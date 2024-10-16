Minister: weinig meldingen bij 112-bereikbaarheidsmeldpunt, meldpunt blijft

Het Centraal Informatiepunt Mobiele Bereikbaarheid 112 heeft volgens Nederlands minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken een 'klein aantal meldingen' ontvangen. Toch wil hij in ieder geval nog volgend jaar doorgaan met het meldpunt.

Het meldpunt werd in januari dit jaar geopend en laat mensen slechte bereikbaarheid melden, feedback geven of om informatie vragen. Sindsdien heeft het meldpunt 27 meldingen ontvangen, zegt minister Beljaarts. Bij 'slechts' zeven van die meldingen bleek de kwaliteit van het gebruikte mobiele netwerk niet genoeg te zijn voor een 112-verbinding. Het kan dan bijvoorbeeld om tijdelijke netwerkdrukte gaan, of om gebouwen die voor demping zorgen.

Toen deze zeven gevallen bij de verantwoordelijke providers werden gemeld, werd vastgesteld dat zij er al aan werkten om deze gevallen te verbeteren. "Ondanks het kleine aantal meldingen en de beperkte rol die de (kwaliteit van) mobiele netwerkdekking daarin speelt, ben ik van plan om de financiering van het Centraal Informatiepunt Mobiele Bereikbaarheid 112 in 2025 voort te zetten met minimale inspanning", meldt de minister. Over de invulling wordt nog overlegd. "Ik vind het belangrijk om mensen een plek te bieden waar ze informatie kunnen vinden over mobiele bereikbaarheid van 112 en waar ze terecht kunnen met meldingen over problemen met die bereikbaarheid", zegt Beljaarts.

Het informatiepunt werd opgericht nadat de Tweede Kamer de vorige regering opriep de bereikbaarheid van 112 te vergroten. Met het punt wil het ministerie hier meer zichtbaarheid in krijgen. Beljaarts merkt daarbij op dat 100 procent mobiele netwerkdekking voor 112 niet mogelijk is, vanwege de natuurkundige aard van radiogolven, seizoensinvloeden, atmosferische omstandigheden, geografische structuren, de isolatiewaarde van huizen en de kwaliteit van de smartphoneantenne.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 16-10-2024 17:31
28 • submitter: wildhagen

16-10-2024 • 17:31

28

Submitter: wildhagen

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Reacties (28)

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SniperEye 16 oktober 2024 19:49
Volgens mij zijn we wel een beetje verwend door op elke vierkante meter bereik van 112 te willen realiseren. Ik denk dat we op het Vaticaan na de enige staat zijn waar dit wellicht zal bestaan.
ibmpc @SniperEye16 oktober 2024 20:13
Persoonlijk vind ik dat voice eigenlijk een beetje achterhaald begint te worden. Er zou een 112 app moeten zijn (als addendum naast voice), die gewoon via 4G+Text (redundancy) een kort bericht kan achterlaten en de locatie doorgeeft. Dan kun je ook via satelliet gaan werken. Vaak genoeg meegemaakt dat je in de situatie bent dat je veel beter via text kan communiceren met 112 omdat er bijvoorbeeld veel te veel lawaai is, of omdat het bereik voor voice simpelweg te slecht is maar nog net genoeg voor het versturen van tekst.

[Reactie gewijzigd door ibmpc op 16 oktober 2024 20:13]

locke960 @ibmpc16 oktober 2024 20:35
Voice is zeker niet achterhaald. In een stress/paniek situatie is het meestal het beste als er mondeling gecommuniceerd kan worden met een ervaren 112 operator. Die kan dan de juiste vragen stellen en de beller aansturen.

