aanvallers daardoor hogere bedragen moeten betalen voor ddos-aanvallen via tls-verbindingen. De aanval kwam dan ook voornamelijk van datacenters die cloudcomputediensten aanbieden. Volgens Cloudflare komt het in toenemende mate voor dat aanvallen niet via isp's, maar via datacenters verlopen.

De aanval was gericht op een Cloudflare-klant die een crypto launchpad aanbiedt. Dit is een platform voor blockchainprojecten waarmee bedrijven in een vroeg stadium tokens kunnen verkopen aan de eerste investeerders. De reden van de aanval is onbekend, maar deze was afkomstig van een botnet dat Cloudflare al langer in de gaten houdt. Het gaat om een botnet van ongeveer 6000 bots via 1300 netwerken en afkomstig uit 112 verschillende landen. Met bijna 15 procent neemt Indonesië daarvan het grootste deel voor zijn rekening.