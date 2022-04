Nederlandse politie dwong beheerder Telegram-kanaal met complotten te wissen

Bij het offline halen van Telegram-kanalen waarin complottheorieën werden gedeeld en bestuurders zijn bedreigd, zijn het Openbaar Ministerie en de politie volgens juristen hun boekje te buiten gegaan. De politie dwong een beheerder een kanaal te wissen.

Dat blijkt uit een proces-verbaal dat in handen is van BNR. Daarin staat dat twee agenten in oktober vorig jaar de beheerder van het Herhaling Red Pill Journaal thuis bezochten en hebben medegedeeld dat het kanaal op last van de officier van justitie offline moest worden gehaald. De agenten hebben ter plekke de officier gebeld en die besliste dat er een 'gedragsaanwijzing' moest worden opgelegd en dat de beheerder onder toeziend oog van de agenten het kanaal moest verwijderen.

De agenten hebben dat medegedeeld aan de beheerder en daarbij aangegeven dat hij vervolgd zou worden als hij niet op de aanwijzing in zou gaan. De beheerder heeft het kanaal vervolgens verwijderd. Een van de agenten heeft daar een foto van gemaakt en dat als bewijs toegevoegd aan het proces-verbaal.

Volgens BNR zegt een woordvoerder van het OM dat de beheerder het kanaal vrijwillig heeft verwijderd en dat de officier van justitie pas daarna een gedragsaanwijzing heeft opgelegd, om mogelijke herhaling te voorkomen. Het proces-verbaal spreekt dat echter tegen.

In dezelfde periode werden twee Telegram-kanalen op last van het OM gesloten. Deze kanalen zijn niet verwijderd, maar geblokkeerd en er verscheen een bericht van de politie in. Het was toen onduidelijk hoe het OM deze kanalen had gesloten. Uit een uitspraak die later is gepubliceerd, blijkt dat dit door de politie zelf is gedaan, via de telefoon van de beheerder. De beheerder zat eerder al vast voor opruiing en bedreiging en de politie had zijn telefoon al in beslag genomen en beschikte over de pincode.

Juristen zeggen tegen BNR dat de politie en het OM niet zo hadden mogen handelen. De officier van justitie had Telegram moeten verzoeken om de kanalen te sluiten. Een woordvoerder van het OM zegt dat er geen contact is gezocht met Telegram 'omdat het bedrijf toch niet zou meewerken'. Daarbij verwijst het OM naar de uitspraak van Telegram dat het bedrijf nog nooit gebruikersdata aan derden heeft verstrekt, waaronder overheden. Voor het sluiten van kanalen hoeft echter geen gebruikersdata verstrekt te worden en in andere landen heeft Telegram meermaals kanalen gesloten op verzoek van overheden.

Het OM kwam in actie tegen de betreffende Telegram-kanalen omdat er opruiende en bedreigende video's in werden gedeeld. Daarin werd onder andere RIVM-directeur Jaap van Dissel beschuldigd van rituele kindermoorden.

Het proces-verbaal dat in handen is van BNR