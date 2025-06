Intel-ceo kondigt op Computex in juni 'volgende generatie client-producten' aan

Intel-ceo Pat Gelsinger gaat tijdens Computex 2024 begin juni een keynote geven, waarbij 'de volgende generatie client-producten' aangekondigd wordt. Naar verwachting gaat het hierbij om de Arrow Lake-generatie processors van het merk.

De Taiwan External Trade Development Council schrijft over de Computex-keynote: "Gelsinger gaat Intels volgende generatie datacenter- en clientcomputingproducten tonen, met een grote nadruk op AI." Verdere details worden vooralsnog niet gegeven. De computerbeurs Computex vindt dit jaar plaats op 4 tot en met 7 juni.

Onder meer VideoCardz en Wccftech concluderen dat Gelsinger tijdens de presentatie hoogst waarschijnlijk details over de Arrow Lake-processorgeneratie gaat prijsgeven. Intel kondigde eerder aan dat deze aankomende serie consumenten-cpu's nog in 2024 uit moet komen. Arrow Lake wordt de eerste processorgeneratie van het merk die ook binnen het desktopsegment gebruik gaat maken van een tileontwerp; Meteor Lake had dat al, maar deze generatie werd uitsluitend voor laptops uitgebracht. Overigens brengt Intel dit jaar ook nog desktopprocessors binnen de Meteor Lake-generatie uit.

Verder krijgen de Arrow Lake-processors volgens het merk voor het eerst een npu voor AI-toepassingen, wat overeenkomt met het statement uit de aankondiging van Computex, namelijk een nadruk op AI. Naar verluidt krijgt Arrow Lake geen LP-kernen en ondersteunt de LGA1851-socket alleen DDR5-geheugen. Overigens komt Intel dit jaar ook nog met Lunar Lake-cpu's, bedoeld voor laptops.