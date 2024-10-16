Amazon introduceert nieuwe Kindle-serie, waaronder kleurenversie

Amazon heeft een nieuwe Kindle-serie geïntroduceerd, waaronder een kleurenversie. Die kleurenvariant komt echter nog niet naar Nederland of België. De drie andere nieuwe Kindles komen wel naar België en Nederland.

De nieuwe instap-Kindle heeft net als de oude versie een 6"-scherm met een pixeldichtheid van 300ppi, maar is volgens Amazon 30 procent sneller in het vormen van nieuwe pagina's en de maximale helderheid is 25 procent hoger. Daarmee kan de reguliere Kindle net zo helder worden als de Paperwhite, zegt Amazon. De Kindle heeft 16GB opslag en is nu te koop voor 119,99 euro.

Die Paperwhite is eveneens vernieuwd en is 25 procent sneller. Amazon zegt ook dat de contrastverhouding is verhoogd en dat de nieuwe e-reader een groter 7"-scherm heeft. De Paperwhite komt als 16GB- of 32GB-versie, waarbij de laatste een Signature Edition is. Die versie heeft ook optioneel draadloos laden en een automatisch aanpassende lamp. Amazon noemt nog geen europrijzen of beschikbaarheid van de nieuwe Paperwhites, al kosten ze in de VS 159,99 en 199,99 dollar. De nieuwe reguliere Kindle kost daar 109,99 dollar.

Amazon zegt bij de Scribe vooral het ontwerp te hebben aangepast. Deze heeft nu een wit frame met bezels die bij alle vier de zijdes even breed zijn. De Scribe noemt Amazon een e-reader en digitaal notitieboek en deze heeft dan ook een stylus. In de VS kost de Scribe 399,99 dollar en daar is hij vanaf 4 december te bestellen. Ook hierbij is nog geen Europese prijs of beschikbaarheid bekend.

De Kindle Colorsoft is Amazons eerste kleuren-Kindle. Gebruikers kunnen boeken en afbeeldingen in kleur weergeven, of zelf kleurenhighlights toevoegen aan teksten. Amazon zegt dat de e-reader een oxide backplane heeft met aangepaste waveforms, waardoor hij sneller moet zijn en een hoger contrast moet bieden dan concurrenten. Amazon spreekt ook over een aangepast algoritme waardoor de kleuren en helderheid beter moeten zijn. De Kindle Colorsoft ondersteunt draadloos laden, heeft een accuduur van 'tot acht weken', is waterdicht en kost in de VS 279,99 dollar. Daar is de e-reader vanaf eind oktober te koop. Amazon spreekt nog niet over een Nederlandse of Belgische introductie en noemt de e-reader, in tegenstelling tot de Kindle, Paperwhite en Scribe, ook niet in het Nederlandstalige persbericht. In Duitsland is de e-reader vanaf 30 oktober wel te koop, hier kost deze 289,99 euro.