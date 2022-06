Release Homeworld 3 wordt uitgesteld voor 'kwaliteit' en 'duurzame ontwikkeling'

Homeworld 3 komt niet meer in het laatste kwartaal van dit jaar uit, maar in de eerste helft van volgend jaar. Het uitstel zorgt ervoor dat de 'toewijding aan kwaliteit' van de ontwikkelaar in stand blijft maar ook dat dit 'op een duurzame manier' kan plaatsvinden.

Met dat laatste bedoelen Gearbox Publishing en ontwikkelaar Blackbird Interactive vermoedelijk dat hiermee het zogenaamde crunch, voor een bepaalde periode uitzonderlijk lange werkweken maken, vermeden kan worden. Dat is een bekend en regelmatig voorkomend probleem in de gamesindustrie.

De twee partijen beloven verder dat de 'grootste inkijk in de game tot nu toe' plaats zal vinden tijdens de aankomende Gamecom-beurs, die in augustus gehouden wordt. Tot nu toe zijn er alleen sterk geregisseerde in-engine-beelden van Homeworld 3 getoond en nog geen daadwerkelijke onversneden gameplay met bijvoorbeeld een interface, zoals in het eindproduct te zien zal zijn.

Homeworld 3 begon op het crowdfundingplatform Fig, in 2019. Daar werd anderhalf miljoen dollar opgehaald voor de game, hoewel het streefdoel een dollar was, dus de game werd ongeacht het bedrag al gemaakt. Fig diende dus meer als pre-order-platform. Ook konden mensen met een voorbestelling laten weten wat ze in de game willen zien.

Homeworld 3 wordt een rts-game, net als zijn voorgangers. Dit door Blackbird Interactive ontwikkelde spel moet zich, net als de eerste delen in de reeks, afspelen in de ruimte. Het spel krijgt dezelfde 3d-gevechten en rts-elementen als de originele Homeworld-spellen van rond de eeuwwisseling. Het verhaal zal ook verder gaan met waar Homeworld 2 is geëindigd. De ruimte-rts staat bekend om de ruimteschipgevechten die zich in 3d plaatsvinden; de schepen kunnen zich dus in een bolvormig speelveld verplaatsen en van alle kanten aanvallen. Homeworld 1 en 2 werden door Relic Entertainment ontwikkeld. In 2015 bracht Gearbox ook nog Homeworld Remastered uit.

Beelden getoond tijdens The Game Awards 2021