In-Win komt met bouwpakket voor mini-itx-behuizing voor kleinere verpakking

Componentenfabrikant InWin brengt een pc-kast uit die de gebruiker in elkaar moet zetten. Hierdoor zegt InWin 80 procent op het volume van de verpakking te hebben bespaard. De mini-itx-behuizing heet de POC en is per direct beschikbaar in een blauwzwarte en een groengele uitvoering voor 99 euro.

De Taiwanese fabrikant laat op YouTube zien dat de behuizing bestaat uit losse panelen. De gebruiker moet die panelen buigen en daarna in elkaar schroeven om zo een bruikbare mini-itx-behuizing te krijgen. Door de behuizing op deze manier te leveren, is het volume van de verpakking volgens InWin 80 procent lager dan die van een reguliere mini-itx-behuizing.

De panelen zijn 0,8mm dik en kunnen volgens InWin meerdere buigingen weerstaan. Wat airflow betreft heeft de behuizing een soort lamellen die de gebruiker naar eigen inzicht open en dicht kan buigen. Eenmaal in elkaar gezet past er een ATX-voeding in en een videokaart met een maximale lengte van 346mm en een maximale breedte van 82mm. De kast heeft een los compartiment voor de videokaart en krijgt daarom een PCIe 4.0-verlengstuk meegeleverd. Ook komt de behuizing met een 120mm-ventilator met rgb-functionaliteit. Het frontpaneel heeft een USB 3.2 Gen 2x2 Type-C-poort, twee USB-A-poorten en een 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting. De POC biedt ruimte voor drie PCIe-sleuven.

De POC-behuizing is onderdeel van de iBuildiShare-productlijn van het merk. InWin heeft eerder al behuizingen uitgebracht onder die productlijn. De POC mini-itx-behuizing is per direct beschikbaar in een blauwzwarte en een groengele uitvoering. De kast kost 99 euro.