InWin brengt ModFree-kast uit die met modules kan worden uitgebreid

InWin heeft zijn eerste modulaire computerkast uitgebracht. De ModFree werd al tijdens de Computex getoond, maar is nu verkrijgbaar. De basiskast kan met andere modules worden uitgebreid voor meer ruimte voor bijvoorbeeld voedingen of gpu's.

InWin heeft de ModFree inmiddels op zijn site staan. De ModFree is een full tower-model waarvan twee varianten uitkomen, een basismodel en een Deluxe-editie die iets groter en hoger is, meer aansluitingen heeft en een extra module kwijt kan.

De ModFree bestaat uit een basismodule met daarin een enkele fan en plek voor een moederbord, peripherals en schijven. Aan die basismodule kunnen verschillende kleinere modules worden toegevoegd. In die modules kunnen gebruikers dan bijvoorbeeld extra fans toevoegen, of simpelweg meer ruimte creëren voor betere airflow of ruimte om andere componenten weg te werken. Die modules zijn met schroeven aan elkaar te monteren.

De basiseditie van het model bestaat uit de basismodule en een enkele kleinere module waarin de voeding moet worden geplaatst. Dat model kost 199,99 euro. Het Deluxe-model kost 289,99 euro en bevat een tweede kleine module. Beide modellen zijn geschikt voor ATX-moederborden en kleinere modellen zoals micro-ATX en mini-ITX.

InWin presenteerde de modellen eerder dit jaar al tijdens de Computex-beurs in Taiwan. Tweakers spotte de kast daar destijds al.