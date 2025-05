Spotify laat gebruikers vanaf maart abonnementen afsluiten via iOS-app

Spotify-gebruikers kunnen vanaf maart via de iOS-app een abonnement afsluiten. Nu kunnen ze dat niet, omdat Spotify het oneens is met de commissie die Apple vraagt en Spotify op dit moment klanten niet mag verwijzen naar zijn eigen site voor een abonnement.

De streamingdienst zegt vanaf maart iOS-gebruikers in de Spotify-app te informeren over de verschillende abonnementen die het bedrijf aanbiedt en de prijzen die daarbij horen. Gebruikers krijgen dan ook informatie over bijvoorbeeld aanbiedingen voor podcasts. Spotify laat gebruikers daarnaast binnen de app abonnementen afsluiten en hiervoor betalen; het zegt niet welk betaalsysteem hiervoor wordt gebruikt. Hierbij gaat dezelfde prijs gelden als wat voor Spotify op andere platforms en in de browser moet worden betaald.

Spotify zal hierover in de app kunnen communiceren dankzij de EU-wet DMA, ook bekend als de Digital Markets Act. Deze is vanaf 7 maart van kracht. Apple mag van deze wet bedrijven niet langer belemmeren om aanbiedingen en contracten aan te bieden buiten de App Store om. Op dit moment moeten iOS-apps Apples betaalsysteem gebruiken en hierbij dertig procent commissie afdragen aan Apple. Diensten mogen klanten niet verwijzen naar bijvoorbeeld een website waar de dienst goedkoper af te nemen is. Daarom biedt Spotify op dit moment geen abonnementen aan in de iOS-app.

De streamingdienst klaagde in maart 2019 bij de Europese Commissie over de commissie die Apple vraagt en de communicatiebeperkingen die Apple oplegt. Naar aanleiding van deze klacht begon de Europese Commissie een onderzoek. Volgens Bloomberg-bronnen wil de Commissie op basis van dit onderzoek besluiten dat muziekdiensten op iOS mogen verwijzen naar alternatieve abonnementsopties buiten de App Store om.