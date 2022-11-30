Corning kondigt Gorilla Glass Victus 2 aan

Corning heeft de volgende generatie van zijn smartphoneschermglas, genaamd Gorilla Glass Victus 2, aangekondigd. Het glas kan volgens het merk nog steeds vallen van een en twee meter incasseren op respectievelijk beton en asfalt.

Corning Gorilla Glass Victus 2
Gorilla Glass Victus 2. Afbeelding via Corning

Daarmee blijven de specificaties vergeleken met de eerste generatie Victus-glas hetzelfde, al benadrukt Corning dat de evolutie van smartphones een uitdaging oplevert. "Hedendaagse smartphones hebben geavanceerdere en gevarieerdere ontwerpen. Ze zijn onder meer 15 procent zwaarder en de schermen zijn tot 10 procent groter dan vier jaar geleden. Hierdoor is de impact op het glas groter geworden en is het aannemelijker dat een toestel valt."

Naar eigen zeggen 'evalueren verscheidene klanten' momenteel Gorilla Glass Victus 2 voor het gebruik in komende smartphones. Hoewel het bedrijf geen namen noemt, gebruiken de meeste grote smartphonefabrikanten het gespecialiseerde glas. Onder meer Samsung, OPPO, Xiaomi, Google en Huawei gebruiken een vorm van Gorilla Glass voor de meeste smartphones. Apple maakt ook gebruik van Cornings technologie en investeerde daarnaast al drie keer in het Amerikaanse bedrijf. Wereldwijd zouden meer dan 8 miljard apparaten van meer dan 45 fabrikanten Gorilla Glass gebruiken.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 30-11-2022 15:19 67

30-11-2022 • 15:19

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Reacties (67)

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majic 30 november 2022 15:24
Mja, allemaal prachtig hoor. Afgelopen week schoof mijn S10+ van 15cm hoog op een stoffig kiezelpaadje. Dikke buts in het scherm, en de dag erna scheuren van 2-3cm er bij (door uitzetting oid). Het is in theorie prachtig, maar in de praktijk compleet random hoeveel schade je krijgt. Soms van 15cm helemaal stuk, andere keren van 1 meter niks aan de hand (zeker niet als de ondergrond egaal is).
MAD_Sofia @majic30 november 2022 15:48
Als ik zo nadenk, zouden we eigenlijk toe moeten werken naar een systeem dat de telefoon altijd op een goede manier neerkomt... zoals een kat ;). iets met gyroscopen en vooral goed nadenken over het zwaartepunt.

Ik heb het enorm lang gedaan met mijn s7 Edge zonder schade tot recent. Helaas toch plat met het scherm op de badkamervloer gevallen (in wallet hoesje). Een barst in een hoek (valt opzich nog mee).. Wat nu als we in het ontwerp na zouden denken dat de telefoon altijd de neiging heeft op de rug te vallen?
bzzzt @MAD_Sofia30 november 2022 16:10
Je bedoelt dat ze op hun pootjes landen? https://www.youtube.com/watch?v=5_oh20OGDyo
MAD_Sofia @bzzzt30 november 2022 16:21
wauw, ja zo iets, dat is echt briljant!
Danner001 @MAD_Sofia30 november 2022 22:31
Tot die pootjes per ongeluk triggeren in je broekzak en je in je been wordt gestoken 😂
Ayporos @bzzzt30 november 2022 23:36
Als dat echt zou zijn zou het al op de markt zijn.. toch?
Ziet er desondanks uit als een leuk CGI special effects filmpje. :+
bzzzt @Ayporos1 december 2022 13:14
Volgens mij was het meer een onderzoek/proof of concept dan een consumentenproduct. Je ziet ook dat er nogal wat 'bulk' toegevoegd wordt aan je telefoon, kan me voorstellen dat je 99% van de winst kan halen met een veel kleinere rubberen bumper.
watercoolertje
@majic30 november 2022 15:32
Als de kans kleiner wordt kan je nog steeds pech hebben :Y)

Bij een sample-size van 1000den vallen zal je zien dat het allemaal niet zo random is. Maar gewoon een x percentage pech bestaat.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 14:21]

Accretion @watercoolertje30 november 2022 15:40
Ja, na 1000 keer vallen is ie bijna altijd stuk, dus een inderdaad niet zo random.