En de 112 centrale krijgt telefoonnummer en locatie altijd als je ze belt. Dat kun je niet afschermend.
ibmpc @locke96016 oktober 2024 20:48
Dat snap ik, maar de 112 centrale heeft meer info aan een exacte GPS locatie in plaats van een trianguleerlocatie van de mast. Dus een app is veelzijdiger. Ik weet ook dat voice niet is achterhaald, maar er zijn situaties waarbij text juist veel handiger is.
jk-5
@ibmpc16 oktober 2024 21:20
Die krijgt de meldkamer ook als je het noodnummer belt. Met AML stuurt je telefoon automatisch een SMS naar het noodnummer met daarin je GPS locatie wanneer je het noodnummer belt
Tasz @ibmpc17 oktober 2024 01:03
Als ambulancechauffeur spreek ik nu even uit het oog punt van de ambulance.
Een centralist heeft veel meer info nodig dan alleen de locatie. Die moet ook een triage uitvoeren om te bepalen wat de urgentie is (A0, A1 of A2)
Kan de patiënt het af met de huisarts(enpost) (C1 urgentie) of moet er opgeschaald worden met een MMT team of moet er een tweede auto worden meegestuurd, is er brandweer en politie nodig?.
Is het een reanimatie dan moet mischien de burgerhulp verlening worden aangestuurd.
Tegelijkertijd kan de centralist de melder aansturen om alvast eerste hulp te verlenen (bijvoorbeeld al gaan reanimeren of een bloeding stoppen)
Als er een app zou zijn die alleen de locatie doorstuurt dan zou er voor elke melding naar 112 een ambulance worden ingezet en zouden wij blind naar de melding rijden.
Nevernoid @ibmpc16 oktober 2024 20:21
Er is al een 112 app https://www.rijksoverheid...d/112-app-van-de-overheid
ibmpc @Nevernoid16 oktober 2024 20:46
Die werkt dus ook op WiFi? Want 112 kun je niet over VoWiFi bellen. 0900-TUIG wel. Ik ben weleens in de situatie gekomen dat ik de enige was om hulp te verlenen en 0900-TUIG was wel bereikbaar maar 112 niet omdat er geen netwerk was. Multitasken is moeilijker in een situatie waarbij de prio een slachtoffer is. Vervelende alleen is dat 0900-TUIG je met de politie doorverbindt en je geen keuze voor brandweer/ambulance hebt, zij moeten je daarmee doorverbinden.
RatedR @ibmpc17 oktober 2024 02:21
Vaak genoeg meegemaakt dat je in de situatie bent dat je veel beter via text kan communiceren met 112 omdat er bijvoorbeeld veel te veel lawaai is
Jij bevindt je vaak in crisis situaties waarbij het nodig is 112 te bellen? Zou je met text niet te langzaam zijn in veel gevallen?
kuurtjes @ibmpc17 oktober 2024 04:52
Achterhaald, misschien. Maar totaal niet overbodig.
haven @ibmpc17 oktober 2024 11:49
112 is een nummer dat herkent wordt als een emergency nummer.
Technisch worden emergency calls apart afgehandeld door de telecom netwerken. En daar zijn allerlei extra voorzieningen voor ingericht. Zoals dat deze calls voorrang krijgen boven normaal verkeer. In geval van hoge belasting van een netwerk blijven emergency calls nog steeds werken. Emergency calls werken via netwerken van elke beschikbare provider, je hebt zelfs geen simcard nodig.

Dat ga je allemaal niet krijgen met een app die via de IP stack werkt.
Bux666 @ibmpc17 oktober 2024 12:55
Vaak genoeg meegemaakt dat je in de situatie bent dat je veel beter via text kan communiceren met 112 [...]
Geen idee waarom jij 'vaak genoeg' in zulke situaties verkeerd, maar ga jij maar eens met dikke stress een verhaal over de situatie typen terwijl je handen trillen en je je zicht misschien ook niet volledig hebt (bijv. door rook, stof of zand). Dan hebben ze niets aan jouw communicatie.
Terwijl je wel nog kan praten en in 10 sec. ook veel meer info door kan geven dan dat je typt. Probeer dat maar eens uit met een ingesproken appje. ;)
Korvaag 16 oktober 2024 17:40
Niet lullig bedoeld, maar hoe had ik moeten weten dat dit meldpunt er is? Ik kan me niet herinneren er ooit iets over gehoord of gelezen te hebben. Nou kan ik toevallig alles erover gemist hebben, maar dit meldpunt is voor mij nieuw.
kodak
@Korvaag16 oktober 2024 18:02
Het Centraal Informatiepunt Mobiele Bereikbaarheid 112 heeft de afgelopen
maanden via verschillende kanalen actief gecommuniceerd over de inrichting en het bestaan van het Centraal Informatiepunt Mobiele Bereikbaarheid 112 om er zo
bekendheid aan te geven.
Waarbij de afgelopen maanden dus niet zomaar een jaar lang, of sinds het verplicht bestaan ervan is. En aangezien ook niet duidelijk is hoe ze de doelgroep daarmee bereiken is het dus te betwijfelen hoe dit genoeg inspanning is om op het lage aantal reacties straks slechts een minimale inspanning te rechtvaardigen.
Korvaag @kodak16 oktober 2024 18:13
Blijkbaar ben ik geen onderdeel van deze kanalen :+
AibohphobiA BoB @Korvaag16 oktober 2024 18:48
Ze gaan het ook verbeteren. Als je belt is het nu zoiets als: 'Welke meldkamer hebt u nodig'

Dat gaat worden:
'Welkom bij 112, was het gemakkelijk om ons te bereiken?'
'Kies 1 voor moeilijk, 2 voor matig, 3 voor minder makkelijk, 4 voor ging wel, 5 voor oké, 6 voor redelijk makkelijk, 7 voor zou beter kunnen, 8 voor best goed, 9 zeer makkelijk'.

