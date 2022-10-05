Onderzoek: NL-Alert kwam te laat nadat 112-alarmcentrale overbelast raakte

Het duurde volgens het NIPV te lang voordat er op 18 februari tijdens de zware storm Eunice een NL-Alert-bericht werd verzonden. Het 112-alarmnummer was gedurende de storm ruim anderhalf uur overbelast en de NL-Alert had dit sneller kunnen verhelpen of eventueel voorkomen.

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid schrijft in een kritisch rapport: "De storm Eunice laat zien dat er voor de veiligheidsregio's (...) een bovenregionale en vooral operationele lacune ontstaat in de kennisdeling en afstemming." Door de gebeurtenissen zou met andere woorden zijn gebleken dat er een gebrek aan communicatie is tussen de verschillende betrokken instellingen. Het NIPV raadt dan ook aan dat er een 'landelijk operationeel leider' wordt aangesteld om te coördineren tijdens dergelijke noodsituaties.

NL-Alert storm Eunice
De betreffende NL-Alert, afbeelding via Nederlands Instituut
Publieke Veiligheid, 2022

In de loop van de vrijdagochtend van 18 februari begint storm Eunice veel schade aan te richten in Nederland, waardoor het 'aantal 112-oproepen vanaf 14.00 uur sterk stijgt'. Dit zou vanaf 15.45 uur voor overbelasting van het Nederlandse alarmnummer zorgen. Ondanks een werkkracht van 53 centralisten, die volgens het rapport 1300 oproepen per kwartier zouden kunnen verwerken, is het noodnummer vanaf dat moment voor velen onbereikbaar.

Om 16.00 uur wordt er een verzoek bij het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum ingediend voor het verzenden van een NL-Alert. Vervolgens moesten het Nationaal Crisiscentrum en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid de aanvraag goedkeuren, wat pas om 17.00 uur gebeurde. In het bericht werd onder meer verzocht dat men het noodnummer alleen moet bellen bij 'levensgevaarlijke situaties'.

Het verzenden van de betreffende NL-Alert bleek overigens wel goed te werken. Nog geen tien minuten nadat het bericht werd verzonden naar een groot deel van de aangesloten Nederlanders werd de overbelasting van het noodnummer verholpen. Gedurende de periode van overbelasting zouden er volgens een nabelprocedure 'geen meldingen van levensbedreigende situaties gemist zijn'. Wel schrijft het NIPV dat er waarschijnlijk gezondheidsschade is opgelopen tijdens deze periode: "Het is wel aannemelijk dat enkele mensen in spoedsituaties, zoals bij hartfalen, hersenletsel of ernstige inwendige bloedingen, gezondheidsschade hebben opgelopen als gevolg van de onbereikbaarheid van 112."

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 05-10-2022 13:25
69 • submitter: Verwijderd

05-10-2022 • 13:25

69

Submitter: Verwijderd

Lees meer

Nederlandse overheid stopt na 2028 met luchtalarm
Nederlandse overheid stopt na 2028 met luchtalarm Nieuws van 18 mei 2026
Minister: weinig meldingen bij 112-bereikbaarheidsmeldpunt, meldpunt blijft
Minister: weinig meldingen bij 112-bereikbaarheidsmeldpunt, meldpunt blijft Nieuws van 16 oktober 2024
Meerderheid Tweede Kamer stemt voor motie om luchtalarm te behouden
Meerderheid Tweede Kamer stemt voor motie om luchtalarm te behouden Nieuws van 19 maart 2024
Nederlandse overheid opent meldpunt voor onbereikbaar 112 via mobiel netwerk
Nederlandse overheid opent meldpunt voor onbereikbaar 112 via mobiel netwerk Nieuws van 24 januari 2024
Overheid brengt NL-Alert-app uit voor grensbewoners en mensen met beperking
Overheid brengt NL-Alert-app uit voor grensbewoners en mensen met beperking Nieuws van 11 december 2023
Meeste veiligheidsregio's stoppen met verwijzingen naar Twitter in NL-Alerts
Meeste veiligheidsregio's stoppen met verwijzingen naar Twitter in NL-Alerts Nieuws van 14 juli 2023
Tweaker ontwikkelt website om productprijzen van supermarkten te vergelijken
Tweaker ontwikkelt website om productprijzen van supermarkten te vergelijken .Geek van 20 december 2022
Bijna helft Nederlandse bevolking maakt zich weinig zorgen om online veiligheid
Bijna helft Nederlandse bevolking maakt zich weinig zorgen om online veiligheid Nieuws van 5 oktober 2022
De nieuwste functie van smartphones: berichten sturen zonder mobiel bereik
De nieuwste functie van smartphones: berichten sturen zonder mobiel bereik Nieuws van 15 september 2022
Onderzoeksraad: kijk beter naar afhankelijkheid van KPN voor alarmnummer 112
Onderzoeksraad: kijk beter naar afhankelijkheid van KPN voor alarmnummer 112 Nieuws van 27 november 2020
'Overheid en hulpdiensten waren onvoldoende voorbereid op landelijke 112-uitval'
'Overheid en hulpdiensten waren onvoldoende voorbereid op landelijke 112-uitval' Nieuws van 25 juni 2020
Bereik NL-Alert stijgt naar 90 procent van de Nederlanders
Bereik NL-Alert stijgt naar 90 procent van de Nederlanders Nieuws van 22 juni 2020
Locatiegegevens van NL Alert-app waren te achterhalen door nieuw datalek
Locatiegegevens van NL Alert-app waren te achterhalen door nieuw datalek Nieuws van 1 mei 2020
NL-Alert-app verschijnt voor iOS en Android
NL-Alert-app verschijnt voor iOS en Android Nieuws van 4 maart 2020
Meer producten en artikelen
Politiek en recht Nederland