Het probleem is vooral als je scherm op een uitstekend/puntig steentje valt.

De oude plastic schermen die hadden daar minder last van, maar die waren heel krasgevoelig (en qua 'swipen' wat vervelender).
Pimorez @Accretion30 november 2022 15:46
Een sample size van 1000 en één telefoon 1000 keer laten vallen is niet hetzelfde, dus die vergelijking kun je niet maken.
Raymond Deen @watercoolertje1 december 2022 10:33
"Gewoon een x percentage pech" is toch juist wat het - op z'n minst pseudo - random maakt? De verdeling van pech-geluk is natuurlijk niet echt gelijk bij verschillende hoogtes, oppervlaktes en andere omstandigheden; een val van een salontafel op een kleedje zal er gunstiger uit komen dan op een tegelvloer.

Verder treden er over de tijd natuurlijk bij iedereen willekeurige kleine beschadigingen op aan de behuizing en glasoppervlakken waardoor er geen twee telefoons precies gelijk reageren op welke val dan ook. En dat maakt alles behoorlijk méér random.
JobKlimop @majic30 november 2022 15:31
Het is ook enorm geluk hebben met hoe de telefoon valt.
Wanneer hij op een hoekje valt komt alle kracht gecentreerd op 1 punt, namelijk in die hoek. Wanneer de telefoon op z'n volle zijkant valt, kan die kracht veel meer worden verdeeld over het hele glas.
dok33 @JobKlimop30 november 2022 17:17
daar zijn dan weer hoesjes voor, die rubber op de hoek hebben. Die van mij stuitert wekelijks over onze tegelvloer. Soms kan ik hem vangen nadat ie weer omhoog komt van zo'n hoekval.

En ja, die hoes heb ik omdat ik mijn telefoon veel te vaak laat vallen.

Investering van een tientje om mijn telefoon al jaren heel te houden.
GekkePrutser @dok3330 november 2022 23:51
Inderdaad, ook heel erg blij met mijn Spigen Tough Armor <3
dok33 @Exirion2 december 2022 09:17
Nou, als je het zo graag wil weten, ik heb minder grip vanwege RSI, en het is niet meer volledig te verhelpen. Dus dat stuk heb ik al gehad.
Exirion @dok332 december 2022 09:28
Dat verklaart inderdaad een en ander. Da's wat anders dan nonchalance.
batjes @majic30 november 2022 15:50
Dat toestel is al wat jaartjes oud. Glas verliest over de gebruiksperiode zijn stevigheid door kleine stootjes, minuscule haarscheurtjes, krasjes op het scherm.

Als een scherm barst na een val van 15 cm, wees getroost, dat toestel had toch al geen lang leven meer gehad.
majic @batjes30 november 2022 15:53
nou, dit was niet zozeer een barst maar echt een dikke buts (wit als het toestel uit staat, en donkergrijs als hij aanstaat op witte achtergrond). Ik klaag niet zo snel over barstjes aan de randen bij vallen en stoten, maar was toch een beetje teleurgesteld dat een valletje van 15cm zo'n enorme schade kon genereren :(
batjes @majic30 november 2022 16:00
Ach ja, als het die val van 15cm niet was geweest, was het in de (nabije) toekomst wel wat anders geweest. Dan was het glas toch al niet meer in zijn beste staat.

Het is jammer dat de Lumia lijn nooit echt is aangeslagen, onverwoestbare toestellen waren dat.
RatedR @batjes1 december 2022 06:54
De Lumia die ik had viel na 3 jaar gewoon uit elkaar. Letterlijk het scherm viel uit de behuizing. Lijmlaag achter het scherm was blijkbaar helemaal rot...
GAIAjohan @batjes1 december 2022 10:24
Toenmalig dat bij mij de Lumia920 de enige telefoon is geweest met schermbreuk. :+
Murazor4096 @majic30 november 2022 16:34
Volgens mij zijn kiezelsteentjes een worst case scenario. Mijn telefoon is tientallen keren gevallen van alle mogelijke hoeken zonder probleem, maar het adverteren was meteen kaduuk na 15 cm plat op grint.
dok33 @Murazor409630 november 2022 17:18
Als ik met een val van 15 centimeter op grint het adverteren kaduuk kon maken, dan stond ik nu van alles op grint te laten stuiteren
GekkePrutser @majic30 november 2022 23:52
Het kan zijn dat de echte klap al eerder is geweest. Schokken zorgen voor extra spanningen in het glas en onzichtbare micro breuklijnen. Dat verzwakt zo'n glas enorm, met name doordat gorilla glas zo sterk is doordat het expres intern gespannen gemaakt wordt. Een kleine klap op de verkeerde plek kan het dan helemaal los laten gaan. Als het dan mis gaat dan gaat het ook echt goed mis.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 14:21]

