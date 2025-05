Apple brengt nieuwe HomePod met Thread-ondersteuning uit voor 349 euro

Apple heeft een nieuwe HomePod aangekondigd. De HomePod 2nd Gen is een opvolger van het eerdere model uit 2018 en heeft een groter formaat dan de HomePod Mini. Het apparaat ondersteunt Thread, lossless audio, Dolby Atmos en AirPlay 2.

De nieuwe HomePod is vanaf 3 februari in Nederland te koop. Het is een cilindervormige HomePod met ongeveer dezelfde vorm als de originele HomePod. Er zit een touchscherm aan de bovenkant van de speaker voor het bedienen van muziek, naast de vanzelfsprekende Siri-ondersteuning.

Apple zegt dat de speaker een woofer heeft waarvan het membraan 20mm kan bewegen. Er zit ook een ingebouwde basequalizer in de speaker en vijf bundelvormende tweeters.

Het nieuwe model draait op dezelfde S7-chip die ook in de Watch 7 zit. Het apparaat kan muziek spelen via wifi op Apple Music, maar voor gebruikers van diensten waar de HomePod nog niet wordt ondersteund kan de HomePod overweg met AirPlay 2. Luisteraars die Apple Music gebruiken, kunnen zowel naar lossless audio als naar Dolby Atmos luisteren. Ook heeft de HomePod Thread-ondersteuning zodat later Matter-apparaten kunnen worden verbonden met de slimme speaker.

De speaker gaat 349 euro kosten.