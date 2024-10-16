Minister: weinig meldingen bij 112-bereikbaarheidsmeldpunt, meldpunt blijft

Het Centraal Informatiepunt Mobiele Bereikbaarheid 112 heeft volgens Nederlands minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken een 'klein aantal meldingen' ontvangen. Toch wil hij in ieder geval nog volgend jaar doorgaan met het meldpunt.

Het meldpunt werd in januari dit jaar geopend en laat mensen slechte bereikbaarheid melden, feedback geven of om informatie vragen. Sindsdien heeft het meldpunt 27 meldingen ontvangen, zegt minister Beljaarts. Bij 'slechts' zeven van die meldingen bleek de kwaliteit van het gebruikte mobiele netwerk niet genoeg te zijn voor een 112-verbinding. Het kan dan bijvoorbeeld om tijdelijke netwerkdrukte gaan, of om gebouwen die voor demping zorgen.

Toen deze zeven gevallen bij de verantwoordelijke providers werden gemeld, werd vastgesteld dat zij er al aan werkten om deze gevallen te verbeteren. "Ondanks het kleine aantal meldingen en de beperkte rol die de (kwaliteit van) mobiele netwerkdekking daarin speelt, ben ik van plan om de financiering van het Centraal Informatiepunt Mobiele Bereikbaarheid 112 in 2025 voort te zetten met minimale inspanning", meldt de minister. Over de invulling wordt nog overlegd. "Ik vind het belangrijk om mensen een plek te bieden waar ze informatie kunnen vinden over mobiele bereikbaarheid van 112 en waar ze terecht kunnen met meldingen over problemen met die bereikbaarheid", zegt Beljaarts.

Het informatiepunt werd opgericht nadat de Tweede Kamer de vorige regering opriep de bereikbaarheid van 112 te vergroten. Met het punt wil het ministerie hier meer zichtbaarheid in krijgen. Beljaarts merkt daarbij op dat 100 procent mobiele netwerkdekking voor 112 niet mogelijk is, vanwege de natuurkundige aard van radiogolven, seizoensinvloeden, atmosferische omstandigheden, geografische structuren, de isolatiewaarde van huizen en de kwaliteit van de smartphoneantenne.