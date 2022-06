Details over Fossil Gen 6-smartwatches met vernieuwde Wear OS lekken uit

Horlogefabrikant Fossil komt mogelijk binnenkort met een nieuwe Fossil Gen 6-smartwatchserie. Deze smartwatches beschikken over het vernieuwde Wear OS van Google en Samsung en krijgen een Qualcomm Snapdragon Wear 4100+-soc.

De informatie is afkomstig van het doorgaans goed ingelichte WinFuture, dat details en afbeeldingen deelt over de komende smartwatches. De Fossil Gen 6-horloges zouden beschikken over een 1,28"-oledscherm met resolutie van 416x416 pixels. Het horloge zou daarnaast een Qualcomm Snapdragon 4100+-soc krijgen, met vier Arm Cortex-A53-cores op 1,7GHz en een snellere Adreno 504-gpu. Volgens WinFuture beschikt de smartwatch verder over 8GB opslag, gps en Bluetooth 5.0.

Fossil zou verder inschatten dat de accu van zijn Gen 6-smartwatches tot 24 uur meegaat, maar zou ook een energiebesparende modus introduceren die dit kan ophogen naar 'meerdere dagen'. De achterkant van het horloge zou beschikken over sensoren, onder andere voor hartslag en bloedzuurstofwaarden. De Fossil Gen 6 moet verder beschikbaar komen met behuizingen van 42mm en 44mm. WinFuture spreekt verder over een adviesprijs van 299 of 329 euro in Duitsland en een beschikbaarheidsdatum van 27 september 2021.

Afbeeldingen via WinFuture