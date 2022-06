Gearbox brengt Homeworld 3 in laatste kwartaal 2022 uit en toont trailer

Gearbox Publishing heeft tijdens The Game Awards aangekondigd dat Homeworld 3 ergens in het laatste kwartaal van volgend jaar zal verschijnen. Ook heeft de uitgever een nieuwe trailer uitgebracht met gameplaybeelden.

Gearbox omschrijft de titel als een standalonegame in de Homeworld-reeks waarin het verhaal weer verdergaat, generaties na de gebeurtenissen uit Homeworld 2. De camapagne van Homeworld 3 speelt zich af in een sterrenstelsel waar dankzij de Hyperspace Gate Network sprake was van een eeuw van overvloed. Nu beginnen deze poorten te falen.

Op de pagina's van Homeworld 3 op Steam en in de Epic Games Store staat dat de game van ontwikkelaar Blackbird Interactive in het laatste kwartaal van 2022 uitkomt voor Windows. Hier staan ook enkele nieuwe screenshots en wordt de gameplaytrailer getoond. Daarin zijn beelden van de kenmerkende 3d-ruimtegevechten te zien. Ook is Karan S'jet te horen, de wetenschapper en hoofdpersoon die in Homeworld 1 en 2 aan het hoofd van de vloot stond. Zij is 'de sleutel voor het mysterie dat de toekomst van het gehele sterrenstelsel bedreigt'.

Gearbox kondigde Homeworld 3 meer dan twee jaar geleden aan en sprak toen al van een release ergens eind 2022. Het originele Homeworld stamt uit 1999 en Homeworld 2 uit 2003. Tussendoor was er nog Homeworld: Cataclysm uit 2000 en in 2016 verscheen Homeworld: Deserts of Kaharak. Deze nieuwste game speelt zich af op de woestijnplaneet van Kharak en moet gezien worden als een prequel voor het originele Homeworld. In tegenstelling tot de andere Homeworld-games speelt Deserts of Kaharak zich niet af in de ruimte. In 2015 bracht Gearbox ook nog Homeworld Remastered uit.