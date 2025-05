Wikipedia vernieuwt websitelay-out met sticky header en inhoudsopgave

Wikipedia heeft een nieuwe lay-out gekregen. De online encyclopedie heeft Vector 2022 doorgevoerd, een restyling die vier jaar in ontwikkeling is geweest. De nieuwe lay-out lijkt op de skin uit 2010, maar ziet er moderner uit met een nieuwe inhoudsopgave en een sticky header.

De nieuwe lay-out heet Vector 2022. Het is een vernieuwde versie van het bestaande Vector, dat Wikipedia al sinds 2010 gebruikt. Volgens de makers van de online encyclopedie voldeed dat oude ontwerp niet aan alle eisen, waardoor er veel elementen op de schop moesten. Het nieuwe ontwerp moet 'toegankelijker en comfortabeler zijn voor zowel nieuwe als oude lezers'. Ook zou de skin het beter doen voor 'geavanceerde gebruikers op de desktop'.

De inhoudsopgave blijft voortaan standaard op de pagina staan en scrolt daarbij mee met de gebruiker. Ook komt daar op discussiepagina's extra context bij te staan voor lezers. Het wordt daarnaast makkelijker om van taal te wisselen tijdens het lezen. Ook wordt de sidebar inklapbaar en zijn er verschillende kleine visuele verschillen.

Een andere belangrijke wijziging is dat de zoekfunctie prominenter wordt weergegeven. Daar komt ook informatie bij te staan over een zoekopdracht, zoals extra afbeeldingen of beschrijvingen. Tot slot wordt de header voortaan sticky, waardoor die meescrolt met de gebruiker.