Amazon introduceert nieuwe Kindle-serie, waaronder kleurenversie

Amazon heeft een nieuwe Kindle-serie geïntroduceerd, waaronder een kleurenversie. Die kleurenvariant komt echter nog niet naar Nederland of België. De drie andere nieuwe Kindles komen wel naar België en Nederland.

De nieuwe instap-Kindle heeft net als de oude versie een 6"-scherm met een pixeldichtheid van 300ppi, maar is volgens Amazon 30 procent sneller in het vormen van nieuwe pagina's en de maximale helderheid is 25 procent hoger. Daarmee kan de reguliere Kindle net zo helder worden als de Paperwhite, zegt Amazon. De Kindle heeft 16GB opslag en is nu te koop voor 119,99 euro.

Die Paperwhite is eveneens vernieuwd en is 25 procent sneller. Amazon zegt ook dat de contrastverhouding is verhoogd en dat de nieuwe e-reader een groter 7"-scherm heeft. De Paperwhite komt als 16GB- of 32GB-versie, waarbij de laatste een Signature Edition is. Die versie heeft ook optioneel draadloos laden en een automatisch aanpassende lamp. Amazon noemt nog geen europrijzen of beschikbaarheid van de nieuwe Paperwhites, al kosten ze in de VS 159,99 en 199,99 dollar. De nieuwe reguliere Kindle kost daar 109,99 dollar.

Amazon zegt bij de Scribe vooral het ontwerp te hebben aangepast. Deze heeft nu een wit frame met bezels die bij alle vier de zijdes even breed zijn. De Scribe noemt Amazon een e-reader en digitaal notitieboek en deze heeft dan ook een stylus. In de VS kost de Scribe 399,99 dollar en daar is hij vanaf 4 december te bestellen. Ook hierbij is nog geen Europese prijs of beschikbaarheid bekend.

De Kindle Colorsoft is Amazons eerste kleuren-Kindle. Gebruikers kunnen boeken en afbeeldingen in kleur weergeven, of zelf kleurenhighlights toevoegen aan teksten. Amazon zegt dat de e-reader een oxide backplane heeft met aangepaste waveforms, waardoor hij sneller moet zijn en een hoger contrast moet bieden dan concurrenten. Amazon spreekt ook over een aangepast algoritme waardoor de kleuren en helderheid beter moeten zijn. De Kindle Colorsoft ondersteunt draadloos laden, heeft een accuduur van 'tot acht weken', is waterdicht en kost in de VS 279,99 dollar. Daar is de e-reader vanaf eind oktober te koop. Amazon spreekt nog niet over een Nederlandse of Belgische introductie en noemt de e-reader, in tegenstelling tot de Kindle, Paperwhite en Scribe, ook niet in het Nederlandstalige persbericht. In Duitsland is de e-reader vanaf 30 oktober wel te koop, hier kost deze 289,99 euro.

Amazons Kindle-line-up voor 2024
Amazons Kindle-line-up voor 2024

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 16-10-2024 16:52
53 • submitter: SierraPapa

16-10-2024 • 16:52

53

Submitter: SierraPapa

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Reacties (53)

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Llopigat 16 oktober 2024 17:02
Hmmm nice. Ik ben benieuwd of die Kindle color de ACeP (advanced colour epaper) gebruikt (ook wel Gallery 3) of de veel mindere "Kaleido 3" techniek die ook door Kobo wordt gebruikt. Kaleido gebruikt een gewoon zwart wit scherm met een LCD kleuren overlay die aan/uit gezet kan worden (het is geen traditioneel LCD scherm maar de kleuren filters kunnen hiermee aan of uit gezet worden).

Ik hoop dat hij snel naar Europa komt, al is de prijs wel erg hoog vergeleken met de Kobo Clara colour (159 euro). Ook hun grotere Libra Colour is maar 229 euro. Maar als hij inderdaad Gallery schermen gebruikt dan is het de prijs wel waard.

