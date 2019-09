Facebook onthult Portal TV-apparaat voor videobellen of ar-toepassingen via tv

Facebook heeft de Portal TV geïntroduceerd, een klein apparaat met een camera en met microfoons die via hdmi op een televisie kan worden aangesloten. Daarmee kunnen ar-toepassingen op het tv-scherm worden getoond, of is het tv-scherm inzetbaar voor videobellen.

Facebook komt met een drietal Portal-apparaten die allemaal beschikken over een automatisch inzoomende camera die gezichten herkent. Verder hebben ze Alexa-integratie, apps als Spotify, Amazon Prime Video of Messenger en de capaciteit om WhatsApp-video-oproepen met end-to-end-encryptie af te handelen. Videobellen kan alleen via Messenger en WhatsApp.

De Portal TV heeft als enige van de drie geen scherm en moet via hdmi op een televisie of monitor worden aangesloten. Het apparaat beschikt over een camera met een resolutie van 12,5 megapixel met een beeldhoek van 120 graden en acht microfoons, heeft wifi-ondersteuning en voor de privacy is er een knop om zowel de camera en microfoons uit te zetten, net als een geïntegreerde cameracover.

Als twee gebruikers via hun Portal TV-apparaten naar elkaar bellen en op hun Facebook-accounts hebben ingelogd, kunnen ze tegelijkertijd naar Facebook Watch-video's kijken, terwijl ze elkaar ook zien door middel van een picture-in-picture-functie die de ander in een klein schermpje rechts bovenaan het scherm toont. Daarbij dempt de Portal TV het volume van de video, zodat de gebruikers onderling met elkaar kunnen communiceren. Vooralsnog is dit alleen beschikbaar voor Facebook Watch-video's, maar gelet op de aanwezigheid van apps als Amazon Prime Video zal dat waarschijnlijk gaandeweg worden uitgebreid. Ook zijn er allerlei ar-filters beschikbaar, waarbij gebruikers die voor de Portal TV staan zichzelf op de televisie terugzien met de gekozen ar-toepassingen.

Daarnaast komt er de Portal Mini, die een 8"-touchscreen heeft en in feite over dezelfde functionaliteiten beschikt, al is deze door het al geïntegreerde scherm niet geschikt voor aansluiten op een televisie. De camera van dit apparaat is een 13-megapixelexemplaar met een beeldhoek van 114 graden en er zijn vier microfoons aanwezig. Ook is er de Portal, die afgezien van het 10"-scherm identiek is aan de Portal Mini. Dit 10"-apparaat kwam vorig jaar al beschikbaar, maar heeft nu smallere schermranden. Ook kwam toen een 15,6"-variant uit, de Portal+, die nog steeds beschikbaar is.

De Portal TV kost in de VS 149 dollar, terwijl de Portal Mini een prijskaartje van 129 dollar krijgt. De nieuwe 10"-Portal kost nu 179 dollar en de prijs van de vorig jaar uitgebrachte Portal+ zakt van 349 naar 279 dollar. De Portal en Portal Mini komen vanaf 15 oktober uit in de VS en Canada en de Portal TV volgt vanaf 5 november. Ook komen de apparaten naar het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Australië en Nieuw-Zeeland. Een releasedatum voor Nederland en België is nog niet bekend, zo laat Facebook weten.