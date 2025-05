Nederlandse overheid opent meldpunt voor onbereikbaar 112 via mobiel netwerk

De Nederlandse Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft een meldpunt geopend voor mobiele 112-verbindingen. Hier kunnen mensen een melding doen als ze het noodnummer niet konden bereiken met hun mobiele telefoon. Deze informatie wordt gedeeld met onder meer providers.

Het meldpunt is onderdeel van het Centraal Informatiepunt Mobiele Bereikbaarheid 112 en bestaat uit een vragenlijst via het EU-platform EUSurvey. Mensen moeten hier hun naam, adres en e-mailadres achterlaten, en kunnen overige feedback meegeven. Deze gegevens worden geanonimiseerd gedeeld met onder meer het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Justitie en Veiligheid, toezichthouders zoals de RDI en de ACM, en providers zoals KPN, Odido en Vodafone. Gemeenten en hulpdiensten moeten de informatie ook krijgen.

Met de meldingen wil de RDI een overzicht krijgen van de mobiele bereikbaarheid van 112, al benadrukt de Rijksinspectie ook dat het punt zelf 'geen directe verbetermaatregelen neemt'. Minister van Economische Zaken Micky Adriaansens zei afgelopen juli dat het meldpunt er zou komen. Het is een van de maatregelen waarmee ze tegemoet wil komen aan een motie van de Tweede Kamer waarin de regering wordt verzocht meer te doen om de bereikbaarheid van 112 te vergroten. Adriaansens merkte daarbij wel op dat volledige dekking niet mogelijk is, vanwege de 'natuurkundige aard van radiogolven'. Naast het meldpunt wil de minister inzetten op het bellen van 112 via wifi en 4G.

Het informatiepunt laat mensen niet alleen slechte bereikbaarheid melden, maar ook informatie inwinnen over hoe de bereikbaarheid van 112 verbeterd kan worden. Zo krijgen ze het advies om te bellen met een andere telefoon, het toestel hoog te houden en zich enkele meters te verplaatsen.