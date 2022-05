Gerucht: betaald Telegram-abonnement krijgt onder meer eigen stickers

Chatapp Telegram krijgt een betaald Premium-abonnement met daarin onder meer toegang tot bepaalde stickers. Dat blijkt uit de code van de bètaversie van de app voor iOS. Het is onbekend wanneer het abonnement zal verschijnen.

Behalve de stickers hebben betalende abonnees ook de gelegenheid om meer reacties te geven op berichten, schrijft Telegram Beta. Er gingen al eerder geruchten over de komst van een abonnement in Telegram, maar dit is voor het eerst dat Premium opduikt in de bètaversie van de app.

Met het betaalde abonnement wil Telegram nieuwe inkomsten aanboren. Nu komen inkomsten vooral uit eenmalige aankopen die gebruikers kunnen doen in de chatapp. Met een maandelijks abonnement zou Telegram vaste inkomsten krijgen.

Het is nog onbekend of en wanneer Telegram het abonnement gaat introduceren. Er gaan al langer geruchten over een abonnement in de chatapp. Telegram heeft nog niet gereageerd op de vondst van de Premium-verwijzingen in zijn app.