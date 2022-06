Star Wars Eclipse is in vroege ontwikkeling en krijgt filmische trailer

Tijdens The Game Awards heeft ontwikkelaar Quantic Dream Star Wars Eclipse aangekondigd. Deze Star Wars-titel bevindt zich in een vroege ontwikkelfase. Ook is een filmische trailer uitgebracht.

De trailer bevat nog weinig details en zet vooral de toon en de duistere sfeer. Er is onder meer een personage te zien dat op een grote trommel slaat, als onderdeel van een ogenschijnlijk kwaadaardige ceremonie, waarbij uiteindelijk een ander personage opstaat uit een teerput. Ondertussen overspoelt duisternis het sterrenstelsel, waarbij we onder meer Yoda en een op C-3PO lijkende protocol droid zien, naast de nodige ruimtegevechten.

Volgens de officiële beschrijving gaat het om een actieadventuregame met een aftakkend verhaal. De makers omschrijven Star Wars Eclipse als de eerste game die zich afspeelt in The High Republic. Dat is de naam van een multimediaproject van allerlei verhalen uit de Star Wars-franchise die zich tijdens het High Republic-tijdperk afspelen, zo'n tweehonderd jaar voor de gebeurtenissen uit de originele Star Wars-films. Star Wars Eclipse lijkt zich voornamelijk in de Outer Rim af te spelen.

De nieuwe game krijgt een origineel verhaal met unieke personages die elk hun eigen paden kunnen bewandelen en elk hun eigen vaardigheden en rollen hebben. Er zijn allerlei speelbare personages, wat waarschijnlijk bijdraagt aan het feit dat de game op allerlei manieren kan worden ervaren. De keuzes die de speler maakt, kunnen een aanzienlijk verschil maken voor het verloop van het verhaal.

Quantic Dream is de ontwikkelaar en is vooral bekend is van de titels Heavy Rain en Detroit: Become Human. Aan Star Wars Eclipse wordt gewerkt in studio's in Parijs en Montreal. Voor de nieuwe game is nog geen releasedatum bekendgemaakt.