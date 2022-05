Organisatie achter Wikipedia stopt met aannemen donaties in cryptovaluta

Wikimedia Foundation, de organisatie achter webencyclopedie Wikipedia, stopt met het aannemen van donaties in cryptovaluta. Dat is de uitkomst van een raadpleging van communityleden over het onderwerp. De ondersteuning van crypto's leverde Wikimedia weinig op.

De discussie duurde in totaal drie maanden, meldt Web3IsGoingGreat. Een van de redenen is dat proof-of-work-systemen zoals die van bitcoin en ethereum een grote impact hebben op het klimaat. Bovendien is er veel risico op fraude via crypto's, zo schat de organisatie in. Nu heeft Wikimedia besloten om donaties via alle cryptovaluta stop te zetten.

Afgelopen jaar kreeg Wikimedia 130.000 dollar binnen via cryptovaluta en dat is ongeveer 0,08 procent van al het geld dat binnenkwam. Daardoor is het de kleinste van alle kanalen om te doneren aan de stichting. Wikimedia is niet de enige organisatie die zijn beleid rond donaties in crypto's opnieuw heeft bekeken. Mozilla stopte afgelopen maand donaties via cryptovaluta die met proof-of-work werken.

Wikimedia biedt sinds 2014 de mogelijkheid om donaties aan te bieden via bitcoin. Later kwamen daar ook bitcoin cash en ethereum bij. Leden stemden afgelopen maand al tegen het gebruik van cryptovaluta voor donaties.