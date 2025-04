InWin toont miniversie van modulaire ModFree-kast en kabelloze mid- en fulltower

InWin heeft een minivariant van zijn modulaire ModFree-kast getoond. Daarnaast komt het bedrijf met twee nieuwe kasten waarin alle kabels kunnen worden weggewerkt. Dat zijn een mid- en een fulltowermodel met dezelfde modulaire opbouw als de ModFree.

Tweakers zag de ModFree Mini op de CES-beurs in Las Vegas. InWin bracht de modulaire ModFree-kast vorig jaar al uit nadat het die eerder op de Computex had getoond. De ModFree kan met modules worden uitgebreid voor meer ruimte voor bijvoorbeeld voedingen of gpu's. InWin heeft daar nu twee mini-ITX-towervarianten van gemaakt. Dat zijn de Mod-II en Mod-III. Beide modellen ondersteunen processorkoelers met een hoogte van maximaal 65mm en komen in drie varianten uit: houtafwerking, glas en acryl. Beide modellen hebben een USB 3.2 Gen 2x2 Type C-poort aan de voorkant.

De modellen verschillen in ruimte voor interne drives. De ModFree Mini Mod-II heeft een enkele 2,5"-bay, terwijl de Mod-III daar ruimte voor een 3,5"-bay of twee 2,5"-bays bij doet. Ook heeft het laatste model een 120mm-fan, die ontbreekt bij de Mod-II. De modellen meten 268x240mm, maar de hoogte verschilt van 425mm voor de Mod-II tot 525mm voor de Mod-III. De modellen kosten 219 of 238 dollar, maar de beschikbaarheid is niet bekend.

Kabelloze mid- en fulltowers

InWin brengt daarna twee kasten uit waarin alle kabels kunnen worden weggewerkt. Verschillende fabrikanten, waaronder ASUS en MSI, presenteren tijdens de CES dergelijke concepten. Dat betreft bijvoorbeeld moederborden waarbij alle aansluitingen aan de achterkant zitten.

Het gaat om een midtowermodel: de D5, en een fulltowermodel: de F5. De D5 is compatibel met eATX-, ATX-, micro-ATX- en mini-ATX-moederborden en heeft in totaal 13 PCIe-aansluitingen waarvan er zes verticaal zijn. Het midtowermodel heeft een i/o-front met een USB 3.2 Gen 2x2 Type-C-poort en twee USB 3.2 Gen 1-poorten. Het heeft twee bays met ruimte voor een 3,5"-schijf of twee 2,5"-schijven en twee 3,5"-schijven.

Het fulltowermodel, de F5, heeft dezelfde aansluitingen op het frontpaneel. Dat is echter opgebouwd uit modules, zodat gebruikers zelf de volgorde van connectors kunnen bepalen. In de kast kunnen kabels via de achterkant worden weggewerkt. Omdat de opening slechts op één punt zit, passen daar alleen ATX-moederborden in die de hidden connector-apparatuur gebruiken van bepaalde fabrikanten. Micro- en mini-ATX-borden met die aansluitingen passen niet in de kast. De F5 heeft verder twee ventilators van 120 en 140mm aan de voorkant, drie ventilators bovenop en drie onderop, en een ventilator aan de achterkant. Het apparaat heeft twee bays voor 3,5"- en 2,5"-schijven en elf PCIe-slots waarvan drie verticale.

Het is niet bekend wanneer de nieuwe kasten precies uitkomen. InWin zegt dat de ModFree Mini's 219 en 239 dollar gaan kosten. De D5 kost 119 dollar en de F5 149 dollar.