WillySis @majic30 november 2022 23:14
Als een telefoon ongunstig op een harde punt valt komt daar wel heel veel druk op te staan. Het is dan sterk afhankelijk hoe het glas (scherm) aan de binnenkant wordt ondersteund. Je kan dan inderdaad pech hebben.
Helemaal random is de hoeveelheid schade niet. Hoe en telefoon terecht komt is grotendeels afhankelijk van de hoogte en de beginstand. Die kansen zijn gewoon te berekenen. Vergelijk het met de boterham met pindakaas. Schuift die van een tafel, dan heb je meer dan 90% kans dat de boterham met de pindakaas naar beneden terecht komt. Valt die boterham van een 1.80 meter hoge kast, dan heb je ruim 80% kans dat de boterham met de pindakaas naar boven komt te liggen. De kans dat een telefoon op een punt valt is veel groter dan op een rand of plat op het scherm. Dat is waarom een simpel hoesje of een bumper al veel schade kan voorkomen.
Op een harde, oneffen ondergrond wordt de kans dat een telefoon kapot valt veel groter. Daar kan je je telefoon dus beter niet laten vallen!
Jron667 @majic30 november 2022 17:15
Ja, ik reed met mijn tractor over mijn telefoon en het hele scherm was stuk. Zware tegenvaller :).
Robin4 @majic30 november 2022 18:17
van een tafel?
Chris_147 @majic30 november 2022 18:35
Ik had het vorige week nog dommer/ongelukkiger.
Leg mijn telefoon op mijn bureau, neem mijn lader van mijn laptop.
Die valt uit mijn handen van 10-15cm boven mijn telefoon, op de rand van het scherm (net naast de camera): ja, kapot.
majic @Chris_14730 november 2022 19:25
oef
SiGNe @majic30 november 2022 20:36
Mijn S10 is een keer uit m'n borstzak gevallen toen ik bukte, alleen een hoekje aan de achterkant is stuk, ik ben dus wel erg blij met Gorilla Glass.
Elxaz @majic30 november 2022 21:15
Eens, zo heb ik mijn S21+ eens perongeluk van 2 verdiepingen laten vallen. Niets aan de hand, alleen een paar krasjes op het hoesje...
flippy @majic1 december 2022 07:43
De sterker ze het glas maken de dunner de telefoonmaker het glas maakt. Dus onder de streep is het nog even breekbaar als 10 jaar geleden.
A. Ben 30 november 2022 15:24
Uit de tekst kon ik niet herleiden wat de victus 2 beter maakt tegenover de eerste generatie. Wellicht handig om dit alsnog toe te voegen.
"Gorilla Glass Victus 2 delivers improved drop performance on rough surfaces like concrete, the world’s most abundantly engineered material, while preserving the scratch resistance of Gorilla Glass Victus."

[Reactie gewijzigd door A. Ben op 22 juli 2024 14:21]

AuteurYannickSpinner Redacteur @A. Ben30 november 2022 16:03
Terechte vraag! Ik heb dit statement er bewust uitgelaten omdat het mij wat te vaag bleef wát er nu beter is geworden. De duiding dat smartphones veranderen maar dat Corning dezelfde valbestendigheid 'garandeert' geeft een kwantificeerbare verbetering, maar 'improved drop performance' betekent niet zoveel.
A. Ben @YannickSpinner30 november 2022 16:39
Frappant. Ik vind de zin
"Het glas kan volgens het merk nog steeds vallen van een en twee meter incasseren op respectievelijk beton en asfalt."
vager dan met het statement.
germania @YannickSpinner30 november 2022 16:24
Grappig, ik zou dat exact andersom benoemen.
flippy @YannickSpinner1 december 2022 07:46
Dit soort persberichten zijn voor telefoonfabrikanten, niet de consument. Het enigste resultaat bij "50% sterker glas!" Is dat de fabrikant het glas 50% dunner kan maken. Onder de streep is het even breekbaar als de consument de telefoon in handen krijgt.