Reacties (69)

-Moderatie-faq
69
68
40
3
0
17
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
m4ikel 5 oktober 2022 13:38
De oude sirenes werken prima, allemaal vervangen voor een systeem dat enorm afhankelijk is van bereik en capaciteit. Weer miljoenen verder en het werkt nog niet.
rikkkurd @m4ikel5 oktober 2022 13:45
Ik ben zeker voor de oude sirenes in werking houden, maar juist dit voordeel laat duidelijk zien waar NL Alert toegevoegde waarde bied.
bij overbelasting van 112, de burgers bereiken zodat er minder belletjes worden gepleegd en 112 zich kan richten op de echt levensbedreigende situaties tijdens een grote storm.

Het luchtalarm af laten gaan zou alleen maar onrust veroorzaken.

Echter bij een grote milieu ramp waarbij giftige gassen vrijkomen wil ik niet hopen dat mijn telefoon bereik heeft, opgeladen is en in mijn zak zit, om uit te vinden dat ik ramen en deuren moet sluiten.

Dus wat mij betreft hebben beide systemen waarde.
0vestel0 @rikkkurd5 oktober 2022 16:31
Niet volgens de overheid. Die willen ervan af. Is te duur. Had in 2021 al moeten gebeuren maar per definitie voor 2025 omdat dan het luchtalarm systeem technisch vernieuwd moet worden bron
Redstone @0vestel05 oktober 2022 23:02
Het is niet te duur, de overheid vindt het te duur. Dat is een groot verschil. Als het te duur is zou een minstens net zo goed werkend systeem goedkoper moeten zijn. En volgens mij is dat niet zo.

[Reactie gewijzigd door Redstone op 24 juli 2024 09:43]

batjes @Redstone6 oktober 2022 13:56
Inderdaad, de kosten waren enkele miljoenen per jaar. Echt peanuts voor zo'n systeem.
0vestel0 @Redstone7 oktober 2022 13:51
Natuurlijk is die term discutabel. Maar de betaler bepaald wat de term "te duur" omvat. En dat is de overheid. Daarbij ben ik het met je eens. Maar ik hoef het niet te betalen.
ComputerGekkie @m4ikel5 oktober 2022 14:09
Oude sirenes werken prima? Als je buiten staat ja, maar ik kan me de laatste keer dat ik het luchtalarm heb gehoord niet meer herrinneren. Dat is makkelijk al een jaar of 2 geleden. Ik meestal binnen op school, in de trein of thuis. Geen sirene die me dan bereikt. itt NL-alert die mij gelijk waarschuwd. Mocht mijn telefoon leegraken dan gaan de mobieltjes van anderen wel af.
nullbyte @ComputerGekkie5 oktober 2022 15:22
Onzin, zendmasten en providers kunnen door legio redenen uitvallen. Personen die alleen zijn horen een uitgeschakelde mobiel niet. Zoals al wordt aangegeven door Triblade_8472, juist in oorlogstijd zijn dergelijke simpelere technologieën belangrijk. Zo zal b.v. elke NAVO militair niet blind vertrouwen op een GPS. Maar leren met kaart, kaarthoekmeter en kompas te navigeren. Er kunnen namelijk opzettelijk fouten in gezet worden. Ook kan een dergelijk systeem compleet uitvallen. Of, de batterijen van die dingen zijn leeg en er is een probleem met de bevoorrading. Een kaart in plastic werkt altijd.

Er zijn overigens sirenes die met een handvat bediend kunnen worden, niet werkbaar voor een nationaal alarm systeem maar wel zaken waar uit nood op teruggegrepen kan worden.

