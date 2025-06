Zoom test ondersteuning AI Companion in het Nederlands voor meetings

De AI Companion-functie van Zoom ondersteunt voortaan in de zogenoemde previewmodus gedeeltelijk de Nederlandse taal. Tijdens online meetings kunnen gebruikers een gesprek door de AI Companion laten samenvatten en vragen aan de bot stellen.

Zoom kondigde de AI-functies eind vorig jaar aan en bracht de AI Companion sindsdien uit voor enkele talen. Intussen kunnen gebruikers ook tijdens Nederlandse gesprekken gebruikmaken van de Meetings-functies. Overigens wordt de taal niet voor het Team Chat-gedeelte van de chatdienst ondersteund. Met die laatstgenoemde functie kunnen gebruikers de AI-assistent chatberichten laten schrijven en berichten samenvatten. Dit werkt voortaan in onder meer het Engels, Frans, Duits en Spaans, maar dus niet in het Nederlands. De AI Companion-tool is beschikbaar voor alle gebruikers met een betaald account.