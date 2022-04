Voormalig Uncharted-regisseur Amy Hennig werkt aan Star Wars-game

Gameregisseur Amy Hennig maakt met haar studio Skydance New Media in samenwerking met Lucasfilm Games een nieuwe verhaalgedreven Star Wars-action-adventuregame. Het wordt een origineel verhaal in het Star Wars-universum. Wanneer de game moet uitkomen, is niet bekend.

Dat schrijven Skydance New Media en Lucasfilm Games in een nieuwsbericht. Hennig gaat met haar team een origineel verhaal ontwikkelen in het Star Wars-universum, dus de game zal geen vertelling zijn van een van de films, series of boeken van Star Wars. Het spel moet een verhaalgedreven action-adventuregame worden, vergelijkbaar met de Uncharted-serie waar Hennig aan werkte of Star Wars Jedi: Fallen Order uit 2019.

Het is de tweede keer dat Hennig aan een Star Wars-game werkt. In 2018 werkte Hennig bij Visceral Games en EA Vancouver aan een Star Wars-game voor EA, maar die game was volgens EA te lineair en werd geschrapt. Hennig vertrok als gamedirector bij EA om haar eigen studio op te richten.

Amy Hennig werd bekend als regisseur en producer van onder meer de Legacy of Kain-reeks, en als creatief regisseur en schrijver bij Naugthy Dog, waar ze werkte aan de Jak and Daxter-serie en de de Uncharted-reeks. Hennig verliet Naughty Dog in 2014, terwijl ze werkte aan Uncharted 4: A Thief's End, om te werken aan de Star Wars-game.

In het nieuwsbericht schrijft ze dat het zien van Star Wars in 1977 een enorme invloed heeft gehad op haar creatieve leven en dat ze dan ook bijzonder enthousiast is om met Lucasfilm Games te werken aan 'interactieve verhalen in het melkwegstelsel' waar ze zo van houdt. Behalve aan een Star Wars-game werkt Skydance New Media ook aan een verhaalgedreven Marvel-game. Dat is de eerste game van de studio die in 2019 opgericht werd. Wanneer de game moet uitkomen, is nog niet bekend.

Behalve de studio van Hennig, werkt ook Respawn aan drie nieuwe Star Wars-games. Respawn ontwikkelde Jedi: Fallen Order. De opvolger van die game moet dit jaar of volgend jaar uitkomen. De andere twee zijn een strategiegame en een shooter. Ubisoft en Massive Entertainment maken daarnaast een Star Wars-openwereldgame.