Verder put je uit je eigen referentiekader. Dat jij ze niet hoort omdat je toevallig elke 1e maandag van de maand om 1200 in de trein zit dat wil niet zeggen dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders ze ook niet hoort. Ik hoor ze binnen op werk en thuis altijd en ik vermoed dat dat geldt voor een groot gedeelte van de bevolking. Verder hebben de sirene en de alarm berichten verschillende doelstellingen en vullen elkaar aan.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 24 juli 2024 09:43]

henk717 @nullbyte5 oktober 2022 16:06
Is bij mij zelfs nog erger, snachts staan mijn notificaties uit want ik wil niet door de zoveelste automatische mail of chat groep die mijn naam noemt ineens wakker worden. Simpele android niet storen modus dus waarbij mijn contacten mij wel kunnen bellen mits ze dit snel genoeg achter elkaar doen.

Toen de laaste NL alert kwam was het stil, zag het pas een paar uur later. Want blijkbaar ging mijn telefoon niet af omdat die op stil stond. Naar beneden gelopen en aan de andere gevraagd. 1 mobiel uit, de ander lag ergens verder weg waar ze het ook niet hebben gehoord en of die met geluid is afgegaan weet ik niet want ook die staat in de avond op niet storen.

Dat zijn dus 3 telefoons en geen er van heeft het gewenste resultaat behaald. Had het luchtalarm afgegaan had ik die in mijn kamer wel duidelijk kunnen horen. Dus prima dat NLalert voor gebouwen waar je het luchtalarm slecht hoort. Maar als hoofd middel is het super onbetrouwbaar.

[Reactie gewijzigd door henk717 op 24 juli 2024 09:43]

thegve @m4ikel5 oktober 2022 13:42
Dit is een extra systeem, daarnaast zou je de informatie die in de bovenstaande screenshot staat niet kunnen distribueren via sirenes, tenzij je er enorme speakers naast hangt.
samtoxie @thegve5 oktober 2022 13:48
Toch wordt er al langere tijd over nagedacht om de ouderwetse sirenes uit te faseren ten voorkeur van NL Alert
TheMaurice @samtoxie5 oktober 2022 15:32
Lijkt vooral een plan te zijn wat ingegeven is door "oudere tech is minder goed, nieuwere tech is waarschijnlijk beter"
0vestel0 @samtoxie5 oktober 2022 16:28
Er wordt niet over nagedacht. Dat is het plan. Maar het lukt niet. Sirenes en dan afstemmen op een lokaal radio station zou allang moeten zijn vervangen door NL-Alert. Zie hier bericht van tweakers.
William_H @samtoxie5 oktober 2022 18:49
Een hele kwalijke zaak in mijn ogen. De sirene is een mooi backupsysteem mocht NL-Alert het niet doen.

In Japan kunnen ze ook omroepen via het sirene systeem. Dan had men dus sneller de boodschap door kunnen geven misschien.
bed76 @samtoxie5 oktober 2022 15:50
Handig als de stroom is uitgevallen in een gebied.... Die zendmasten hebben toch stroom nodig?
Jaerie @bed765 oktober 2022 16:07
De sirenes werken op hamsterwielen?
RGAT @Jaerie5 oktober 2022 19:04
Soort van ja, ze hebben vaak (altijd?) een accu zodat ook zonder stroomnet ze nog werken. Daarnaast hoeven ze maar een minuut te werken om iedereen duidelijk te maken dat er iets aan de hand is terwijl de zendmasten er nog regelmatig een hele dag over doen om een NL-Alert uit te zenden, 1 minuut accu-stroom vs de hele dag het hele telefonie-netwerk in de lucht houden op accu's, ik weet wel welke makkelijker zou zijn :+
William_H @bed765 oktober 2022 18:48
De sirenes hebben een noodstroomvoorziening en een aparte lijn met de centrales, zodat overbelaste telefoonlijnen er niet voor zorgen dat er geen sirene afgaat.
dajappie @m4ikel5 oktober 2022 13:43
Het NLalert werkte prima. Voor aanzetten van het ouderwetse alarm moet ook vast een goedkeuringsprocedure doorlopen worden. En itt een NLalert kan je er niet mee vragen aan mensen om 112 niet meer te bellen, je zal denk ik eerder vragen krijgen juist bij 112 omdat mensen bang worden.
RGAT @dajappie5 oktober 2022 19:09
Het idee van NL-Alert werkt prima, de uitvoer is echter nog niet erg sterk...
Meestal krijg ik de NL-Alert testberichten prima op tijd (+- 5 minuten, close enough), ik kreeg echter ook dat geintje over het voetbal in Amsterdam destijds een keer of 15 binnen...
Dan wordt het toch al vrij irritant, vooral omdat op mijn telefoon destijds (Huawei P8 oid) het niet te muten was, dus de hele dag door steeds een minuut of twee dat alarmgeluid op de telefoon totdat je de telefoon maar helemaal uit zet... En dat dan om een waarschuwing om niet naar Amsterdam te gaan :+

Sindsdien ook meerdere meldingen gekregen over een tankerwagen die lekte, aan de andere kant van de provincie... Visite kreeg het bericht pas tegen het eind van de avond.

