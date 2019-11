Payday 2 krijgt op 7 november Silk Road-update

Starbreeze komt deze week met een update voor Payday 2. De gratis Silk Road-update introduceert een nieuw outfit-systeem en een verbeterde interface. Ook komt de ontwikkelaar met drie betaalde dlc-pakketten, waaronder een nieuwe heist.

Silk Road is de eerste grote Payday 2-update sinds 2018. De gratis update bevat een nieuw outfit-systeem en zes nieuwe outfits. Ook is de interface van de game volgens de ontwikkelaar verbeterd. Tegelijk met de update brengt Starbreeze ook een nieuwe heist uit; de Border Crossing. Deze missie is verkrijgbaar als betaalde dlc en kost 7 dollar. De heist speelt zich af rond grens tussen de Verenigde Staten en Mexico. Starbreeze komt ook met een nieuw outfitpakket en een pakket met nieuwe wapenmodificaties, die ieder 3 dollar kosten. Een bundel met alle nieuwe dlc is verkrijgbaar voor 10 dollar.

Starbreeze kondigde eind 2018 aan dat het zou stoppen met het produceren van content voor Payday 2, maar na geldproblemen moest de ontwikkelaar alsnog terugvallen op de game. Vorige maand gaf de Zweedse gamestudio al aan dat het in de nabije toekomst met nieuwe, betaalde dlc voor de online shooter zou komen. Ook komt het bedrijf in 2022 of 2023 met een vervolg op de game.

Deze geldnood komt mede door het floppen van Overkill's The Walking Dead, een shooter die gebaseerd is op de gelijknamige tv-serie. Het is al langere tijd bekend dat het bedrijf financieel ongezond is. Eerder dit jaar werden zestig werknemers van Starbreeze ontslagen. Het bedrijf gaf in die periode ook aan dat het verwachtte binnen een jaar failliet te zijn.