Ik heb zelf een chinese telefoon met 1.1mm dik gorilla glas en die is pas echt onbreekbaar ondanks dat op bouwterreinen werk.
Pimorez @A. Ben30 november 2022 15:48
Mjah, ik vond zoiets ook wel ontbreken maar tegelijkertijd voegt dat stukje tekst ook niks toe aan dit artikel. Op enkele uitzonderingen na zijn alle nieuwe generaties van producten 'beter', dat is ook meteen het enige wat Corning in dit stukje tekst zegt. In het verleden werd er vaak nog aangegeven dat het bijvoorbeeld 'tot wel 10% valbestendiger is', maar zelfs dat ontbreekt hier en dus zal het m.i. weinig toevoegen aan dit artikel.

Overigens staat er in het artikel wel "Het glas kan volgens het merk nog steeds vallen van een en twee meter incasseren op respectievelijk beton en asfalt.", nog een reden om te denken dat er niks substantieels gewijzigd is in deze generatie.

[Reactie gewijzigd door Pimorez op 22 juli 2024 14:21]

Mizgala28 30 november 2022 16:44
Glas is glas, en hoe valbestendig men deze ook maakt als je pech hebt breekt het toch.

Ik zie ook liever dat Corning zich meer richt op krassen dan klappen, want als ik kijk hoeveel krassen bepaalde telefoons hebben van mensen die ik ken (modernere toestellen met GG5 en nieuwer, zonder screen protector) dan schrik je een beetje.

Ondertussen heeft de vorige toestel van mijn partner 1 microkras die je alleen ziet met goed licht onder bepaalde kijkhoeken, en dat toestel had GG3 waar niet zuinig mee is omgegaan.

het is eigenlijk best absurd dat tegenwoordig een glazen screen protector vaak (merkafhankelijk) beter tegen krassen kan, dan het glas van een telefoon zelf terwijl dat laatste veel duurder is om te vervangen

Nou zullen er vast wel mensen zijn die zeggen "ik heb nul krassen", dan zeg ik "je ziet ze niet" of "je hebt enorm geluk".

Beetje 50/50 welke van de twee het dan is.
Stijnvi @Mizgala281 december 2022 01:39
Het ding is dat krasbestendigheid en barstbestendigheid redelijk tegenovergesteld van mekaar werken.
Hoe harder het materiaal, hoe krasbestendiger, maar ook gevoeliger voor barsten.
Het ding is dat je krassen 100% kunt voorkomen met een screenprotector. Dat is namelijk een volledige fysieke barriere, waar je, in het geval van tempered glass, gewoon niet doorheen komt met object wat een kras veroorzaakt.

Barsten kan je nooit volledig voorkomen. Ja, een hoesje en een glazen screenprotector helpen. Maar de stootkracht wordt altijd voor een deel doorgegeven aan de telefoon. Als die kracht groot genoeg is barst het scherm alsnog.

Ik geef dus zeker de voorkeur aan het verbeteren van de barstbestendigheid dan aan het verbeteren van de krasbestendigheid.
Mizgala28 @Stijnvi1 december 2022 12:18
Ik snap dat ook deels wel, een screenprotector lost het kras probleem wel op.

Maar nu steeds meer telefoons een vingerafdrukscanner hebben onder het scherm (en ik enorm veel ruzie met die dingen heb in tegenstelling tot de fysieke) zijn glazen protectors een issue (of het is volledig glas en dan werkt de scanner slechter, of je hebt zo'n lelijk plastic ring waar de scanner zich bevindt)

Dus moet je een plastic variant pakken... waardoor je eigenlijk liever geen screen protector wil gebruiken, maar eigenlijk wel moet vanwege de krassen.

mijn S22 Ultra heeft daardoor een plastic variant, terwijl op de iPhone door faceid volledig glas makkelijker kan

Ik snap wel dat sommige mensen barstbestendigheid willen, maar al het glas kan breken als je pech hebt, ongeacht hoe barstbestendig ze het wel niet maken.

