Onderzoek: NL-Alert kwam te laat nadat 112-alarmcentrale overbelast raakte

Het duurde volgens het NIPV te lang voordat er op 18 februari tijdens de zware storm Eunice een NL-Alert-bericht werd verzonden. Het 112-alarmnummer was gedurende de storm ruim anderhalf uur overbelast en de NL-Alert had dit sneller kunnen verhelpen of eventueel voorkomen.

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid schrijft in een kritisch rapport: "De storm Eunice laat zien dat er voor de veiligheidsregio's (...) een bovenregionale en vooral operationele lacune ontstaat in de kennisdeling en afstemming." Door de gebeurtenissen zou met andere woorden zijn gebleken dat er een gebrek aan communicatie is tussen de verschillende betrokken instellingen. Het NIPV raadt dan ook aan dat er een 'landelijk operationeel leider' wordt aangesteld om te coördineren tijdens dergelijke noodsituaties.

De betreffende NL-Alert, afbeelding via Nederlands Instituut

Publieke Veiligheid, 2022

In de loop van de vrijdagochtend van 18 februari begint storm Eunice veel schade aan te richten in Nederland, waardoor het 'aantal 112-oproepen vanaf 14.00 uur sterk stijgt'. Dit zou vanaf 15.45 uur voor overbelasting van het Nederlandse alarmnummer zorgen. Ondanks een werkkracht van 53 centralisten, die volgens het rapport 1300 oproepen per kwartier zouden kunnen verwerken, is het noodnummer vanaf dat moment voor velen onbereikbaar.

Om 16.00 uur wordt er een verzoek bij het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum ingediend voor het verzenden van een NL-Alert. Vervolgens moesten het Nationaal Crisiscentrum en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid de aanvraag goedkeuren, wat pas om 17.00 uur gebeurde. In het bericht werd onder meer verzocht dat men het noodnummer alleen moet bellen bij 'levensgevaarlijke situaties'.

Het verzenden van de betreffende NL-Alert bleek overigens wel goed te werken. Nog geen tien minuten nadat het bericht werd verzonden naar een groot deel van de aangesloten Nederlanders werd de overbelasting van het noodnummer verholpen. Gedurende de periode van overbelasting zouden er volgens een nabelprocedure 'geen meldingen van levensbedreigende situaties gemist zijn'. Wel schrijft het NIPV dat er waarschijnlijk gezondheidsschade is opgelopen tijdens deze periode: "Het is wel aannemelijk dat enkele mensen in spoedsituaties, zoals bij hartfalen, hersenletsel of ernstige inwendige bloedingen, gezondheidsschade hebben opgelopen als gevolg van de onbereikbaarheid van 112."