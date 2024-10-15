Foto's tonen verpakking nieuwe Amazon Kindle Paperwhite met iets groter scherm

Er zijn foto's opgedoken van wat de verpakking zou zijn van de Amazon Kindle Paperwhite 12th Gen. De opvolger van de Paperwhite van drie jaar geleden zou een groter scherm krijgen. De diagonaal gaat van 6,8" naar 7".

Kindle Paperwhite 12th Gen op eBay

De opslag is bovendien 16GB, terwijl de versie uit 2021 begint bij 8GB, meldt Goodereader. De listing voor het product stond kort op eBay, tot bezoekers merkten dat het ging om een niet aangekondigd product. Nu is de listing niet meer vindbaar.

Behalve het iets grotere scherm en meer opslag lijken er weinig wijzigingen zichtbaar bij het apparaat. Amazon brengt nieuwe hardware doorgaans uit in het najaar. Eerdere Kindles verschenen veelal in september. Amazon heeft voor zover bekend geen eigen evenement gepland staan om nieuwe hardware aan te kondigen. Het verschijnen van de listing op eBay wijst erop dat de release mogelijk niet lang op zich laat wachten. Een release dit najaar ligt ook voor de hand: sinds 2015 verschijnt er elke drie jaar een nieuwe generatie van het apparaat.