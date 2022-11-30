Corning kondigt Gorilla Glass Victus 2 aan

Corning heeft de volgende generatie van zijn smartphoneschermglas, genaamd Gorilla Glass Victus 2, aangekondigd. Het glas kan volgens het merk nog steeds vallen van een en twee meter incasseren op respectievelijk beton en asfalt.

Gorilla Glass Victus 2. Afbeelding via Corning

Daarmee blijven de specificaties vergeleken met de eerste generatie Victus-glas hetzelfde, al benadrukt Corning dat de evolutie van smartphones een uitdaging oplevert. "Hedendaagse smartphones hebben geavanceerdere en gevarieerdere ontwerpen. Ze zijn onder meer 15 procent zwaarder en de schermen zijn tot 10 procent groter dan vier jaar geleden. Hierdoor is de impact op het glas groter geworden en is het aannemelijker dat een toestel valt."

Naar eigen zeggen 'evalueren verscheidene klanten' momenteel Gorilla Glass Victus 2 voor het gebruik in komende smartphones. Hoewel het bedrijf geen namen noemt, gebruiken de meeste grote smartphonefabrikanten het gespecialiseerde glas. Onder meer Samsung, OPPO, Xiaomi, Google en Huawei gebruiken een vorm van Gorilla Glass voor de meeste smartphones. Apple maakt ook gebruik van Cornings technologie en investeerde daarnaast al drie keer in het Amerikaanse bedrijf. Wereldwijd zouden meer dan 8 miljard apparaten van meer dan 45 fabrikanten Gorilla Glass gebruiken.