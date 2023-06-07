Terugblik Computex 2023

Na bijna vier jaar was het eindelijk weer zover: we mochten voet zetten op de beursvloer van de Computex. We moesten deze componentenbeurs pur sang net als iedereen drie jaar lang overslaan, maar dinsdag zetten we dan weer voet op de voor componentenliefhebbers 'hallowed grounds' van het Nangang Exibition Center. En we kunnen iedereen, onszelf voorop, die bang was dat de pandemie deze beurs na zo'n lange onderbreking had ingekrompen, geruststellen; de Computex was dit jaar gewoon in volle glorie terug.

Van alle nieuwsberichten, previews en video's publiceerden we al een handig overzicht. Toch kunnen we niet alles laten zien en zeker de kleine dingen raken makkelijk ondergesneeuwd. Maar ook de grotere trends zijn in losse stukjes misschien lastiger te onderscheiden, reden om in dit artikel een goeddeels persoonlijke terugblik op te pennen.

Een van de dingen die opvallen tijdens zo'n beurs, is dat alle fabrikanten heel goed bij elkaar kijken wat ze doen. Dat uit zich in wat je makkelijk zou kunnen afdoen als kopieergedrag: bijna iedere fabrikant komt met vergelijkbare producten. Denk aan de dubbele glazen panelen waarmee de Lian Li PC-O11 een paar jaar geleden furore maakte; er is inmiddels bijna geen behuizingenfabrikant meer die geen kast in het assortiment heeft met twee bijna naadloos op elkaar aansluitende glazen panelen. Lian Li verhoogde de moeilijkheidsgraad dit jaar door zijn O11 Vision-behuizing met drie glazen panelen te produceren, dus ik gok dat we dat de komende tijd meer zullen zien.

Een ander voorbeeld zijn de fans die 'zonder draadjes' worden aangesloten. Dit jaar kwamen zoveel fabrikanten met dergelijke fans, dat het wel leek of iedereen het kunstje bij elkaar afkeek. Zo was er natuurlijk Corsair met zijn iCUE LINK, maar ook in de hotelsuites van onder meer HYTE en Phanteks kwam ik fans tegen die met pogopinnen aan elkaar geknoopt werden.

Pogopinnen

Pogo De pogopinnen waar veel fans mee aan elkaar geknoopt worden, zijn koperen stiften met veertjes erachter. Die worden op koperen pads gedrukt door de veertjes om een makkelijke, snelle verbinding te maken. Ze worden bijvoorbeeld veel voor het machinaal testen van printplaten gebruikt.

Op de laatste dag liep ik toevallig bij het Franse bedrijf Mred langs, en ook daar lagen fans die kabelloos aan elkaar geknoopt kunnen worden. De ceo van Mred ging er echter prat op dat hun fans een unieke methode hebben om ze aan elkaar te bevestigen. Waar andere fabrikanten van 'publieke tooling' gebruikmaken (lees: de pogopinnen), had Mred een eigen methode ontwikkeld. Die bestaat uit het gebruik van koperen kammetjes die in slots schuiven, een beetje vergelijkbaar met de manier waarop sommige accu's in camera's of accuboormachines aangesloten worden. Dat zou een veel robuustere verbinding geven die bovendien veel minder makkelijk stukgaat door een gebruikersfout. Nu is een net iets andere manier om die fans te verbinden, best interessant, maar het verhaal over de publieke tooling waar andere fabrikanten zich blijkbaar van bedienen, vond ik een veel leuker inzicht geven waarom al die fabrikanten nu opeens met vergelijkbare oplossingen en producten komen.

Alles is een scherm

Nog zo'n ontwikkeling is het plaatsen van displays op ongeveer elk vlak oppervlak dat in een pc zit. Elke fabrikant die all-in-onewaterkoelers maakt, heeft inmiddels informatieschermpjes op die koelers, of zelfs op de fans, geplaatst. Waar voorheen rgb-verlichting de norm was, is dat nu een beeldscherm. Ook op andere plekken komen we steeds vaker minidisplays tegen; op sommige moederborden zijn ze geïntegreerd in de heatsinks en ook gewoon los is natuurlijk een optie. Zo had HYTE een scherm op een beweegbare arm die op de waterpomp gemonteerd kan worden. Het 5"-schermpje heeft een volwaardige soc en kan allerlei content als widgets op het scherm tonen. Het scherm is overigens onderdeel van de nieuwe, en HYTE's eerste, aio-waterkoeler: de Thicc Q60. Die is voorzien van een extra dikke (52mm-)radiator met twee 120mm-fans. De extra dikke radiator moet de koeler een vergelijkbare performance geven als een 360-exemplaar.