Edit2: Volgens comments op reddit is het helaas kaleido. Jammer. Zoals gezegd hebben ze wel het een en ander getweakt maar het blijft beperktere techniek. Het enige voordeel van kaleido is dat je de kleurenfilters uit kan schakelen en de refresh sneller is. Er is momenteel één reader die wel gallery gebruikt, de Remarkable Paper Pro. Die heeft veel mooiere kleuren in vergelijkingen, al heeft hij wat nadelen zoals dat kleuren refreshes langzamer zijn (zwartwit is wel snel) en dat het zwart een beetje blauwig is. Maar het ziet er alsnog veel mooier uit vind ik. De remarkable is alleen wel erg groot voor een reader, hij is meer als notitieblok bedoeld. Er is ook eentje van "Bigme" maar die is niet leverbaar.

Edit: Hij is hier in Spanje gewoon beschikbaar dus hij is niet VS only! @Hayte
Link: https://www.amazon.es/dp/B0CX8YKQ2H . Hij kost hier 299,99 euro.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 16 oktober 2024 17:39]

Mayonaise @Llopigat16 oktober 2024 18:32
https://www.youtube.com/watch?v=XjN5XmFSGQU

Deze Youtuber was op een Kindle Event, en bevestigt inderdaad dat het een custom Kaleido 3 is. Hij legt ook uit welke aanpassingen Amazon heeft doorgevoerd voor heldere kleuren. Iets met hoe de LEDs de scherm belichten en software algoritmes om kleuren meer contrast te geven. Hij gaf ook aan dat er een instelling is voor kleuren: default en vivid. Ik ga ervan uit dat vivid dan nog helderdere kleuren geeft, maar ten koste van snelheid.
AuteurHayte Redacteur @Llopigat16 oktober 2024 17:30
Pfoe, wordt wat lastig om een kloppende, mooie kop te maken dan. Heb het 'voor VS'-deel eruit gehaald, dank voor de mention :)
Llopigat @Hayte16 oktober 2024 17:38
Er staat wel nog steeds in de tekst dat er geen Europese release is. Maar hij is ook in bijvoorbeeld Duitsland beschikbaar (zelfs goedkoper dan in Spanje): https://www.amazon.de/dp/B0CX8YKQ2H

Dus het lijkt er op dat Nederland en Belgie eerder de uitzondering op de regel zijn.

Voor de nieuwe Scribe geldt het echter wel, die zie ik op beide sites niet terug.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 16 oktober 2024 17:40]

NoUser @Llopigat17 oktober 2024 09:26
Eventueel de Amazon EU landen prijzen vergelijken op:
https://www.hagglezon.com/en/s/B0CX8YKQ2H
Llopigat @NoUser17 oktober 2024 11:31
Oh cool! Een andere handige site is https://camelcamelcamel.com , dat is een soort pricewatch voor amazon waar je prijsschommelingen kan bekijken en alerts instellen.
AuteurHayte Redacteur @Llopigat16 oktober 2024 17:40
Thanks, heb het aangepast :)
batteries4ever @Llopigat16 oktober 2024 19:40
Ik denk dat je vanuit NL ook gewoon op amazon.de kunt bestellen, ik kan i.i.g. van Duitsland vrolijk spulletjes in Nederland laten bezorgen.
Mariekeb @Llopigat16 oktober 2024 17:07
Goed om te zien dat kleuren e-readers meer algemeen beschikbaar lijken te gaan komen ( tenminste als ze binnenkort ook naar Europa komen)
Hij is een stuk goedkoper dan de Remarkable pro ( Gallery 3) . Die staat wel heel hoog op mijn verlanglijstje want die kan nog een heleboel meer uiteraard.
Roel1966 16 oktober 2024 23:15
Enigste rede voor zo'n Kndle is eigenlijk alleen dan het e-ink schermpje maar qua prijs liggen ze dusdanig dat je net zo goed dan een stuk groter tablet kan kopen. Zeker al zoiets als die Scribe is voor hetgeen die bied eigenlijk veel te duur want voor die prijs heb je genoeg tablets met pen. En tja, de kleurenversie, je ziet al op de foto dat de kleuren vaal zijn dus e-ink in kleur is nog steeds matig.