Daarom gaat mijn voorkeur voor krasbestendigheid, dat is ook makkelijker uit te voeren en je loopt niet met "een snijplank vol krassen" achteraf omdat je geen screen protector had.

of nog beter, laat ze het lekker barstbestendig maken maar breng de fysieke vingerafdruk scanner terug, die werken uit mijn ervaring beter dan die onder het scherm, en zo heb je het hele screenprotector probleem dat ik net noemde ook niet meer.
Bomberman71 @Mizgala281 december 2022 09:49
Klopt ... Je hoort GEEN ENKELE reviewer erover en ook Jerry Rigs heb je niks aan, maar we zien in de praktijk dat Victus en Ceramic Shield van Apple dat ze VEEL meer krassen als een pak hem beet 4 jaar oude smartphone.
Waardeloos ....
Het vallen daar is nog nooit een silver bullit voor geweest zonder protectie in de vorm van een case enzo, maar krasvrij waren ze best wel.
De modernere toestellen nu krassen onder dezelfde omstandigheden waar een oud toestel na 2 jaar 0 krassen op het display had.
Yzord 30 november 2022 17:10
Sinds ik mijn telefoons naked gebruik vallen ze amper meer. Het is een paychologisch spelletje. Als je er een hoesje omheen doet ben je, op voorhand, er wat onvoorzichtiger mee. Hou je je telefoon naked, dan ben je daarvan bewust en hanteer je de telefoon ook op een andere manier.

En echt helemaal naked is niet waar. Ik heb er wel een prijzige screenprotector op. Maar sinds ik vier jaar geleden heb besloten geen hoesjes meer te kopen zijn mijn telefoons allemaal netjes gebleven. Mijn vrouw haalde laatst haar telefoon uit haar hoesje en het hoesje had haar hele frame bekrast.
Ryan1981 30 november 2022 18:32
Iemand ergens een grafiek met de vooruitgang in kras/scheur/breek bestendigheid van al deze nieuwe stukken glas? Ben erg benieuwd hoeveel er nu marketing is en hoeveel er nu echt zinvolle vooruitgang. Mijn mening sinds de 1e iphone uitkwam: welke idioot maakt hem nou van glas, dat breekt gelijk als je hem een keer laat vallen :p
JoepD 30 november 2022 20:09
Toepasselijke quote van Youtuber Jerryrigeverything: "Glass is glass. And glass breaks."
Bomberman71 @JoepD1 december 2022 09:51
Maar nergens legt hij uit hoe het kan dat Victus en Ceramic shield VEEL makkelijker krassen dan 4+ jaar oud glas.
In zijn tests met de hardheid scale zie je het niet terug en lijkt het hetzelfde, maar de praktijk is compleet anders.
DonJunior 30 november 2022 16:08
Daarmee blijven de specificaties vergeleken met de eerste generatie Victus glas hetzelfde
Mooi business model wel..
Gewoon een nieuw versienummer geven en zeggen dat het nieuw is... Simpel.
keejoz @DonJunior30 november 2022 16:36
En de rest van de hele paragraaf laat je netjes weg uit je quote en dan lekker verontwaardigd doen. Simpel toch?
DonJunior @keejoz30 november 2022 16:47
In plaats van direct op de man erin te hakken zou je ook een onderbouwing kunnen geven van waarom jij vindt dat het anders is. Zelfs als ik de rest lees ben ik niet overtuigd namelijk.
computerjunky @DonJunior30 november 2022 16:41
Misschien een ongelukkige vertaling. Get kan namelijk zijn dat het gras dezelfde eigenschappen heet en dat vertaald is naar specificaties. Onder specificaties valt bijvoorbeeld ook dikte van het glas en gewicht per oppervlakte. Terwijl eigenschappen bijvoorbeeld krasbestendigheid betekend terwijl het product misschien lichter en dunner geworden is. kleine nuance met mogelijke grote verschillen.
LucW2 30 november 2022 16:09
Ik klop het af, nog nooit smartphone of tablet echt heb laten vallen, misschien omdat ik voor de smartphone een omklap hoesje heb en voor het tablet een bescherm case
Maar 2 meter val limiet is heel acceptabel
1nsane @LucW230 november 2022 16:29
Uiteindelijk staat of valt het (pun intended) bij de omstandigheden. Je kunt een telefoon van 2 meter hoog op het scherm laten vallen en niks aan de hand, mits er geen scherpe uitstekende punten in het scherm drukten. Een val van 30cm kan echter al het scherm vernielen als het toevallig op een harde punt van het een of ander is.

