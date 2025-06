"ASUS toont Z890- en 'kabelloze' X870E-moederborden"

ASUS heeft twee nieuwe moederborden getoond die compatibel zijn met de nieuwe processors van Intel en AMD. Het Intel Z890-bord komt uit de ROG-lijn en hanteert ASUS' 'kabelloze' concept. Het bedrijf brengt ook een moederbord in de TUF Gaming-serie uit voor AMD's X870E-chips.

Tweakers spotte de twee moederborden op de Computex-beurs in Taiwan. Het bord voor AMD X870E-socs is compatibel met AMD's onlangs aangekondigde Ryzen 9000-chips. Het bord heeft twee USB 4-poorten op basis van ASMedia's ASM4242-usb-controller die begin dit jaar uitkwam. Het bord heeft verder een PCIe 5.0 x16-slot dat een hendel bevat waarmee ook grote gpu's makkelijker kunnen worden verwijderd. Verder heeft het bord ondersteuning voor Wi-Fi 7. De releasedatum en wat het component gaat kosten, zijn nog niet bekend.

ASUS heeft ook een moederbord uitgebracht voor chips op basis van Intels Z890-socket. Het bord lijkt de Maximus Z890 Hero BTF te zijn, die onder het ROG-merk valt. Dat is een 'kabelloos' moederbord, waarbij de kabels aan de achterkant kunnen worden weggewerkt zodat ze onzichtbaar zijn in de kast. Ook de 12Vhpwr-connector voor gpu's zit aan de achterkant van de moederborden, in tegenstelling tot het recente nieuwe kabelloze moederbord van Gigabyte waar die connector nog in het midden zat. Verdere specificaties ontbreken, maar in ieder geval is duidelijk dat het moederbord Wi-Fi 7 ondersteunt en in ieder geval twee Thunderbolt 4-poorten heeft.