Payday 2-ontwikkelaar Starbreeze opent nieuwe studio in Verenigd Koninkrijk

Starbreeze Studio heeft een nieuwe studio geopend in het Verenigd Koninkrijk. Deze studio gaat zich bezighouden met twee nieuwe onaangekondigde games die een vergelijkbaar verdienmodel als Payday 2 hebben. De afgelopen jaren verkeerde Starbreeze nog in financiële problemen.

De Britse Starbreeze-studio gaat aan twee IP's werken, die onlangs door Starbreeze zijn aangekocht. Het bedrijf zegt niet om wat voor games het gaat, maar zegt wel dat ze het 'games as a service'-verdienmodel van Payday 2 gaan hanteren. Payday 2 kent veel dlc die zowel gameplay als nieuwe missies kunnen bevatten. Starbreeze zegt een studio in het Verenigd Koninkrijk te willen openen, omdat hier volgens het bedrijf veel goede ontwikkelaars zijn die het aan zich wil binden.

Tancred Dyke-Wells en Lawrence Bishop nemen de leiding van Starbreeze Studios UK op zich. Dit tweetal richtte eerder Cinder Cone op, een bedrijf dat vorig jaar Skeleton Crew uitbracht. Het tweetal heeft daarnaast gewerkt aan games als Firewatch, Smoke & Sacrifice, Nintendo Art Academy, Proteus en Battalion Wars.

Starbreeze kwam de laatste jaren regelmatig in het nieuws vanwege geldproblemen. In mei 2019 zei het bedrijf bijvoorbeeld vanwege geldtekorten het geen jaar meer vol te kunnen houden. Het bedrijf verkocht daarom meerdere gamelicenties en ontsloeg personeel. Even leek het er ook op dat Starbreeze Payday 3 niet zou kunnen afmaken door die geldproblemen, maar na een overeenkomst met Koch Media kon dit toch wel. Met de opening van de Britse gamestudio lijken de problemen van Starbreeze vooralsnog voorbij te zijn.

Starbreeze UK

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 09-12-2022 17:11 8

09-12-2022 • 17:11

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Reacties (8)

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BlackEasterEgg 9 december 2022 20:54
Payday 3 zal het daglicht wel nooit zien zeker.

[Reactie gewijzigd door BlackEasterEgg op 27 juli 2024 11:16]

iCore @BlackEasterEgg10 december 2022 01:30
Payday 3 zal het daglicht wel nooit zien zeker.
De studio claimt zelf dat het juist erg goed gaat met de ontwikkeling van Payday 3:
[Payday 3]'s coming along really well. I'm super excited about telling more about it, but we can't at this point in time," Sjögren said. "We haven't released any other information [other] than we are actually releasing it in 2023, but we will and it's going to be a lot of fun."
Bron: IGN - CEO Tobias Sjögren says Payday 3 is "coming along really well." (7 December 2022)
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"The development of PAYDAY 3 is proceeding according to plan, and together with our co-publishing partner, Plaion (which has changed its name from Koch Media group), we are working hard to ensure a successful launch in 2023. Many people are waiting for more information about the exact release date and to see content from the game, and we will provide updates closer to the launch," said Starbreeze CEO Tobias Sjogren

"Our studio grew somewhat during the quarter, with the number of employees increasing from 152 to 156. This is according to plan and the team for PAYDAY 3 is reaching full size."
Bron: TweakTown

Wat leesmateriaal:
Starbreeze financial reports (q3 2022 and older) + simple future roadmap

[Reactie gewijzigd door iCore op 27 juli 2024 11:16]

NickyVDP 9 december 2022 17:59
Tsja, hopelijk floppen de nieuwe titels niet. Maar 'T is troebel water..
Rabb 11 december 2022 14:48
Gaan we weer. Je kunt echter niet ontkennen dat het doorzetters zijn. Ben benieuwd hoe lang ze het volhouden.

Vond persoonlijk Payday 1 beter/toegankelijker dan Payday 2, ben benieuwd wat Payday 3 voor spel word.
aadje93 @Rabb11 december 2022 17:13
Nog veel meer dlc 🤦‍♂️
casd18 @aadje9312 december 2022 11:12
Heb zelf niet zoveel problemen met de manier waarop de DLC bij Payday is vormgegeven. Maar 1 speler in de lobby hoeft de dlc the hebben om de contracten te spelen. het enige dat je dan mist is wat wapens en attachments voor die wapens. Veelal zijn die niet vooral leuk maar geen must om tal van variaties te kunnen maken in je build.
milanv 11 december 2022 20:35
Mijns inziens is dit model niet per sé slecht; het zorgt er wel voor dat er nieuwe content uit blijft komen voor een game. Wanneer een nieuwe content pack dingen bevat die voor jou van waarde zijn kun je voor een (in het geval van Payday 2 klein) x bedrag je game meer inhoud kan geven, als je de content niet hoeft koop je de desbetreffende dlc niet.

Payday 2 heeft wel het voordeel dat alleen de host de dlc hoeft te hebben die een nieuwe missie bevat om hem met een party te kunnen spelen, dit is denk ik wel belangrijk om het niet als een paywall te laten voelen
casd18 @milanv12 december 2022 11:14
Payday 2 heeft wel het voordeel dat alleen de host de dlc hoeft te hebben die een nieuwe missie bevat om hem met een party te kunnen spelen, dit is denk ik wel belangrijk om het niet als een paywall te laten voelen
Dit is ook waarom ik persoonlijk geen probleem heb met de manier waarop ze het bij Payday 2 hebben gedaan. De wapens in de DLC's zijn vaak gewoon nog een extra optie in het al uitgebreide palet.

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