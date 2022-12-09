Payday 2-ontwikkelaar Starbreeze opent nieuwe studio in Verenigd Koninkrijk

Starbreeze Studio heeft een nieuwe studio geopend in het Verenigd Koninkrijk. Deze studio gaat zich bezighouden met twee nieuwe onaangekondigde games die een vergelijkbaar verdienmodel als Payday 2 hebben. De afgelopen jaren verkeerde Starbreeze nog in financiële problemen.

De Britse Starbreeze-studio gaat aan twee IP's werken, die onlangs door Starbreeze zijn aangekocht. Het bedrijf zegt niet om wat voor games het gaat, maar zegt wel dat ze het 'games as a service'-verdienmodel van Payday 2 gaan hanteren. Payday 2 kent veel dlc die zowel gameplay als nieuwe missies kunnen bevatten. Starbreeze zegt een studio in het Verenigd Koninkrijk te willen openen, omdat hier volgens het bedrijf veel goede ontwikkelaars zijn die het aan zich wil binden.

Tancred Dyke-Wells en Lawrence Bishop nemen de leiding van Starbreeze Studios UK op zich. Dit tweetal richtte eerder Cinder Cone op, een bedrijf dat vorig jaar Skeleton Crew uitbracht. Het tweetal heeft daarnaast gewerkt aan games als Firewatch, Smoke & Sacrifice, Nintendo Art Academy, Proteus en Battalion Wars.

Starbreeze kwam de laatste jaren regelmatig in het nieuws vanwege geldproblemen. In mei 2019 zei het bedrijf bijvoorbeeld vanwege geldtekorten het geen jaar meer vol te kunnen houden. Het bedrijf verkocht daarom meerdere gamelicenties en ontsloeg personeel. Even leek het er ook op dat Starbreeze Payday 3 niet zou kunnen afmaken door die geldproblemen, maar na een overeenkomst met Koch Media kon dit toch wel. Met de opening van de Britse gamestudio lijken de problemen van Starbreeze vooralsnog voorbij te zijn.