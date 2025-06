Gigabyte toont eerste 'kabelloze' moederbord Aorus Stealth Ice met AM5-socket

Gigabyte heeft voor het eerst een moederbord gemaakt waarbij de kabels aan de achterkant zijn weggewerkt. Het bedrijf toonde 'Project Stealth' vorig jaar al, maar brengt nu voor het eerst een moederbord in de Aorus-serie uit binnen dat concept. De Stealth Ice heeft een AM5-socket.

Gigabyte toonde de Aorus B650E Stealth Ice op de Computex-beurs in Taiwan. Het is voor het eerst dat de fabrikant een moederbord uitbrengt met een verborgenconnectorconcept, iets wat het afgelopen jaar bij veel concurrerende bedrijven al populairder is geworden. Zo maakt ASUS de BTF-serie aan moederborden en heeft MSI een eigen Project Zero, maar Gigabyte was vorig jaar het eerste bedrijf dat een 'kabelloos' moederbord bouwde. Bij die hardware zitten de connectoren zoveel mogelijk aan de achterkant, zodat kabels bijna onzichtbaar worden weggewerkt.

De B650E Aorus Stealth Ice is een wit moederbord met een enkel PCIe 5.0-slot en een AM5-socket. Daarmee zijn de moederborden ook geschikt voor de nieuwe Ryzen 9000-processors die AMD eerder op maandag al aankondigde. Wel zit de stroomtoevoer voor de gpu in het midden van het bord en niet aan de achterkant, dus gebruikers moeten die kabel alsnog via de rest van de kast wegwerken naar de voeding.