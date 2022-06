Gearbox wordt overgenomen door Embracer Group voor maximaal 1,3 miljard dollar

Het Zweedse Embracer Group heeft Gearbox Entertainment overgenomen voor een bedrag dat kan oplopen tot ruim 1,3 miljard dollar. Gearbox is bekend van de Borderlands-, Brothers in Arms- en de latere Homeworld-games en wordt een onafhankelijk onderdeel van Embracer Group.

Gearbox zegt dat de overname betekent dat het eenvoudig toegang krijgt tot meer kapitaal. Gearbox lijkt een onafhankelijk onderdeel binnen Embracer Group te worden, mede omdat ceo en oprichter Randy Pitchford aan het hoofd van Gearbox Entertainment blijft staan. Volgens Embracer Group wordt Gearbox zijn zevende 'opererende groep', naast THQ Nordic, Koch Media/Deep Silver, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive en DECA Games. Volgens Embracer zal de transactie binnen drie maanden zijn afgerond. Dat is nog wel afhankelijk van de goedkeuring van toezichthouders.

De transactie wordt gevormd door een eerste bedrag van in totaal 363 miljoen dollar, waarvan 188 miljoen in geld en de rest in aandelen. Embracer Group zegt ook dat Pitchford en zijn werknemers van Gearbox gezamenlijk een significante aandeelhouder in Embracer worden. Daarnaast zijn er zogeheten earnouts overeengekomen, van 300 en 715 miljoen dollar, wederom deels in geld en aandelen. Die bedragen worden overgemaakt als Gearbox voldoet aan een aantal gestelde financiële prestatiedoelen.

Naast Gearbox wordt ook Aspyr Media overgenomen. Dat is de ontwikkelaar en uitgever van onder meer Star Wars: Knights of the Old Republic II voor Android en iOS. Embarcer Group betaalt 100 miljoen dollar voor Aspyr. Ook hier gaat het om een combinatie van cash en aandelen.

Het in het Zweedse Karlstad gevestigde Embracer Group is het moederbedrijf van nogal wat ontwikkelaars en uitgevers die actief zijn op de pc-, console- en mobiele markt. Franchises als Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, Kingdoms of Amalur en TimeSplitters vallen onder Embracer Group. Het bedrijf heeft 57 interne ontwikkelstudio's en heeft meer dan 5500 werknemers in meer dan veertig landen.