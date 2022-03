Apple start vrijdag verkoop HomePod mini in Nederland en België

Apple start vrijdag de verkoop van de HomePod mini in Nederland en België. De prijs van de slimme speaker is 109 euro. Eerder bleek alleen dat de kleine speakers 'eind maart' zouden verschijnen in Nederland en België.

De aankondiging van de verkoopstart is geen verrassing: Apple start vaak op vrijdag de verkoop van nieuwe producten en 25 maart is de laatste vrijdag van maart. Begin maart verschenen de productpagina's van de HomePod mini op de Nederlandse en Belgische Apple-site, met een een prijs van 109 euro.

Apple kondigde de HomePod mini internationaal in oktober 2020 aan. De release in Nederland en België liet mogelijk lang op zich wachten omdat spraakassistent Siri op de HomePod nog geen Nederlands ondersteunde. Die ondersteuning voor de Nederlandse taal verscheen in december vorig jaar.

De HomePod mini is een kleinere versie van de HomePod, met één driver, twee passieve radiatoren en een akoestische waveguide aan de onderkant. Gebruikers kunnen twee HomePod mini's combineren voor stereogeluid.