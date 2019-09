Fossil-wearables met analoge functies en vermoedelijk e-inkscherm komen online

Er zijn Fossil-smartwatches online verschenen die traditionele analoge functies combineren met vermoedelijk een e-inkscherm. Deze smartwatches zouden het resultaat kunnen zijn van een samenwerking tussen Google en Fossil, en draaien wellicht op Wear OS.

Onder meer op een productpagina van Nederlandse winkel is de Fossil Collider Diana FTW7009 verschenen. Dit horloge combineert traditionele wijzers en knoppen aan de buitenkant, met vermoedelijk een e-inkscherm direct achter de wijzers. Althans, in de specificaties wordt het horloge omschreven als 'de eerste hybride smartwatch van Fossil', waarbij wordt gesproken over een 'traditioneel horloge' in combinatie met een e-inkscherm. De wearable kost 199 of 219 euro, afhankelijk van de zwarte of zilveren uitvoering. Elders zijn ook andere, maar vergelijke varianten van de Fossil Collider Diana online verschenen, al zijn die listings soms alweer verdwenen.

In de productbeschrijving staat dat er tien verschillende wijzerplaatelementen kunnen worden ingesteld en dat de accu twee tot vier weken meegaat dankzij de afwezigheid van een touchscreen. Ook wordt de aanwezigheid van bluetooth voor de verbinding met een iPhone of Android-telefoon genoemd, evenals de mogelijkheid om een work-out te starten met Google Fit.

Op de afbeeldingen zijn achter de analoge wijzers vier symbooltjes op het vermoedelijke e-inkscherm te zien, die de hartslag, het weer, het aantal stappen en de datum weergeven. Deze weergave komt overeen met andere Wear OS-apparaten. De weergave van de fitness-app lijkt op de Google Fit-client van Wear OS. Verder blijkt uit de afbeeldingen dat er berichten zijn te ontvangen op het e-inkscherm, zoals meldingen van Instagram of de recentste WhatsApp-berichten.

Onlangs berichtte de website Wareable over de naam Diana, wat Fossils interne benaming zou zijn voor hybride smartwatchtechnologie die Google in licentie heeft gekregen. 'Diana' zou een samenvoeging zijn van de woorden 'digitaal' en 'analoog'. Fossil zou deze technologie hebben ontwikkeld nadat het in 2015 voor 260 miljoen dollar de wearablemaker Misfit overnam. Google kreeg begin dit jaar niet nader genoemde wearabletechnologie van Fossil in handen en nam toen ook een deel van het r&d-team van Fossil over. Google bleef vaag over de aard van de technologie, maar zei wel tegen Wareable dat het ging om een 'productinnovatie die nog niet op de markt is verschenen'. Dat laatste verandert wellicht op korte termijn met de komst van deze nieuwe smartwatches, al is nog geen releasedatum bekend.