We blijven even hangen bij HYTE, want we moeten ook de Nexus-software noemen. Net als Corsairs iCUE moet Nexus niet alleen de rgb van je pc aansturen, maar je kunt ook zo ongeveer elke smarthome- of thirdpartylamp ermee aansturen. Het is een beetje reverse-engineering van de protocollen, voor zover ze niet gewoon een open standaard volgen, et voilà, je kunt met Nexus je AliExpress-ledstrip aansturen. Nexus werkt natuurlijk ook samen met de eigen nieuwe pogopinfans van HYTE en met de rgb-ledstrips die je ertussen kunt hangen.

HYTE heeft, zoals we in ons kastenoverzicht al schreven, ook het plan een laptopscherm in de HYTE Y70 te integreren. Dat wordt hetzelfde scherm als modders al in de Y60 hadden gehackt, met wat 3d-prints en het nodige doe-het-zelfvernuft. HYTE gaat een wat geliktere versie daarvan maken, waarbij het gebruikmaakt van waarschijnlijk hetzelfde 12,6"-scherm dat in de ASUS ZenBook Duo's zit. Die 1920x515 pixels tellende schermen passen perfect in het schuine stuk glas van de behuizingen en worden gewoon via HDMI aangestuurd. Je kunt dus tonen wat je maar wilt op dit tweede scherm.

Ook Phanteks liet een extra scherm zien voor je pc, maar dat is nu nog in de ontwikkelfase. Anders dan de vaste schermen van HYTE of andere, kun je het scherm van Phanteks overal plaatsen. Het 5"-1440p-scherm zit in een aparte behuizing, die je met neodymiummagneten overal kunt vastzetten. Binnen in je pc, maar ook erbuiten. Er is ook een optie om het scherm vast te schroeven of om het met een soort kickstand op je bureau neer te zetten. Prijzen zijn nog niet bekend; die moeten ergens in oktober bekend worden.

Groot en klein

Alle grote bedrijven pakken uit op de Computex. Vooral de stands van ASUS, Gigabyte en MSI doen wedstrijdjes wie de grootste heeft, en ongeveer elke Taiwanese fabrikant waar je ooit van gehoord hebt, is er te vinden. Maar ook een enorme hoeveelheid bedrijven waar je nog nooit van gehoord hebt, en waarschijnlijk nooit van zult horen, is op de Computex te vinden. Ondanks de afwezigheid van een grote Chinese delegatie - China stond blijkbaar niet te popelen om bedrijven visa te verstrekken om naar Taiwan af te reizen - kon je je nog steeds vergapen aan kleine, gekke en opvallende nichefabrikanten.

Zo kwam ik bedrijven tegen die zich volledig richten op de productie van koelelementen voor pc's, van heatpads tot heatpipes en koelblokken. Of wat te denken van bedrijven die lipoaccu's in alle vormen en maten maken? Zo zie je nog eens hoe klein de miniaccu's voor je koptelefoon wel niet zijn. Er waren zelfs bedrijven die zich specialiseren in rubber: van siliconen keypads tot de bekleding voor scrollwieltjes van muizen. Een van die bedrijven had de toepasselijke naam Great Rubber. Ook fabrikanten van elke soort connector die je kunt bedenken, kom je er tegen, of bedrijven die alleen maar membraanswitches maken. Ik kwam ook nog Risun tegen, een fabrikant die zich leek te specialiseren in de productie van minifans voor onder meer ssd-koelers.

