Apex Legends Mobile is nu beschikbaar en bevat exclusieve modus en personage

Apex Legends Mobile is vandaag verschenen voor iOS en Android. De mobiele variant staat los van de pc- en console-game en heeft een eigen team deathmatch-modus bij release. Daarnaast krijgt het spel een exclusief personage.

Apex Legends Mobile is sinds 17 mei beschikbaar en bevat een modus die niet in de console- of pc-versie van de game aanwezig is. Het gaat om een team deathmatch-modus, die wisselt tussen vijf verschillende levels. Spelers van Apex Legends op pc of console zullen de locaties bekend voorkomen, want ze zijn gebaseerd op locaties uit de originele game. Het gaat om: Market, Artillery, Overflow, Thermal Station en Skull Town.

In de eerdere aankondigingstrailer toonde Respawn Entertainment alleen personages die bij de release van de originele game ook aanwezig waren. De personages die later aan de game op pc en console zijn toegevoegd, werden niet getoond. Nu blijkt dat Apex Legends Mobile toch nog een extra personage krijgt bij release: Fade. Dit personage is alleen speelbaar in de mobiele versie van Apex Legends en komt dus niet naar de game op pc en consoles.

De game is alleen speelbaar met aanraakbesturing, waarbij de belangrijkste knoppen op het scherm worden getoond. Apex Legends Mobile staat los van de originele game en krijgt naast de unieke team deatmatch-modus ook eigen evenementen en seasons. Het is niet bekend of er naast Fade nog meer exclusieve personages naar Apex Legends Mobile komen. Ook heeft Respawn Entertainment niet bekend gemaakt welke extra personages uit Apex Legends we in een later stadium in de mobiele versie van de game kunnen verwachten.

Het kan zijn dat je smartphone de game niet ondersteunt. Respawn Entertainment maakte eerder bekend wat de systeemvereisten zijn voor het spel. Op Android is dat een Snapdragon 435-, Hisilicon Kirin 650-, Mediatek Helio P20- of Exynos 7420-soc. Daarnaast moet de smartphone ook draaien op Android 6.0 of hoger en Open GL 3.1 ondersteunen. Voor Apple-gebruikers is het vereist dat ze een iPhone 6S of een nieuwer model bezitten. Dit apparaat moet iOS 11 of hoger geïnstalleerd hebben. Voor zowel de iOS- als de Android-versie geldt dat de game 4GB opslagruimte nodig heeft en ten minste 2GB werkgeheugen heeft.