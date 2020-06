Europese autoriteiten halen netwerk met illegale films en tv uit lucht - update

Onder leiding van Eurojust hebben nationale autoriteiten in verschillende Europese landen opgetreden tegen een netwerk dat illegale streams van onder meer tv-kanalen en videodiensten aanbood. Ook in Nederland zijn servers in beslag genomen.

Een woordvoerder van Eurojust vertelt aan Tweakers dat er in Den Haag, Amsterdam en Capelle aan den IJssel politieacties hebben plaatsgevonden waarbij apparatuur in beslag is genomen. Volgens een woordvoerder van het Nederlandse Openbaar Ministerie zijn er in Nederland zeven servers offline gehaald. In totaal zijn elf aanhoudingen verricht, maar die vonden niet plaats in Nederland of België. Volgens de autoriteiten werden de gebruikte servers gehuurd door een criminele organisatie die vooral vanuit Spanje opereerde.

Het is niet bekend hoeveel Nederlanders gebruikmaakten van de illegale streams. Volgens de woordvoerder van Eurojust waren dat er in België zo'n honderdduizend. De betalingen voor de dienst werden afgehandeld via servers die in Polen stonden. Doorgaans gebeurde dat via PayPal. Die Poolse betaalservers zijn in beslag genomen. Eurojust meldt dat er in totaal vijftig servers uit de lucht zijn gehaald. Die stonden in Frankrijk, Duitsland, Nederland, België, Denemarken, Zweden, Tsjechië, Polen en Spanje.

Over de exacte modus operandi, de naam van de dienst, en de daarvoor gebruikte apparatuur konden woordvoerders van het OM en Eurojust geen informatie gegeven. Volgens Eurojust vertoont deze zaak de nodige overeenkomsten met een eerdere actie uit september vorig jaar. Dat was een grotere operatie waarin Nederland een grotere rol speelde. Daarbij zijn toen in totaal meer dan 200 servers uit de lucht gehaald, waarvan er 93 in Nederland zijn verwijderd.

Waarschijnlijk zijn bij dit netwerk van de huidige operatie, net als bij de actie van september vorig jaar, de nodige satellietontvangers ingezet, waarbij het bijvoorbeeld om de Dreambox zou kunnen gaan. Daarmee is het signaal van bijvoorbeeld een tv-zender of videobetaaldienst door te geven als stream, maar in andere gevallen zijn de bronsignalen wellicht opgenomen via hdmi-aansluitingen. Vermoedelijk zijn deze streams vervolgens in servers gerepliceerd om ze bij zoveel mogelijk klanten te krijgen.

Het Nederlandse OM meldt dat naar schatting in totaal 2 miljoen klanten nu geen gebruik meer kunnen maken van de illegale beelden. Volgens het OM kregen zij tegen een kleine vergoeding toegang tot zo'n veertigduizend televisiezenders, film- en seriediensten als Netflix, Amazon Prime en HBO. De organisatie zou hiermee naar schatting een winst van 15 miljoen euro hebben gemaakt.

Bij de invallen en arrestaties zijn goederen ter waarde van 4,8 miljoen euro in beslag genomen en zijn banktegoeden ter waarde van 1,1 miljoen euro bevroren. De criminele organisatie begon in 2014 en accepteerde naast PayPal-betalingen ook reguliere banktransacties en betalingen met cryptomunten.

Update, 15:04 uur: Toegevoegd dat volgens het OM in Nederland in totaal zeven servers in beslag zijn genomen.