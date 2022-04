Qualcomm kondigt eigen smartphone aan met Snapdragon 888 en 6,78"-oledscherm

Qualcomm heeft de EXP21 aangekondigd, een smartphone die het als Qualcomm-telefoon gaat verkopen. De EXP21 is samen met ASUS ontwikkeld, dit bedrijf gaat de smartphone ook produceren. Het gaat om een high-end-smartphone met een adviesprijs van 1499 dollar.

De EXP21 krijgt een Snapdragon 888 5G-soc mee met 16GB lpddr5-geheugen en 512GB UFS3.1-opslag. Dat Qualcomm voor die Snapdragon 888-soc kiest is enigszins opvallend. Qualcomm presenteert het toestel namelijk als toestel voor mensen die 'eerste in de rij staan voor premium performance en innovatie'. Enkele weken geleden toonde het bedrijf nog de Snapdragon 888 Plus, een iets snellere variant van de 888. Waarom de EXP21 niet die soc krijgt, is onduidelijk.

De smartphone heeft verder een 6,78"-oledscherm met een resolutie van 2448x1080 pixels en een verversingssnelheid van 144Hz. De maximale helderheid bedraagt 1200cd/m². Het scherm ondersteunt hdr10 en hdr10+ en kan 111,23 procent van de DCI-P3-kleurruimte weergeven. Deze display krijgt verder ook Cornings Gorilla Glass Victus. Dit scherm is geflankeerd door twee speakers; die aan de bovenzijde is een front-firing-variant, de onderste speaker is gericht naar de zijkant. Ook zit onder het scherm Qualcomms 3D Sonic Sensor Gen 2 voor vingerafdrukken.

Aan de achterzijde zitten drie camerasensoren, waarvan minimaal twee van Sony komen. De hoofdsensor is een IMX686-64-megapixelsensor. Deze sensor is 1/1,73" groot. Daarnaast is er een IMX363-12-megapixelsensor voor groothoekfoto's, met een sensorgrootte van 1/2,55". De telecamerasensor bedraagt een 8-megapixelsensor met drie keer optische zoom. Met deze camera's moet de EXP21 maximaal 8k-video's op kunnen nemen met 30fps, of 4k met 60fps. De frontcamera krijgt een 24-megapixelsensor.

De EXP21 meet 173,15x77,25x9,55mm, weegt 210 gram en krijgt Android 11 mee. De smartphone ondersteunt Wi-Fi 6E, Bluetooth-versie 5.2, nfc en heeft een 4000mAh-accu. Hoe lang de smartphone meegaat op een volle acculading is niet duidelijk. Wel meldt Qualcomm dat deze is op te laden met Quick Charge 5 en maximaal 65W. De smartphone wordt ook geleverd met een 65W-snellader. Daarnaast wordt de telefoon geleverd met draadloze in-ear-oortjes van Master & Dynamic en Qualcomm-logo's.

Voor de EXP21 vraagt Qualcomm omgerekend met btw 1533 euro. Voorverkoop start in augustus; wanneer de smartphones worden geleverd, is niet bekend. Qualcomm spreekt over een 'limited-edition smartphone' en zegt dat de telefoon sowieso in de VS, China, het VK en Duitsland verschijnt. Meer regio's worden niet uitgesloten.