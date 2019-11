Fossil kondigt smartwatch met analoge wijzers en e-inkscherm aan

Fossil heeft een hybride smartwatch met analoge wijzers en een scherm van e-ink aangekondigd. Het klokje moet mede daardoor een accuduur van een paar weken hebben, zo zegt de fabrikant. Het horloge lekte afgelopen maanden al veel uit.

De Fossil Hybrid HR heeft een 1,07"-scherm met een onbekende resolutie. In het midden zit een gat voor de analoge wijzers. Er zijn verder geen technische details over de hardware van het horloge, zoals soc, geheugen, opslag, software en andere details. Verlichting van het scherm gaat met vier leds die gebruikers met een dubbeltik kunnen activeren. Het scherm is geen touchscreen.

Gebruikers kunnen kort met hun pols schudden om de wijzers te laten bewegen, zodat interface-elementen achter het scherm zichtbaar worden. Via de app kunnen gebruikers instellen wat op de watchface te zien is, waaronder hartslag, aantal gezette stappen en de datum. De hartslag meet het horloge met de hartslagmeter achterop. Het is een 42mm-klokje met een dikte van 11mm.

Fossil brengt de Hybrid HR woensdag uit en hij kost vanaf 199 euro. Het horloge verscheen enkele maanden geleden al bij een Nederlandse webwinkel, toen nog met Diana in de naam: een samentrekking van 'digitaal' en 'analoog'. Fossil zou deze technologie hebben ontwikkeld nadat het in 2015 voor 260 miljoen dollar de wearablemaker Misfit overnam. Google kreeg begin dit jaar niet nader genoemde wearabletechnologie van Fossil in handen en nam toen ook een deel van het r&d-team van Fossil over. Google bleef vaag over de aard van de technologie, maar zei wel tegen Wareable dat het ging om een 'productinnovatie die nog niet op de markt is verschenen'.