Dit is dan het systeem wat jou en mij zou moeten kunnen waarschuwen voor direct gevaar, zou leuk zijn als die tankerwagen drie straten verderop stond te lekken en ik pas 6 uur later een melding krijg 'pas op, giftige dampen'...

Het geeft meer info dan een sirene maar dan moet het wel werken natuurlijk.
Triblade_8472 @m4ikel5 oktober 2022 14:09
En zie wat er in Oekraïne gebeurt, het eerste wat plat gelegd wordt is de digitale infra. De oude sirenes zouden dan nog wel moeten werken.

Juist in oorlogstijd, wanneer de nood het hoogst is, zijn die dingen belangrijk. Net als zendamateurs en fm radios trouwens.
Saph @m4ikel5 oktober 2022 15:29
De klassieke sirens laten mensen weten dat er accuut gevaar is, maar niet wat er aan de hand is. Een NL-alert voorziet mensen wel van informatie en juist in een situatie zoals is NL-alert nuttig en heb je juist niets aan de sirenes.
m4ikel @Saph5 oktober 2022 15:45
Advies: Grote brand in XXX sluit ramen en deuren en blijf binnen. Iets anders heb ik nog nooit binnen gekregen. Hoeveel meer informatie heb je dan?

[Reactie gewijzigd door m4ikel op 24 juli 2024 09:43]

Saph @m4ikel6 oktober 2022 09:53
Het bericht zegt dit is er aan de hand, dit moet je doen en daarna ga je zelf meer informatie zoeken. Als het gevaar daarna geweken is kan je nog een bericht uitsturen. Een sirene zegt alleen let op er is iets aan de hand en als dat voorbij is hoe geef je dat aan? Sirenes nog een keer laten afgaan met een ander deuntje?
Cass Casey @m4ikel5 oktober 2022 16:07
NL-Alert is een systeem om ook te kunnen informeren. De WAS-palen (de sirenes/luchtalarmen) zijn puur een alarmeringssysteem. Nadelen daarvan: je weet niet waarom ze af gaan en het duurt vrij lang voordat het in de media getoond/besproken wordt. En ander nadeel: je kan niet de-alarmeren.

Daarnaast is een NL-Alert (als de telefoniebedrijven meewerken) beter aan te passen aan een effectgebied.

Maar vooralsnog blijven ze naast elkaar bestaan.

[Reactie gewijzigd door Cass Casey op 24 juli 2024 09:43]

SunnieNL @m4ikel5 oktober 2022 16:49
Ze werken prima, maar zijn wel al heel oud en aan vervanging toe. Er zijn ook steeds minder reserve onderdelen. Daarnaast worden ze alleen ingezet bij zeer zware zaken, omdat ze te snel paniek veroorzaken als ze afgaan (en een heel groot deel van de mensen geen idee hebben wat ze moeten doen als ze daadwerkelijk af gaan). Informatie via de WAS verloopt in 2 trappen:
1. Sirene gaat af. Mensen moeten naar binnen, ramen en deuren sluiten.
2. Informatie over waarom het alarm gaat wordt gegeven op noodkanalen. Die de meeste mensen niet weten (NPO1, Regio zender? Welke regio zender is dat dan en wat is die frequentie? Hoe weet ik die als ik ergens anders in NL ben?). Kan ik zo'n noodalarm op zo'n moment wel bereiken?

Zie ook het rapport wat er over geschreven is: https://www.cebeon.nl/wp-...en-alarmeringssysteem.pdf

NLAlert heeft die problemen niet. Die kan ingezet worden op elk moment en geeft gelijk veel meer informatie.

[Reactie gewijzigd door SunnieNL op 24 juli 2024 09:43]

nijntje82 @m4ikel5 oktober 2022 13:51
Jij hebt er zeker niet (20meter van mijn huis) 1 direct in je voortuin staan. Leuk hoor die maandelijkse test ;-)

Ik ben niet direct tegenstander. Het 1 kan het ander goed aanvullen. Maar blij vd die maandelijkse testen word ik niet.
PFY @nijntje825 oktober 2022 14:11
Nou nou, die 2 minuten 1 keer in de maand om 12:00.. Je zal maar naast een kerk of moskee wonen of een kinderdag verblijf.....
nijntje82 @PFY5 oktober 2022 14:25
Ik woon naast een kinderdagverblijf maar gaat lang niet zo hard hoor. Je hebt dus kennelijk geen idee. Maakt niet uit. Je kan het niet weten als je er niet naast woont.

Enige wat ik zeg is; ik kan het niet waarderen dus als het anders kan, laag frequenter of andere wijze van testen met een ander geluid, zou ik op prijs stellen. Weg hoeven ze van mij niet.

