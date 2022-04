'Jedi: Fallen Order 2 komt in 2023 uit en alleen op Windows en nieuwe consoles'

Volgens Venturebeat-journalist Jeff Grubb komt het vervolg op Star Wars: Jedi Fallen Order definitief niet dit jaar uit, maar volgend jaar. Dat was nog onzeker. Het besluit gaat gepaard met de beslissing om de game niet voor de Xbox One en PS4 uit te brengen.

Dat meldt de doorgaans goed ingelichte VentureBeat-gamejournalist Jeff Grubb, in zijn eigen Grubbsnax-podcast. Een reden voor het besluit vermeldt hij er niet bij. Wel meldde Bloomberg-gamejournalist Jason Schreier ten tijde van de originele aankondiging van Fallen Order 2 dat die bekendmaking 'belangrijk was voor het aantrekken van personeel' voor de studio's, iets dat 'nu bijzonder belangrijk is, met de Great Resignation gaande'. Wellicht dat dat bij deze beslissing de bepalende factor was, maar dat is niet zeker.

Grubb verwacht dat wachten met de release tot 2023 ervoor zorgt dat genoeg gamers de nieuwe generatie consoles in huis heeft dat het acceptabeler is om de vorige generatie consoles niet van deze game te voorzien. Door de aanhoudende chiptekorten zijn de PS5 en Xbox Series slecht leverbaar en daardoor kunnen ze ook extra duur zijn.

De journalist meldt tot slot dat de gamemakers het 'Fallen Order'-gedeelte van de titel zullen laten vallen. Daarnaast verwacht hij dat er beelden van de game getoond zullen worden tijdens het Star Wars Celebration-evenement dat eind mei plaatsvindt.

De studio achter Star Wars Jedi: Fallen Order is Respawn Entertainment, ook bekend van Titanfall en Apex Legends. Naast een nieuwe Fallen Order werkt de studio tegelijkertijd aan een first-person shooter en strategiespel, die zich beide ook in het Star Wars-universum afspelen. Die twee zijn volgens Schreier minder vergevorderd in hun ontwikkeling. Electronic Arts is eigenaar van Respawn Entertainment en de uitgever van Respawns games.