Enigste Kindle die dan nog ietwat interessant kan zijn is eigenlijk de goedkoopste voor rond dan 110 dollar. Daarvan kan ik mij nog een beetje voorstellen dat een fervente lezer nog wel gebruik van zal maken. Maar tja, misschin ben ik wel te zeer verwend met een Samsung Tab S9 Ultra, dan lijkt alles al snel heel klein.
emeralda @Roel196617 oktober 2024 07:45
Amazon maakt goedkope ereaders voor 80 euro. Goedkoper ga je ze niet krijgen.

Het is natuurlijk de bedoeling dat je daarna boeken bij Amazon koopt maar je kunt gewoon boeken side loaden.
Roel1966 @emeralda17 oktober 2024 19:09
Ja oke, 80 euro gaat dan nog maar evenzogoed, voor een paar tientjes meer heb je ook al best wel leuke tablets tegenwoordig.
hfolkers @Roel196617 oktober 2024 10:02
Als je het voordeel niet ziet lees je waarschijnlijk te weinig...
Ik doe de hele vakantie op een halve batterij lading kan in vol zonlicht en in het pikke donker heerlijk lezen zonder zere ogen te krijgen. Het ding weegt weinig en staat gewoon direct op de pagina waar ik gebleven was.
Zeker allemaal wel wat practischer en makkelijker dan een tablet. (en ook dat hij het over 5-10 jaar nog vrijwel net zo goed doet).
Roel1966 @hfolkers17 oktober 2024 19:08
Als je het voordeel niet ziet lees je waarschijnlijk te weinig...
Ik lees inderdaad maar weinig boeken maar daarnaast heb ik een ooghandicap en zo'n e-reader schermpje gewoonweg te klein is voor mij. Tuurlijk kan je het lettertype vergroten maar ja dan moet je ook weer vaak bladeren wat ook niet echt praktisch is.

Daarnaast lees ik graag stripboeken en tja dat is op een e-ink reader echt niet te doen en strips in zwart-wit, nee. Ook lees ik vaker dan pdf-files, documenten zeg maar voor de politieke partij waarbij ik aangesloten ben en ook pdf's gaat lastig op een e-reader.
0re0 16 oktober 2024 17:17
Jammer dat er nog steeds niets beschikbaar is om een comic, bv de Donald Duck op tablet formaat te kunnen bekijken
Technoid @0re016 oktober 2024 17:21
iPad, werkt prima.
Lees al jaren zo diverse stripboeken.

[Reactie gewijzigd door Technoid op 16 oktober 2024 17:21]

Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Technoid16 oktober 2024 17:33
Een iPad biedt een hele andere (en veel meer onplezierige) leeservaring door het actieve en veel te heldere scherm dan een echte e-reader.
k995 @Bor16 oktober 2024 18:25
Neem 1 met oled scherm en je kan dat echt laag zetten.
Het voordeel van dat is dat de kleuren echt perfect zijn iets wat op dergelijke e-readers wel soms erg te wensen laat.
Llopigat @k99516 oktober 2024 18:36
Ja helaas zijn er geen tablets meer in eReader grootte met OLED scherm.

Samsung had ooit de Tab S 8,4", die as daar perfect voor. Maar nu hebben ze alleen nog maar megagrote tablets met OLED.
k995 @Llopigat16 oktober 2024 20:48
Idd kleinste is toch een 4cm breder en hoger.
Prijzen vallen dan wel mee en zijn niet veel duurder.

Echter is iets zoals dit: https://www.gsmarena.com/...d_pro_11_(2024)-12713.php

wel juist evengroot als een doorsnee strip
MatyGirl @Llopigat16 oktober 2024 19:21
A9 is 8.7"
Of de Active 5, maar die's rugged

Edit: Nvm, ik kan niet lezen 8)7

[Reactie gewijzigd door MatyGirl op 16 oktober 2024 19:22]

Llopigat @Bor16 oktober 2024 17:49
Je kan dat redelijk tegengaan door de helderheid laag te zetten. Voor mij worden dan alleen de reflecties van het scherm irritant. Met een matte screenprotector erover gaat het een stuk beter.