Update; o jeetje mijn niet populaire mening over het maandelijkse geluid naast m'n huis gaat direct min 2 ha ha.

Waarom zou de overheid toch ook nadenken over een andere testwijze , niemand (mens of dier) heeft er toch last van ;)

[Reactie gewijzigd door nijntje82 op 24 juli 2024 09:43]

elmuerte @m4ikel5 oktober 2022 14:13
Hoe wil je via die oude sirene doorgeven aan mensen dat ze niet 112 moeten bellen omdat er een boom omgevallen is door de wind?
e.dewaal @elmuerte5 oktober 2022 14:45
Dat is net zo moeilijk hoor. Als je op de hoogte bent weet je dat je een regionale radiozender aan moet zetten, daar krijg je dan de informatie over waarom de sirene afgaat.

Wat moet ik doen als de sirene afgaat? - Rijksoverheid

De sirene zal in dit geval niet gebruikt worden omdat de regel is dat iedereen zo snel mogelijk naar binnen moet en daar moet blijven. Dat is voor deze kwestie niet relevant en heeft dus te veel impact op mensen ten opzichte van een NL-alert.
JakkoFourEyes @m4ikel5 oktober 2022 15:50
Nouja, als je op het platteland woont, werkt een NLAlert toch vaak beter, want die sirenes heel slecht te horen daar (waar ik woon in ieder geval).
berchtold @m4ikel5 oktober 2022 16:21
gaan de sirenes dan ook schreeuwen dat je geen 112 moet bellen als een tak van je boom waait?
Sannr2 5 oktober 2022 13:37
Ik las bij eerdere berichten een hoop reacties van mensen die niet snapten in welke niet levensbedreigende situatie je 112 zou bellen. Maar er zijn genoeg situaties denkbaar, bijvoorbeeld vandalisme. Of een dak wat lijkt er af te gaan waaien, maar er loopt verder nu niet iemand buiten, dus geen direct levensgevaar. Of stenen op het wegdek, maar er is nu niet direct verkeer op de weg (door de storm).
ReVision. @Sannr25 oktober 2022 13:44
Voor al deze dingen hoef je toch ook geen 112 te bellen? Eventueel bel je dan toch gewoon het nummer van je lokale politiebureau?
nst6ldr @ReVision.5 oktober 2022 13:47
Dat wisselt, ik heb wel eens lokale politiebureaus gebeld omdat ik persoonlijk vond dat er geen levens op het spel stonden, maar werd na mijn melding alsnog met 112 doorverbonden. Ik vind het ook wel verwarrend hoor.
vanthome @nst6ldr5 oktober 2022 13:56
Zo lang mensen proberen het 'juiste' nummer te bellen helpt dat al genoeg denk ik. Vaak is het lokale nummer wel even nadenken (ik zou ze niet kunnen opnoemen), zou fijn zijn als daar ook een verkort nummer voor is 11x of 12x bijvoorbeeld.
batjes @vanthome5 oktober 2022 14:34
0900-tuig bellen, die verbinden je over het algemeen door met je lokale bureau.
Keypunchie
@batjes5 oktober 2022 14:56
Haha, zo onthoud ik die ook; 0900-8844 is het nummer.

"Geen spoed, wel politie".
ComputerGekkie @vanthome5 oktober 2022 14:07
Ik kan nergens het nummer van mijn lokale politiebureau thuis vinden. Alleen het algemene 0900 nummer dat precies hetzelfde is als de stad waar ik naar school ga.
Waterbeesje @ComputerGekkie5 oktober 2022 20:20
By design. Het is ook de bedoeling met het algemene nummer te bellen zodat de centrale direct kan beoordelen met welke afdeling van welk bureau je verbonden moet worden. En of het toch spoed is waarvoor je naar 112 had kunnen gaan.
NielsFL @nst6ldr5 oktober 2022 14:29
Wanneer ik 112 bel (niet vaak, maar wel recent) en ik antwoord "Politie" op de vraag wie ik wil spreken, dan verbinden ze me door met de meldkamer van de lokale politie. Is dat niet hetzelfde als wanneer je de politie direct belt? Of krijg je dan de receptie ofzo?
_Eend_ @NielsFL5 oktober 2022 14:48
Nee, dan krijg je de politiemeldkamer ipv de ambulance- of brandweer meldkamer.
Bahmi @ReVision.5 oktober 2022 14:35
Iemand had mijn auto volledig (fout) ingeparkeerd en ik belde het niet-spoed nummer van de politie.

Die zeiden doodleuk dat ik volgende keer maar 112 moest bellen als iets om "nu" ging en het direct opgelost moest worden/om een heterdaad ging, in dit geval langsrijden en de automobilist proberen te bereiken om hem weg te laten rijden of de fout geparkeerde auto te beboeten. Pas als iets uren (of dagen) kan wachtten dan is het gewenst om het standaard niet-spoed politienummer te bellen.

