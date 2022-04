Qualcomm: aankomende versie Wear OS kan draaien op Snapdragon 3100 en nieuwer

Qualcomm heeft aan onder andere XDA laten weten dat de aankomende versie van Wear OS kan draaien op de Snapdragon Wear 3100, 4100 en 4100+. Van nog geen enkele smartwatch is bevestigd of hij het nieuwe Wear OS krijgt, waardoor compatibiliteit nog een vraagstuk is.

Qualcomm is de eerste partij die met zijn uitspraak inzicht geeft over of bestaande smartwatchplatformen het nieuwe Wear OS krijgen of niet. Google noch horlogemakers hebben uitspraken gedaan over een upgrade naar het nieuwe Wear OS. De enige uitzondering daarop is Fossil; die stelde dat zijn bestaande modellen geen upgrade zullen krijgen. Fossils meest recente modellen draaien echter op de Snapdragon Wear 3100, wat volgens Qualcomm betekent dat ze technisch gezien de upgrade zouden kunnen krijgen.

Google heeft naar aanleiding de uitspraak van Qualcomm wel gereageerd tegenover XDA: "Wij bevestigen van geen enkele Wear OS-smartwatch de compatibiliteit of upgrade-tijdlijn. Er zijn veel technische vereisten om een verenigd platform te draaien en om zeker te weten dat alle onderdelen optimaal werken". Hierin lijkt Google Qualcomm echter niet tegen te spreken: Qualcomm heeft het over socs en Google over specifieke modellen.

Het nieuwe Wear OS wordt een samenwerking tussen Fitbit, Samsung en Google. Het os moet sneller worden, met een groter ecosysteem aan apps en hardware. Tweakers schreef ook een achtergrondverhaal over de nieuwe versie van het besturingssysteem. De eerste versie ervan moet in de herfst uitkomen.