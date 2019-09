Groot aantal Nederlandse servers offline na actie tegen illegale televisie

Autoriteiten uit meerdere Europese landen hebben een groot crimineel netwerk opgeschort dat voor lage prijzen betaalde televisie verspreidde. Door deze actie zijn 200 servers uit de lucht gehaald, waarvan 93 in Nederland.

Georganiseerde misdaadgroepen begonnen volgens Eurojust in 2015 met het illegaal heruitzenden en verkopen van betaalde televisie. De illegale content werd verkocht aan 'onwetende gebruikers'. Mensen betaalden een klein bedrag per maand om het televisiesignaal te ontvangen. De opbrengsten kwamen vervolgens in illegale circuits terecht, waarna het geld naar buitenlandse bankrekeningen werd verplaatst.

De fraudeurs in kwestie richten zich vooral op de Italiaanse markt. Telecombedrijven als Sky Italia zouden dan ook voornamelijk de dupe zijn geweest. Ook content van Netflix is illegaal verspreid door de misdaadorganisaties. Bedrijven zouden door de illegale omloop van betaalde televisie en pay-per-view-content zo'n 6,5 miljoen euro aan inkomsten misgelopen, is de schatting van Eurojust.

In totaal zijn 22 verdachten aangehouden. Daarnaast zijn 150 PayPal-accounts van de criminele-organisatieleden bevroren. De verdachten worden beschuldigd van fraude op grote schaal, cybercriminaliteit en het witwassen van geld. In een persconferentie, waar de NOS over bericht, meldt officier van Justitie Lodewijk van Zwieten dat er geen Nederlanders verdacht worden. Ook zijn er geen Nederlandse bedrijven betrokken bij de fraude. De serverinfrastructuur van Nederland is wel misbruikt voor het illegaal verspreiden van betaalde televisie.

Foto's van enkele betrokken servers. Foto's © via Polizia di Stato (Italië).

In totaal zijn er door de actie ruim 200 servers offline gehaald. Hiervan stonden er 93 in Nederland. De overige servers stonden in Duitsland en Frankrijk. Tijdens de dag van de actie zijn onder meer servers, betaalinstrumenten en registratiebladen in beslag genomen.

Onder meer iptv -platform Xtream Codes lijkt tijdens de actie offline te zijn gehaald, schrijft Torrentfreak. Gebruikers konden via de software van Xtream Codes een eigen iptv-server opzetten. Deze servers zouden eventueel gebruikt kunnen worden voor het illegaal verspreiden van betaalde televisie. Een basisabonemment op de software kostte 15 euro per maand, terwijl een 'professioneel' abonnement maandelijks 59 euro kostte. Xtream Codes zelf is geen provider van illegale content.

Eurojust is een juridisch agentschap van de Europese Unie. Het is opgericht in 2002 en gevestigd in Den Haag. Het agentschap heeft als doel het bestrijden van onder andere georganiseerde misdaad door onder andere de samenwerking tussen nationale autoriteiten te coördineren.