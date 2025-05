Zoom laat organisaties webinars met maximaal 1 miljoen gebruikers hosten

Zoom heeft eenmalige webinars geïntroduceerd, waarbij organisaties videosessies kunnen hosten met maximaal 1 miljoen bezoekers. Voorheen konden er maximaal 100.000 deelnemers zijn aan videosessies.

De webinars zijn bedoeld als eenmalige sessies; Zoom biedt ze op dit moment dan ook niet aan als onderdeel van een abonnement. Het bedrijf zegt ook dat bij elke webinar er een Event Services-team klaar is om de organisatie te helpen. Webinars kunnen maximaal 30 uur lang zijn. Zoom denkt dat de webinars van pas kunnen komen bij grote bedrijven, in de entertainmentsector zoals voor virtuele evenementen en meet-and-greets, of voor overheden en stichtingen. Volgens Engadget kost een Zoom-webinar met een miljoen bezoekers 100.000 dollar, ofwel zo'n 90.000 euro.