Twee fabrikanten vielen me extra op: eentje maakte onder meer behuizingen en voedingen, en de voeding lag mooi in componenten uitgestald als een soort 'exploded view'. Maar het mITX-kastje van DarkFlashTech is waar het me om gaat; dat had, oneerbiedig, een beetje iets weg van een koffieautomaat, maar dan heel strak. De hele voorkant van die Slath Mini is van glas, maar dan rondgebogen om ook de zijkanten te beslaan. De boven- en onderranden volgen de contouren van het glas en het rooster aan de bovenkant dekt de i/o-poorten netjes af. Met dergelijk gebogen glas en verder stevig aluminium is zo'n behuizing niet goedkoop, zo'n 300 euro, maar mooi is ze wel.

De tweede opvallende in dit rijtje is het bedrijf Well Buying Industrial. Dat maakt knoppen in allerlei soorten en maten, maar specialiseert zich op knoppen met verlichting of met schermpjes erachter. Zo heeft Well Buying een soort streamdecks of vergelijkbare shortcutdesktools, maar ook grote rotaryencoders met een rond display in de knop. Een soort streamdeck met vijftien lcd-knoppen en displayrotary encoder lag er ook, met een Raspberry Pi om het geheel aan te sturen. Het leek een prototype of eerder een soort Frankenstein-versie van de 'hotkey-module', type MD005, gecombineerd met de RS009A Rotary Push Switch.

Duurzaamheid

De Computex bleek ook langzaamaan wat te verduurzamen. Natuurlijk wordt plastic gescheiden ingezameld, maar ik bedoel hier bedrijven die hun verpakkingen verduurzamen. Zo was er een bedrijf dat van pet, denk aan frisdrankflessenplastic, met verschillende percentages hergebruikt plastic nieuwe verpakkingen maakt, zoals blisterverpakkingen. Hoe meer gerecycled plastic gebruikt wordt, hoe minder doorzichtig het plastic werd. Maar ook door het gebruik van pet kan verduurzaamd worden; dat plastic is immers prima herbruikbaar.

Een andere fabrikant, VicRound, maakte akoestische dempingspanelen van gerecycled plastic dat vermalen wordt en tot een soort karton- of viltachtig materiaal verwerkt wordt. Het materiaal doet denken aan het PET Felt van het Nederlandse Re:Felt, dat er ook akoestische panelen, en raketten, van maakt. De panelen van VicRound zouden al te koop zijn in diverse vormen als Acoustic Chamber en Acoustic Wall Puzzle.

Een andere trend wat duurzaamheid betreft hebben we al deels bij de behuizingen besproken. De 'flatpacks' van Cooler Master en InWin besparen een enorme hoeveelheid verpakkingsmateriaal en transportkosten. Dat laatste klinkt misschien niet per se groen, maar meer producten in een zeecontainer of in een vrachtwagen betekent natuurlijk per product ook minder uitstoot. Veel kasten, zeker de varianten met glazen panelen, blijven echter geassembleerd verkocht worden. Ik sprak diverse fabrikanten over het gebruik van piepschuim voor dergelijke kasten, en diverse fabrikanten gaven aan te onderzoeken of het piepschuim vervangen kan worden door geperst karton voor de goedkopere, minder kwetsbare kasten. Voor duurdere kasten met veel glas zou dat niet voldoende bescherming geven, maar zou een open cellfoam een iets milieuvriendelijker alternatief voor piepschuim kunnen vormen.

Tot slot

De Computex bleek terug als vanouds, maar in een vernieuwd jasje, niet in de laatste plaats omdat door de hal diverse robots rondreden. Die moesten het risico op coronabesmettingen reduceren door de lucht voortdurend met uv-licht te steriliseren. Die robot werd door MSI ontwikkeld en luistert naar de van de tong rollende naam AMR-AI-PJ-UVGI Robot. Andere robots, ook al van MSI overigens, demonstreerden hoe je straks niet meer zelf de stekker in je auto hoeft te stoppen, maar voor de consument lijkt me dat niet extreem relevant. Wellicht worden we bij een toekomstige Computex verwelkomd door robots en rijden er nog veel geavanceerdere modellen rond. Tot het zover is, heb ik genoeg aan alle hardware die getoond wordt en de interessante gesprekken met fabrikanten. Met andere woorden: tot volgend jaar, Computex!