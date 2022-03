Koch Media werkt aan nieuwe Painkiller-game en bevestigt komst Payday 3

Koch Media heeft een nieuw uitgeverslabel opgezet, genaamd Prime Matter. Onder dit label zullen een dozijn games worden uitgegeven, waaronder Payday 3, waarvan al bekend was dat Koch deze zou uitgeven. Daar komt nu ook een nieuwe Painkiller-game bij.

Koch Media omschrijft Prime Matter als een nieuwe premium gaminglabel waar studio's van over de hele wereld onder vallen. Het nieuwe label komt naast onder meer labels als Deep Silver en Milestone te staan. Prime Matter wordt gevestigd in München en zal volgens Koch flink wat nieuwe games publiceren in allerlei genres, maar ook bestaande merken oppakken, zoals die Warhorse Studios.

Een van de meest opvallende aankondigingen van nieuwe games die onder Prime Matter vallen, is een nieuwe Painkiller-game. Koch Media maakt nog weinig details over deze game bekend en zegt alleen dat er binnenkort meer informatie volgt. Het originele Painkiller kwam uit in 2004 en Painkiller: Hell & Damnation volgde in 2012. Sindsdien is er geen nieuwe game meer gemaakt in de reeks. Het is nog onduidelijk welke ontwikkelaar zich met de nieuwe Painkiller-game bezighoudt.

Verder is nu duidelijk dat Payday 3 ook komt te vallen onder Prime Matter. Deze game wordt gemaakt door het Zweedse Starbreeze Studios. Het was al duidelijk dat deze game in 2023 uitkomt voor consoles en de pc. In de Payday-games draait het om het uitvoeren van bankovervallen. In Payday 3 zal Hollywood de setting zijn.

In de lijst van games die onder Prime Matter vallen wordt ook de nieuwe game Crossfire: Legion genoemd. Dit is een futuristische rts-game die door Blackbird Interactive wordt gemaakt. Dit is de ontwikkelaar van Hardspace: Shipbreaker en Homeworld 3.