Voor zover ik heb begrepen is de oude "112 daar red je levens mee" reclame iets te ver doorgegaan, want 112 is voor alles waar spoed achter zit (of wat "nu" fout gaat maar bijvoorbeeld over een kwartier niets meer aan te doen is), niet alleen voor levensbedreigende situaties.

Toch blijf ik voor foutparkeerders maar het gewone politienummer bellen, het voelt gewoon fout om daarvoor 112 te bellen en misschien iemand in de weg te zitten die echt hulp nodig heeft.
SunnieNL @ReVision.5 oktober 2022 16:58
Je zal verbaasd staan op welke momenten je 112 hoort te bellen.

Voorbeeld:
* tijdje geleden reed ik achter een vrachtwagen volgeladen met papier op de snelweg.. De bak zat niet goed dicht en pakken papier vlogen eruit (wil niet weten wat er zou gebeuren als zo'n pak ineens op mijn voorruit valt).
* ik bel rijkswaterstaat en kom in de wacht. Duurt echt 10 minuten voor er iemand opneemt. Ondertussen blijft de vrachtwagen pakken papieren verliezen. Hele snelweg ligt er vol mee en waait alle kanten op. We zijn dan al ruim 15-20km verder.
* vrachtwagen slaat af (afrit) en op dat moment krijg ik eindelijk iemand aan de lijn. Die raadt aan de volgende keer 112 te bellen want hij kan hier niets mee....

Ander voorbeeld:
* Ik ben vrijwilliger op de tijdelijke ijsbaan. Vrouw valt op het ijs, ligt zeker een minuut bewusteloos op het ijs.
* komt weer bij. Is aanspreekbaar, lijkt allemaal OK te zijn. Maar gezien de smak en 1 minuut buiten bewustzijn wil ik het zekere voor het onzekere nemen. Bij een zware hersenschudding of harde val op het hoofd kan er zomaar meer aan de hand zijn.
* Het is weekend. Ziekenhuis heeft geen eerstehulp waar je zo heen kan, moet via huisartsenpost. Die bel ik en sta zeker 20 minuten in de wacht. Ondertussen laat ik de vrouw al naar de huisartsenpost brengen door haar man.
* huisartsenpost is boos omdat ik er iemand heen gestuurd heb zonder overleg en geven aan de volgende keer 112 te bellen en een ambulance te laten komen (ondanks dat er geen directe levensbedriegende zaak is)
Sannr2 @ReVision.6 oktober 2022 02:34
Als je voor een steen op het wegdek 0900-8844 belt, schakelen ze je alsnog door naar 112. Zoiets is spoed, spoed is 112 bellen, ook als het niet levensbedreigend is.
Wouterie @Sannr25 oktober 2022 16:06
Ik heb werkelijk maar één keer in mijn leven 112 gebeld, de rest van de keren kon 0900-tuig mij prima helpen. Ik vind het van den zotte dat een NL-Alert nodig zou zijn om mensen erop te wijzen dat 112 alleen bij levensbedreigende situaties nodig is, zeker als je weet dat het stormt.
Iedereen in Nederland wist dat het zou gaan stormen, dus zorg er dan voor dat je voorbereid bent. Hou de relevante telefoonnummers bij de hand (brandweer (0900-0904), verzekering, gemeente etc) en zorg dat je niet de deur uit hoeft. Zo moeilijk is het allemaal niet.
Paarskonijn @Wouterie5 oktober 2022 16:27
Vind het ook bizar dat mensen in z'n situatie zo snel geneigd zijn 112 te bellen, zal wel paniek reactie zijn. Een boom in de tuin iod. Om on-topic te blijven, NL-Alert is een mooie toevoeging om, als goed gebruikt burgers duidelijk kunnen informeren. Echter hoop ik niet dat dat betekent dat de huidige luchtalarm palen zullen worden uitgefaseerd, helemaal omdat het NL-Alert systeem erg kwetsbaar is. Veel mensen zetten hun telefoon op stil 'snachts of zelf helemaal uit. Om nog maar niet te spreken van storingen bij providers zelf, denk aan KPN storing van 4 jaar terug, waardoor geen 112 gebeld kon worden. KPN klanten konden destijds ook die NL-Alert niet ontvangen. Dan kun je je er toch opeens een heel stuk minder mensen mee bereiken.
Wouterie @Paarskonijn6 oktober 2022 13:40
Ik denk dat jouw conclusie dan NL-Alert nog te beperkt/kwetsbaar is, breed wordt gedeeld. Ik vind het een prachtige toevoeging en mogelijkheid om potentieel veel mensen te informeren maar ik zou er niet mijn ziel en zaligheid vanaf laten hangen. Je hebt maar een paar gekken nodig die masten in de fik steken en een flinke storm en de boel gaat plat.
Sannr2 @Wouterie6 oktober 2022 02:36
Maar 112 is dus voor alle spoed, niet alleen voor levensbedreigende situaties. 0900-8844 schakelt je ook door naar 112 in een dergelijk geval. Als het geen spoed is bel je 0900-8844, als het spoed heeft bel je 112.
Wouterie @Sannr26 oktober 2022 13:36
https://www.rijksoverheid...twoord/wanneer-112-bellen Zelfs voor een hond in de gracht lees ik. Nou ja, dan hebben ze er zelf om gevraagd.
kodak
5 oktober 2022 14:19
Waarop is nu de conclussie gebaseerd dat het te lang duurde voor er een NL alert werd verzonden?

