Zonder kabels is de nieuwe standaard

Nadat Gigabyte met zijn experimentele Project Stealth bewees dat een build veel mooier wordt als je de kabels niet ziet, presenteerden verschillende fabrikanten hun concepten voor een 'kabelloze' pc op de Computex. Op de CES-beurs zien we voor het eerst moederborden en kasten die echt in grote aantallen op de markt gaan komen. In dit artikel bekijken we de 'kabelloze' moederborden en behuizingen van ASUS, MSI, Corsair, Cooler Master, InWin en Thermaltake.

ASUS: moederborden, behuizingen én videokaarten

ASUS is zonder meer de fabrikant die het meest inzet op het 'kabelloze' concept. Op de CES-beurs toonde het merk niet alleen moederborden en behuizingen die geschikt zijn voor 'BTF', maar ook videokaarten. Back To Future is ASUS' naam voor producten die de kabels via de achterkant wegwerken.

De eerste producten zijn onderdeel van de TUF Gaming-serie. Het TUF Gaming Z790-BTF WiFi-moederbord heeft alle connectors aan de achterzijde en beschikt over een speciaal powerslot in het verlengde van het PCIe x16-slot voor je videokaart. Daar plugt de eveneens getoonde RTX 4070 Ti Super TUF Gaming BTF White Edition in voor zijn stroomtoevoer; deze kaart heeft geen losse stroomaansluitingen meer aan de bovenkant van de kaart. Er komt ook een bijbehorende kast met de benodigde gaten in de moederbordtray voor de connectors aan de achterzijde, namelijk de TUF Gaming GT302 BTF. Deze kast heeft niet alleen gaten voor ATX-moederborden, maar is ook alvast voorbereid op eventuele toekomstige Micro-ATX- en Mini-ITX-borden met het BTF-concept.

ASUS TUF BTF

Onder zijn ROG-merknaam voert ASUS dezelfde aanpassingen door bij luxere hardware. In de ROG Hyperion GR701 BTF toonde de fabrikant een ROG Maximus Z790 Hero BTF-moederbord en een ROG RTX 4090 Strix BTF-videokaart. Het hoge stroomverbruik van die videokaart is geen probleem, want de gebruikte slotconnector kan tot 600W vermogen aan.

ASUS RTX 4090 BTF met slotconnector voor stroomtoevoer

ASUS wil de getoonde BTF-producten aan het einde van het eerste kwartaal op de markt brengen.

MSI: behuizingen en moederborden in meerdere formaten

Ook MSI zet grote stappen op het gebied van 'kabelloze' pc's en brengt zijn daarvoor geschikte producten uit onder de naam Project Zero. Op de CES toonde de fabrikant zijn bestaande Micro-ATX-modellen met de AMD B650- en Intel B760-chipsets, en een nieuw ATX-model met de Intel Z790-chipset. Net als bij ASUS zitten alle connectors aan de achterkant, maar de slotaansluiting voor de stroomtoevoer naar de videokaart zien we bij MSI nog niet terug.

De drie MSI Project Zero-moederborden, met rechts het nieuwe Z790-ATX-model

Naast moederborden toonde MSI ook drie behuizingen die compatibel zijn met Project Zero. Het topmodel is de MEG Maestro 700L PZ, met een tweekamerontwerp en gebogen glas dat zowel de voor- als zijkant van de kast bedekt.

MSI MEG Maestro 700L PZ

Ook de kleinere MAG Pano 100L PZ heeft een ontwerp dat uit twee compartimenten bestaat, zodat er 9cm ruimte voor kabels achter het moederbord is. Dit model heeft doorvoergaten voor zowel ATX- als Micro-ATX-moederborden en heeft drie delen glas, met een hoekstuk tussen de voor- en zijkanten. Hij wordt vanaf maart verkocht en gaat rond de 120 dollar kosten, maar voor dat bedrag krijg je er geen fans bij.

Tot slot is er de MAG Pano M100R PZ, die alleen Micro-ATX-moederborden kan huisvesten. Ook heeft deze kast een traditionelere indeling met maar 3,3cm ruimte voor kabelmanagement. Het kenmerkende driedelige glas van de grotere Pano-kast is echter gebleven.

MSI MAG Pano M100R PZ

Opvallend is overigens dat concurrent Gigabyte, die dit concept met zijn Project Stealth zo'n beetje heeft uitgevonden, op zijn CES-booth geen enkel product voor dit 'kabelloze' concept toonde.