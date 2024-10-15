Foto's tonen verpakking nieuwe Amazon Kindle Paperwhite met iets groter scherm

Er zijn foto's opgedoken van wat de verpakking zou zijn van de Amazon Kindle Paperwhite 12th Gen. De opvolger van de Paperwhite van drie jaar geleden zou een groter scherm krijgen. De diagonaal gaat van 6,8" naar 7".

Kindle Paperwhite 12th Gen op eBay
Kindle Paperwhite 12th Gen op eBay

De opslag is bovendien 16GB, terwijl de versie uit 2021 begint bij 8GB, meldt Goodereader. De listing voor het product stond kort op eBay, tot bezoekers merkten dat het ging om een niet aangekondigd product. Nu is de listing niet meer vindbaar.

Behalve het iets grotere scherm en meer opslag lijken er weinig wijzigingen zichtbaar bij het apparaat. Amazon brengt nieuwe hardware doorgaans uit in het najaar. Eerdere Kindles verschenen veelal in september. Amazon heeft voor zover bekend geen eigen evenement gepland staan om nieuwe hardware aan te kondigen. Het verschijnen van de listing op eBay wijst erop dat de release mogelijk niet lang op zich laat wachten. Een release dit najaar ligt ook voor de hand: sinds 2015 verschijnt er elke drie jaar een nieuwe generatie van het apparaat.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 15-10-2024 15:49 32

15-10-2024 • 15:49

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Reacties (32)

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combimagnetronn 15 oktober 2024 17:08
Wat kan het voordeel zijn van een Kindle boven een Kobo in nederland? Kobo is en makkelijker verkrijgbaar bij winkels in de stad, en het abbonnement kan wel gewoon hier afgesloten worden, die van Kindle niet zo ver ik weet.
panterarosso @combimagnetronn15 oktober 2024 17:27
Als je veel Engelse boeken leest, je kunt overigens gewoon abbonement afsluiten, ik heb bij audible ook gewoon een een abbonement, in de vs omdat dat voordeliger was en veel keuze, gewoon invullen dat he op 1600 Pennsylvania Avenue woont
bzuidgeest
@combimagnetronn15 oktober 2024 17:31
Simpel, ik lees alleen engelse boeken en de selectie daarvan is veel groter bij amazon US waar ik nog steeds aanhang met de kindle. Geen abbo nodig. Ik betaal gewoon voor mijn boeken per stuk. Beetje tactisch met geduld en leuke schrijvers die wat minder bekend zijn en je kan een hoop lezen voor relatief weinig.
Nederlandse boeken zijn vaak slecht vertaald, ik lees gewoon het origineel.
ArawnofAnnwn @combimagnetronn15 oktober 2024 17:54
Ik heb net gekeken in de Amazon winkel en de Kobo winkel. Van de 5 laatste boeken die ik heb gelezen, was er maar 1 te lezen via de Kobo winkel en alle 5 via de Amazon winkel. Die ene die wel via Kobo te lezen is, is een vertaling vanuit het Engels. Nee dank je. Ook nog eens gekeken naar boeken die ik nog wil lezen, die zijn via Kobo niet te verkrijgen en via Amazon wel. De keuze is dan makkelijk. Ik heb nog nooit een ereader gebruikt, maar een Kindle ziet er een stuk aantrekkelijker uit en ik ga er als ik tijd heb eens goed naar kijken of dit iets voor mij is.
swhnld
@combimagnetronn15 oktober 2024 20:00
Gemak, aanbod en prijs zijn redenen.
Gemak van de geïntegreerde winkel, met mogelijkheden content digitaal te mailen en over apparaten te synchroniseren.
Aanbod, er is enorm veel uniek aanbod op Kindle in en andere talen , en van 'onbekende' schrijvers omdat je zelf kunt publiceren bij hun in plaats van via een uitgever te moeten.
En prijs van de apparatuur begint lager voor een prima apparaat dan bij de concurrentie.

Uiteraard zijn er ook nadelen, zoals het niet kunnen lezen van met DRM beveiligde epub eboeken. Hierdoor kun je ook geen bibliotheek boeken lenen erop. Ook mist een Kobo Plus abonnement integratie voor wie geïnteresseerd is in dat aanbod.

Mijn mening is dat zowel Kobo als Kindle voor en nadelen hebben die je moet afwegen voor jezelf. Vroeger was er meer Nederlandstalig aanbod op Kobo, maar dat is ook gelijk getrokken is mijn indruk, echter check dat ook voor jou favoriete schrijver als je die hebt.
En komt het een keer voor dat een boek er niet is voor jou gekozen platform, kun je het in een app van dat platform op je telefoon lezen, of kijken of het boek te converteren is via een hulpmiddel als Calibre, of bijvoorbeeld de mail naar Kindle optie ingeval je dat platform gekozen hebt.
hijlko.roosjen @combimagnetronn15 oktober 2024 21:05
Ik heb nu binnen 5 jaar al de derde Kobo kapot door batterij problemen. Van de lastste deze week de batterij door een nieuwe vervangen. Binnen 1 dag ook weer leeg. Echt een oplaad issue dus. Ik ga wel over naar de nieuwe Kindle Paperwhite. Hopelijk komt die snel en is die beter dan de Kobo.
christopher72 @combimagnetronn16 oktober 2024 15:14
Ik heb beiden veel gebruikt. Het is - in mijn ervaring - een beetje vergelijkbaar met Android devices met Android OS vs. Apple devices met iOS. Apple hardware en software voelt meer aan als een twee-eenheid. Dat geldt ook voor Kindle hardware en software. Daarnaast zijn mijn ervaringen met Kobo wisselend: backlight vaak niet egaal, brakke en te dunne pageturn buttons, alleen plastic optie, wel ‘es een software bug of crash, minder responsief. Dat alles heb ik nog niet gemerkt bij Kindles (ik heb een paperwhite en een oasis).
Dat gezegd hebbende: welke idioot bedacht heeft om de aan/uit-knop aan de onderkant van de paperwhite te zetten, die moet echt worden ontslagen.
Llopigat 15 oktober 2024 15:55
Hmm als dat het enige is dan blijf ik gewoon bij de mijne (de huidige generatie). De opslag is meer dan voldoende en de 0,2" maakt ook het verschil niet. Wat me misschien wel had kunnen overhalen was een kleurenversie a la Kobo Color.