Ook is er NXTPaper waar Wout Funnekotter heel erg enthousiast van is: review: TCL Nxtpaper 3.0-schermen betast en bekeken - Geen e-paper, maar lijk...

Als het je echt om comics gaat waar rijke kleuren belangrijk zijn, dan is dat wellicht een optie. Ook heb je dan natuurlijk vloeiende refreshes. Ik vind zo'n kindle colour vooral interessant als je voornamelijk gewoon tekst leest maar af en toe kleuren nodig hebt.
cmegens @Bor16 oktober 2024 18:13
Met de moderne schermen is dat toch echt heel erg goed geworden. De helderheid kan zo laag dat het echt wel plezierig kan.
rboerdijk @Bor16 oktober 2024 22:22
Maar je kunt het wel instellen op eindeloos verticaal scrollen ipv de pagina om te slaan.

Ik vraag me af hoe dat werkt op een kindle (serieuze vraag), ik vermoed dat de refresh rate te laag is om snel te scrollen?
Homeland @0re016 oktober 2024 17:34
Je noemt het zelf al, tablets?
0re0 @Homeland 16 oktober 2024 17:38
Ik heb het over tablet formaat. Niet een tablet.
Amanoo @0re016 oktober 2024 18:10
Misschien een grotere Onyx Boox? Die dingen zijn alleen monsterlijk duur als je een flink grote wil, en ik weet even niet of ze ook grotere kleurenmodellen hebben, of dat daarvan alleen kleine zijn.
tiebird @0re016 oktober 2024 17:48
De Remarkable Paper Pro komt hiervoor wel aardig in de buurt.
Wel enkele nadelen:

- prijs (ca. 700 euro)
- geen ondersteuning voor CBR/CBZ (converteren naar pdf werkt wel goed)
ErnstvV 16 oktober 2024 17:45
Ondersteunen de Kindles ondertussen het makkelijk overzetten van EPUB bestanden zodat ook boeken van een normale bibliotheek er makkelijk op kan zetten zijn? Ik meen me te herinneren dat dat bij de laatste review nog niet echt het geval was en alleen via een omweg kon.
Mijn stokoude NOOK gaat dat heel simpel maar is wel erg aan vervanging toe, maar juist de ondersteuning van EPUB werkt wel simpel. Gewoon de link van de bibliotheek openen met Adobe en van daar uit naar de ereader slepen. Zou vervelend zijn als dat ineens via een omweg zou moeten.
badnews.nl @ErnstvV16 oktober 2024 18:13
Kindle ondersteunt al jaren epub…
peggman @badnews.nl16 oktober 2024 18:24
NIet native, alleen via Amazon's cloud service. Daar wordt de ePub omgezet in een native azw3 formaat. Via USB werkt het niet.
badnews.nl @peggman16 oktober 2024 18:27
Je hebt gelijk, ik stuur ze inderdaad via amazon naar mijn book. (Nooit via usb aangesloten).
ErnstvV @peggman16 oktober 2024 18:38
Dank je, dit zocht ik. Dus niet een boek lenen, link openen met Adobe en direct op de reader zetten. Maar zo te lezen niet heel veel extra werk.
Squixx @peggman17 oktober 2024 09:28
Met calibre gaat dat prima via usb.

En calibre wil je sowieso wel als je meer dan 2 epub files hebt
Llopigat @peggman16 oktober 2024 18:38
Ja en die clouddienst werkt slecht. Hij ziet bijvoorbeeld "fancy quotes" niet goed waardoor er steeds control codes door je tekst heen komen. Dat was in elk geval mijn ervaring toen ik het nog gebruikte. Tegenwoordig zet ik ze zelf wel om met Calibre.
Homeland 16 oktober 2024 17:34
Wat is het nu van hogere helderheid bij e-ink? Bij lezen in het donker is een relatief lage helderheid juist fijn en in fel zonlicht heb je helemaal geen verlichting nodig.
FeareX @Homeland 16 oktober 2024 17:51
Er zit een leeslampje in, die is feller.
Mayonaise @Homeland 16 oktober 2024 17:56
Handig voor marketing afdeling om reclame te maken.