Want er lijkt niet duidelijk wat dan wel op tijd was. Dan is het erg makkelijk om te stellen dat het te lang duurde, dan kan je net zo goed stellen dat het wel op tijd was maar misschien sneller of langzamer zou kunnen. En daar is kennelijk dus juist onenigheid over. Zolang die onenigheid er is kun je als onafhankelijk onderzoekers toch niet zomaar een kant gaan kiezen? Dat klinkt dan niet meer onafhankelijk.
SunnieNL @kodak5 oktober 2022 17:30
zelfs zonder definitie van 'te lang' kun je op zich wel zeggen dat onderstaande echt wel een beetje te lang was. Wat als er een echte noodsituatie was? Dan moet zo'n bericht toch in een paar minuten goedgekeurd worden?
Om 16.00 uur wordt er een verzoek bij het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum ingediend voor het verzenden van een NL-Alert. Vervolgens moesten het Nationaal Crisiscentrum en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid de aanvraag goedkeuren, wat pas om 17.00 uur gebeurde.
kodak
@SunnieNL5 oktober 2022 21:17
Dat is een prima mening. Alleen is het punt dat een mening niet genoeg is. Er zal dan toch duidelijkheid moeten zijn wat dan wel redelijk is en vooral hoe. Bijvoorbeeld door duidelijk te zijn wat er nodig is om een besluit te kunnen nemen. Eisen aan maximale tijd stellen die duidelijk haalbaar zijn. Personeelseisen te kunnen stellen. Terwijl dat waarschijnlijk niet zomaar gaat bij verschillende meningen.

Anders is het nooit goed, terwijl er ondertussen al jaren gekozen is voor regering met bezuinigen op politie, brandweer en zorg. Maar kennelijk wel ondertussen voor alles maar geholpen willen worden zonder rekening met anderen te houden?

[Reactie gewijzigd door kodak op 24 juli 2024 09:43]

Davy de Vries 5 oktober 2022 14:53
Ik als Nederbelg vind het nog steeds verwonderlijk dat in dit geval België dit heel goed tackelt met een storm nummer (1722). Snap niet zo goed waarom we dat nog niet in Nederland hebben.
triet @Davy de Vries5 oktober 2022 15:47
Dat hebben we wel: 0900-0904.
kodak
@Davy de Vries5 oktober 2022 15:57
Waaruit blijkt dat Belgie het goed doet met 5 verschillende nummers, waar kennelijk ook niet iedereen door heeft welk nummer men beter kan bellen?

Want dat er geen overbelasting van een noodnummer is wil niet zeggen dat men bij meerdere keuzes dus het juiste nummer belt of dat ook doet. Terwijl dat toch het doel is om op tijd de juiste hulp te krijgen.
Roel1966 5 oktober 2022 23:16
Naar aanleiding van dit artikel hebben wij hier in onze gemeente protest ingediend tegen het plan dat men de alarmsirenes wilden gaan verwijderen. Deels wel om rede dat er nu NL-Alert is en de meesten wel een smartphone hebben waar ze alle waarschuwingen kunnen lezen.

Even ter verduidelijking, wij wonen hier naast chemieconcern Chemelot in gemeente Sittard-Geleen waar wel vaker eens iets mis gaat en is gegaan. Voor ongeveer 1,5 jaar terug waren er ook gevaarlijke stoffen vrijgekomen echter wij als omwonenden wisten pas een aantal uren erna er vanaf. Eigenlijk was dus aangeraden dat mensen deuren en ramen zouden sluiten en naar binnen toe moesten gaan.

