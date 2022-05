Nieuwe Edifier-speaker ondersteunt bluetooth en wifi en heeft Echo-koppeling

Audiofabrikant Edifier kondigt voor het eerst een speaker aan met zowel bluetooth als wifi. De speaker heeft zelf geen microfoon, maar kan wel gekoppeld worden aan Amazon Echo. Daarmee kan de speaker ook via de spraakassistent van Amazon worden bediend.

Edifier had al verschillende speakers die Bluetooth ondersteunen. De Edifier MS50A voegt daar wifi-connectiviteit aan toe en de mogelijkheid om direct muziek vanuit bijvoorbeeld Spotify te streamen via de speaker. Verder worden ook andere streamdiensten als Amazon Music en Tidal ondersteund en kan er via Apple AirPlay 2 audio op de speaker worden afgespeeld.

Het is mogelijk om meerdere MS50A-speakers draadloos met elkaar te verbinden voor een stereo-opstelling of in verschillende kamers dezelfde muziek af te spelen. Ook kan de speaker verbonden worden met een Amazon Echo-apparaat, volgens de fabrikant. Hierdoor kunnen gebruikers alsnog muziek afspelen via de spraakassistent van Amazon.

De 40W-speaker weegt ruim twee kilogram, is 145,5 mm diep en breed en 211,3 mm hoog. Aan de bovenzijde van de speaker zit een volumeregelaar, pauzeknop en kan er van nummer gewisseld worden. De speaker heeft een adviesprijs van 150 euro.