Waarschijnlijk van hogerop opgelegd dat men absoluut helderder beeld nodig heeft, omdat niet alle mensen begrijpen dat men enkel in het donker verlichting nodig heeft en het men zodanig kan marketen als beter dan concurrentie want helderder.
ViPER_DMRT @Mayonaise16 oktober 2024 23:34
Disclaimer: Groot fan van LG OLED's (ondanks dat ik compleet over ben gestapt naar een UST)

Maar dit, ik ben er vrij zeker van dat er geen enkel OLED op 90+ brightness staat in de slaapkamer ....
It's not nice :)
The Chosen One @Mayonaise17 oktober 2024 09:54
Het hoeft niet donker te zijn om licht nodig te hebben. Net als met een boek, of zelfs gamen op een pc/scherm, is lezen met te weinig licht gewoon slecht voor je ogen.
Wat ook belangrijk is om te weten, klinkt alsof je het niet weet?, is dat de Kindle een frontlit licht heeft en geen backlit zoals een monitor if ipad.
Mayonaise @The Chosen One17 oktober 2024 19:56
Ik begrijp je commentaar niet.

Een Ereader is net zoals papier, je hebt daadwerkelijk geen licht nodig overdag. Enkel in het donker zet je de verlichting wat aan, maar dan ga je deze niet op de helderste zetten want dat is dan niet goed voor je ogen. Er is geen enkel situatie waarbij je de helderste stand nodig hebt.
batteries4ever @Homeland 16 oktober 2024 19:44
Ik gebruik de verlichting vrijwel altijd, behalve in directe zon. Maar als het iets minder licht is, b.v. bewolkte hemel, is helder "papier" handig, omdat je ereader anders vrij donker is t.o.v. de omgeving.
NightCruiser 16 oktober 2024 18:19
Zou mooi zijn als je die Kindles eindelijk eens kan koppelen aan een NL biep, groot gemis wat mij betreft.
Stephen Falken @NightCruiser16 oktober 2024 18:28
Exact, dat is ook de reden dat mijn vrouw een device heeft met een browser erop die dat wel kan.

(tolino pocketbook)
The Chosen One 16 oktober 2024 18:55
Ik zag nieuwe serie en dacht OASIS! Kermis en koud en zo.
SierraPapa 16 oktober 2024 19:02
Ik ben benieuwd of het trade-in programma ook voor ons Nederlanders werkt. Ik zit op de Duitse site, maar krijg een wazige foutmelding als ik mijn eigen adres gebruik.
Eindhovenk @SierraPapa16 oktober 2024 19:10
Zit ik ook naarstig op te wachten. Voor trade-in op de Duitse site heb je een Duits adres nodig. Zowel om de retourenvelop(?) toegestuurd te krijgen als om vervolgens het trade-in tegoed in een Kindle om te kunnen zetten.
Bert Grootje 16 oktober 2024 18:34
Hoi, ik zie wel een link naar de standaard Kindle bij de nl site maar niet de paperwhite versie.
Azenomei 16 oktober 2024 21:21
Ik hoef geen Amazon apparaat. Ze kunnen zo in je bibliotheek grijpen en de content wijzigen (aangepast voor modern publiek, Roald Dahl?) of je "gekochte" boeken verwijderen (Ow nee, de rechten zijn verdwenen en je ging akkoord met voorwaarden paragraaf 963b).
thylacine @Azenomei17 oktober 2024 12:02
Dat los ik (en anderen) op door al mijn boeken ook in Calibre te hebben. Van daaruit stuur ik ze naar mijn Kindle. Deze leest gewoon erg prettig. Kopen via de Amazon store doe ik eigenlijk alleen als ik geen alternatieven kan vinden. Want kopen is geen kopen, maar duur-huur.

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