Hele communicatie was dus een groot fiasco, niets via NL-Alert, niets via de lokale omroep, dus tja.... Terwijl je dan toch spreekt van bijna 94.000 mensen die in direct gevaar kunnen komen. Dan verbaasd mij bovenstaand artikel helemaal niets en moet er nog veel gebeuren.
Johnny D 5 oktober 2022 16:36
Dat werd 's avonds in het nieuws gemeld ?
Waarom moet iets wat heel duidelijk is hier in NL altijd toch onderzocht worden , zou het niet handiger zijn in die tijd en voor dat geld het voorgekomen probleem op te lossen ipv andere mensen aan het werk houden
LordMithril 5 oktober 2022 20:12
NL-alert is sowieso een geweldig systeem.
Sta met 3 collega's te kletsen, 1 kreeg em binnen, rest niet.
Ook een keer gehad dat ik bezig was op mn mobiel en em daardoor direct weg tikte, leuk, uh geen idee waar ik em kan terug vinden om te lezen wat er nou was.
Dat ook een keer gehad toen ik er 's nachts 1 kreeg. kut wekker.. oh nee dat is een ander geluid.
Naja hopen dat t niet boeiend was.
Xfade 5 oktober 2022 13:54
Nederland, het land wat goed is in één ding, geld spenderen aan eindeloze onderzoeken.
Skit3000 @Xfade5 oktober 2022 14:01
Juist niet toch. Aan de hand van dit rapport kan bijvoorbeeld gekozen worden om de 112-centrale de bevoegdheid te geven zelfstandig een NL-Alert uit te sturen wanneer de lijnen overbelast raken. Zonder een rapport als dit krijg je dan allemaal ja-maars een wordt er misschien een minder goede opvolging aan gegeven.
Annihlator @Skit30005 oktober 2022 14:25
Waarom op voorhand al niet ingeregeld zou zijn dat er een NL-alert uitgaat bij overbelasting of andere problemen die het noodnummer slecht of niet-bereikbaar maken lijkt mij eigenlijk wel de sterkste vraag; hoezo daar dan goedkeuring en-al overheen moet gaan nádat de centrale al zon halfuur praktisch onbereikbaar is, is m.i. niet recht te lullen.
Skit3000 @Annihlator5 oktober 2022 15:34
Waarom dan ook niet op voorhand al zeggen dat er een NL-Alert uit gaat wanneer er meer dan 1.000 kilometer file op de weg staat, er ergens in Nederland een windsnelheid van 50 km/uur wordt gemeten, of als de zon meer dan 14 uur op een dag schijnt?

En om het minder extreem te trekken; wanneer telt de centrale als "onbereikbaar" als dit bijvoorbeeld is door verbindingsproblemen? Als alle klanten van KPN geen 112 kunnen bellen vanwege een storing? Of alleen als dat KPN én Vodafone klanten zijn? Of pas als niemand ze meer kan bereiken? Bij stroomuitval in een gebied met meer dan 30.000 huishoudens?

Soms weet je gewoon pas dat iets een risico is nadat het je een keer is overkomen. Je kunt alles wel op voorhand indekken, maar hoe meer je van tevoren regelt hoe moeilijker het wordt om toch nog bij een onverwachte gebeurtenis actie te ondernemen (want de procedures zeggen dat een NL-Alert alleen bij A, B, of C gestuurd mogen worden dus in dit geval zal het wel echt niet mogen, terwijl ondertussen de 112-centrale in brand staat).
pe0mot @Skit30005 oktober 2022 15:49
De oplossing heet mens.
1 mens beslist na advies en fiattering/raadpleging binnen 10 minuten.
Niks proces consultant blah.
Skit3000 @pe0mot5 oktober 2022 16:36
Dat kan. De eerste vraag is dan wie die persoon gaat zijn? Moet die gekozen worden, kan je op die functie solliciteren, wat zijn de vereisten, wat zijn de parameters waartussen die persoon mag opereren, aan wie legt deze persoon verantwoording af? Waar werkt deze persoon, heeft deze een budget, hoe mag dit ingezet worden, wat voor voorzieningen heeft deze persoon nog meer nodig?

En ja dit is belangrijk, want als je een willekeurig iemand van de straat plukt om dit te doen moet er wel een plek zijn om te werken, moet die persoon met de juiste mensen kunnen praten om voldoende informatie te hebben dat er inderdaad een storing is, etc etc.
kodak
@Skit30005 oktober 2022 16:11
De discussie gaat over een situatie waar al vaker onderzoek naar is gedaan: het niet bereikbaar zijn van 112. Je kan dat natuurlijk dan niet af blijven doen met soms weet je pas wat een risico is als het is overkomen. Niet bereikbaar zijn is al vaker het geval geweest. Dus dan is het wel een redelijke vraag waarom er kennelijk niet iets anders ingeregeld was.
Annihlator @Skit30005 oktober 2022 22:46
Onbereikbaar is hier in het benoemde voorval "al"/pas na een halfuur gesteld, dat vervolgens een groep personen er een uur over moet doen om dat vervolgens serieus te dorsen nemen ligt het probleem; daar moet vervolgens écht geen uur voor nodig kunnen zijn en het liefst gebeurt het volautomagisch.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.