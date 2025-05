Apple brengt browserversie uit van Podcasts

Apple heeft een browserversie uitgebracht van de Podcasts-dienst. Voorheen was Podcasts alleen te gebruiken op Apple-producten. Met de webversie is de dienst ook te gebruiken op Android, of Windows- of Linux-pc's.

De webversie is te gebruiken voor onder meer Chrome, Firefox en Safari en is beschikbaar in ruim 170 landen, schrijft onder meer TechCrunch. De dienst is te gebruiken met of zonder Apple-account. Apple zegt met deze stap de dienst beschikbaar te maken voor meer gebruikers. Het is niet de eerste dienst waarvan Apple recent een browserversie uitbracht; vorige maand deed het bedrijf dit al met Apple Maps.