Corning komt met Gorilla Glass voor midrangesmartphones

Corning heeft zijn eerste versie van Gorilla Glass specifiek voor midrangesmartphones gepresenteerd. Tot nu toe gebruikten midrangesmartphones vaak oudere versies van Gorilla Glass.

Het gaat om Gorilla Glass 7i, zegt Corning. De i achter de naam staat daarbij voor 'industry-leading innovation for intermediate devices', zo zegt het bedrijf. Er is geen Gorilla Glass 7, in plaats daarvan is het bedrijf enkele jaren geleden overgeschakeld op Gorilla Glass Victus als naamgeving voor het chemisch verstevigde glas.

Corning maakt weinig details bekend. Veel midrangesmartphones gebruiken Gorilla Glass 3 uit 2013 of versie 5 uit 2016. Waarom deze nieuwe versie beter is, blijkt niet uit de aankondiging of de productpagina. Vrijwel alle smartphones hebben chemisch gehard glas. Corning is allang niet meer de enige aanbieder daarvan.