Een punt wat anderen hier al benoemden, de kwaliteit van het glas kan over de tijd achteruit gaan zeker als er al beschadigingen zijn. Dat merk ik zelf vooral aan de beschermglaasjes die je op het scherm kunt plakken (en daar gebruik ik zelf doorgaans fatsoenlijk spul voor). Als ze nieuw zijn, kunnen ze heel wat hebben maar na verloop van tijd, kan een klein stootje al flinke barst veroorzaken, waarschijnlijk door haarkrasjes die ontstaan zijn en de integriteit verminderen. Gelukkig gaat het dan slechts om het beschermglas maar ik kan me goed voorstellen dat een schermglas zelf over tijd kwetsbaarder word zeker als er nooit een stuk beschermglas op zit waardoor er allerlei microkrasjes enz in komen. dan kan het ineens *pats* zijn. Ik heb dat met een goedkoop werktoestel gehad, ik liet er een pen op vallen en pats, heel het scherm aan diggelen.
Mizgala28 @1nsane30 november 2022 16:49
Ik weet nog hoe een kennis zijn S20 (met case) liet vallen tijdens een gesprek op een eettafel.

Een val van minder dan 20cm, en de scherm was helemaal kapot.

Ondertussen heb ik mijn vorige toestel per ongeluk de lucht in geslingerd (advies: diep nadenken over bepaalde dingen werkt niet als je buiten bent), vloog een meter of 3 verder keihard op de stoep, hoesje heeft de meeste schade opgelopen in dat geval maar het scherm zag er top uit (want de plastic screen protector die erop zat, geeft daar zeker weten geen bescherming voor).

Daarom zie ik ook liever dat Corning zich meer op krassen focust, want als iets verkeerd valt kan het alsnog breken, terwijl krassen ieder moment voor schade kunnen zorgen.

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 22 juli 2024 14:21]

Bunta @Mizgala2830 november 2022 22:37
Zo gooide ik mijn Lumia 950 ooit een keer op een kussen wat op de grond lag, na een zeer zachte landing, waar er nog niets aan de hand was, had de opvolgende kleine stuiter vanaf het kussen ongeveer 5 centimeter lager op de laminaatvloer het scherm veranderd in modieus gecracked chinchilla glas............ En dan nog een tegenpool. Ik stond in een hoogwerker een meter of vijftien hoog vanaf de grond en liet mijn Rugged E-com EX telefoon vallen. Eenmaal aangekomen bij het asfalt beneden kwam deze bij de eerste stuiter weer een meter of drie terug naar boven, na nog een paar zigzag bewegingen bleef dat ding eindelijk liggen. Ik dacht toen echt dat dat het einde was. Wat denk je? Niet aan de hand.....

De designs van tegenwoordig zijn best mooi om te zien maar eigenlijk ook gelijk super onhandig. Heb van het werk een iPhone SE, dat ding is super dun en volgens mij helemaal van glas gemaakt. Zo glad als een aal dus simpelweg op de bank leggen is al niet slim, keertje trillen en hij glijdt er af.......
computerjunky @LucW230 november 2022 16:39
Die van mij vallen regelmatig maar het is me maar 1x gebeurd dat het scherm kapot was (door hoesjes). was overigens wel grappig, ik zat in dubio of ik een nieuwe telefoon wou kopen (in 2012 toen alles nog snel ging qua tech) en ik stap uit de auto en was vergeten dat de telefoon op mijn schoot lag en bam scherm kapot en dus meteen besteld.
The Slicer 30 november 2022 16:28
Ik ben benieuwd welke andere fabrikanten er nog zijn en of dat van Corning dan echt beter is.
alex4allofyou 30 november 2022 17:38
Het probleem zit hem in het feit dat Apple en Samsung bewust glas en behuizingen ontwikkelen die je niet zelf (eenvoudig) kunt vervangen.
n9iels @alex4allofyou30 november 2022 20:20
In principe is elk design “bewust” uiteraard 8)7 Maar ik zie het nut er niet van in. Leuk zo’n glazen achterkant, maar gezien de astronomische prijzen van een iPhone doet bijna iedereen er wel een case omheen.
alex4allofyou @n9iels1 december 2022 13:09
Besef hebbend van het design zo maken dat het extra vervangingsvraag creëert.

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