'Zou u 112 aan vrienden aanbevelen...' enz.
Orangelights23 @Korvaag16 oktober 2024 17:54
Door Tweakers dagelijks te bezoeken :)

Linkje, van januari dit jaar.
CPV @Korvaag16 oktober 2024 18:59
Ook nog nooit van gehoord.
slijkie @Korvaag16 oktober 2024 17:58
Omdat de overheid 1001 ‘meldpunten’ en onzin verzint om er miljarden doorheen te jagen. Er is 100 miljoen voor een bepaalde overheidstak beschikbaar. Dan maken ze die op. Waarom? Kwam hier eerder ook al voorbij; als ze bijvoorbeeld maar 80 miljoen euro gebruiken, want meer is niet nodig, krijgen ze het jaar daarop 80 miljoen. Oftewel, niet op alle, maar heel veel delen van de overheid worden miljoenen door de pot gespoeld, is al jaren zo.
Tk55 @slijkie16 oktober 2024 18:51
Dat is in elk bedrijf zo.
fenrirs @Tk5517 oktober 2024 09:18
Niet overal. Bij mijn vorige werkgever kreeg je groep extra bonus punten als je 5%, 10% etc. onder het budget bleef.
Dit vertaalde naar extra €’s op je eindejaars bonus.
Bovendien was het budget van het volgende jaar niet gekoppeld aan het budget van het voorgaande jaar. Besparingen hadden geen invloed
Oekol @Korvaag16 oktober 2024 17:50
Same. Nog nooit van gehoord. Dacht eerst ff dat ze 112 gingen opdoeken. Wel heel vroeg voor 1 april...
CAPSLOCK2000
16 oktober 2024 17:48
Ik vind het wel begrijpelijk dat er weinig meldingen zijn, 112 bellen is niet echt een dagelijkse aangelegenheid. De zeldzame keren dat je dat wel doet heb je wel iets anders aan je hoofd dan nadenken over bereikbaarheid.
Niettemin is het goed dat er een meldpunt is. Ik hoop (en neem aan) dat de bereikbaarheid ook wel op andere manieren in de gaten wordt gehouden, zoals met steekproeven.
pepijnm @CAPSLOCK200016 oktober 2024 21:16
De enigste 112 reclames die ik ook ken zijn dat iemand wordt opgepakt omdat die voor de grap 112 belt. Dus in mijn hoofd is het alleen voor noodgevallen 😅
Llopigat
16 oktober 2024 18:02
Het kan dan bijvoorbeeld om tijdelijke netwerkdrukte gaan
Dat lijkt me niet zo heel waarschijnlijk. Al sinds GSM is er een vlaggetje dat gewoon een bestaand gesprek van de paal afdrukt als alle kanalen vol zijn en jij 112 probeert te bellen. Ik kan me niet voorstellen dat dat er nu niet meer in zit.
Raindeer 16 oktober 2024 18:12
Wat heel veel heeft geholpen is de nieuwe manier waarop de mobiele dekking van de telcos wordt gemeten. Het gaat nu het halen van minimaal gemiddeld 8mbps in een gemeente. Het RDI meer dit door een route langs willekeurige punten te rijden. Dit zorgde voor meer sites op het platteland.
https://www.rdi.nl/onderw...-en-snelheidsverplichting
Uitleg dekkings- en snelheidsverplichting
De drie mobiele netwerken in ons land zijn van de mobiele netwerkoperators KPN, Odido en VodafoneZiggo. De dekkings- en snelheidsverplichting (afgekort DSV) houdt in dat de mobiele netwerkoperators in elke Nederlandse gemeente ten minste 98% van het grondgebied moeten voorzien van mobiele dekking. Met uitzondering van Natura 2000-gebieden en buitenwateren. Daarnaast moet het mobiele netwerk een minimale snelheid van 8 megabit per seconde (Mbps) hebben. In 2026 moet de minimumsnelheid 10 Mbps zijn. De dekkings- en snelheidsverplichting geldt alleen buitenshuis.

Toezicht op de verplichting
Wij controleren of de mobiele netwerkoperators aan de dekkings- en snelheidsverplichting voldoen door jaarlijks in meerdere gemeenten te meten. Tijdens zo’n meting rijden onze inspecteurs met een auto een willekeurige route in de betreffende gemeente. In een dakkoffer op de auto bevinden zich drie mobiele telefoons, die verbonden zijn met het netwerk van elke mobiele netwerkoperator. De telefoons voeren over de hele route continu downloads uit. Het aantal geslaagde downloads bepaalt of de mobiele netwerkoperator aan de dekkings- en snelheidsverplichting voldoet.
Roel1966 16 oktober 2024 23:06
Ergens vind ik dat niet zo heel vreemd eigenlijk dat zij weinig meldingen krijgen van slechte mobiele 112 bereikbaarheid. Ik denk dat mensen die 112 via hun mobiel bellen wel iets anders aan hun hoofd hebben en zo snel mogelijk dan 112 aan de lijn willen. Denk dus niet dat hun hoofd er daarna naar staat om melding van eventuele slechte bereikbaarheid dan te gaan melden.
et36s 16 oktober 2024 19:54
27 meldingen. waar kan ik solliciteren dit wordt de meeste relaxte en overbetaalde baan van me leven :+

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