Maar ook met een zwartwit versie had ik wel op iets meer gehoopt. Lichtere behuizing en page-turn knoppen bijvoorbeeld. Die mis ik heel erg van mijn vorige reader (en ook mijn kindle voyage die weliswaar geen echte knoppen had maar wel drukgevoelige zijkanten). Het touchscreen werkt lang niet zo goed.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 15 oktober 2024 19:46]

Twam @Llopigat15 oktober 2024 16:39
Dit is ook meer een incremental change, toch, niet het soort product waar je iedere nieuwe versie hoeft te upgraden?

Ik heb een 2nd gen Paperwhite, het model uit 2013 (das 6th gen Kindle?), voor mij begint dit best interessant te worden - vooral omdat de accu inmiddels toch iets minder wordt. Dan krijg ik als bonus dat de nieuwe waterbestendig is en oplaadt via USB-C ipv micro-USB. Vind ik op zich prettige upgrades, maar voor mij op zichzelf kennelijk tot nu toe al niet genoeg om huidige Kindle te vervangen. Ik twijfel nog steeds, omdat het ding nog wel prima werkt, maar ik nu gewoon halverwege een boek moet opladen. Ook weer niet echt onwerkbaar, zeg maar :+

Technische ontwikkelingen in ereaders gaan gewoon een stuk minder vlot dan bij computers of smartphones, helemaal als je er vooral boeken mee wilt lezen (comics/graphic novels of audiobooks ander verhaal - al snap ik mensen die een ereader kopen om de audiobook-support dan weer niet helemaal :P ).

[Reactie gewijzigd door Twam op 15 oktober 2024 16:41]

jmmk @Twam15 oktober 2024 17:24
Als-ie het verder nog prima doet, we zitten hier op Tweakers, nietwaar? :)

edit: link aangepast

[Reactie gewijzigd door jmmk op 15 oktober 2024 18:08]

Admiral Freebee @Llopigat15 oktober 2024 16:08
Ik mis ook nog altijd knoppen om de bladzijde om te slaan. Ik lees erg graag op een ereader maar het tikken of swipen op het scherm is toch niet zo'n goede ervaring als drukken op een knop waar je vinger toch al op rust.
FloggingHank @Admiral Freebee15 oktober 2024 16:52
Daarom heb ik met Black friday een aantal jaar terug de Kindle Oasis gekocht. De knoppen aan de zijkant zijn echt heel fijn
rammes @FloggingHank15 oktober 2024 17:56
en een usb-c variant.
Marcel Br @rammes16 oktober 2024 16:32
Dat heeft de huidige al :)
Guldan @Admiral Freebee15 oktober 2024 18:34
Kobo heeft ook e readers met knoppen aan de zijkant. Ik vind dat ook erg handig.
curkey @Admiral Freebee15 oktober 2024 19:20
Voor mij was dat één van de redenen een Pocketbook te nemen. Verder een open platform, dus niet aan één winkel gebonden.
The Chosen One @Admiral Freebee15 oktober 2024 20:18
Ben toen van een Kindle keyboard naar een paperwhite gegaan en die knoppen miste ik toch ook wel een beetje. Toen een Oasis gekocht en teruggestuurd en nu al weer jaren de grotere Oasis.
Jammer genoeg nog steeds geen nieuwe versie daarvan.
bzuidgeest
@Llopigat15 oktober 2024 17:28
Ik heb totaal geen moeite met de touch. swipe links swipe rechts met de duim en je gaat voor en achteruit, Knoppen slijten en gaan stuk. Touchscreen van de soort in de kindle is bijna eeuwig.

En ja ik had ooit een apparaat met knoppen daarvoor, maar ik mis dat niet.
derooke @bzuidgeest15 oktober 2024 18:12
E reader van 8 jaar oud. Word bijna dagelijks gebruikt. De knop is zeker minder maar werkt nog goed. Het is de batterij die slijt.(Nog maar een paar uur ) We gaan een "grote" Kobo kopen nu
Llopigat @bzuidgeest15 oktober 2024 19:19
Hm ik mis het zeker wel. Ik zit vaak verkeerd met swipen, dat hij het verkeerd herkent of twee pagina's omslaat en ik weer moet zoeken waar ik nou zat. Of dat ik hem oppak en hij een pagina omslaat. Bleh. Ik vond de oude knoppen veel prettiger. Ik heb nog een 4e generatie kindle hier. Die wordt niet meer gesupport maar de knoppen doen het nog.

In het begin hadden ze nog de oasis maar die is nooit geupdate en een van de functies die ik echt niet kan missen is de wit-op-zwart mode die daar helaas nooit op is gekomen.
jfdaniels @Llopigat15 oktober 2024 23:34
Je kan ook tappen links of rechts. Je hoeft niet te swipen.
Llopigat @jfdaniels15 oktober 2024 23:47
Oh ja ik weet het maar juist daardoor verspringt hij vaak pagina's als ik hem verkeerd oppak ofzo. Ik zou liever helemaal geen touchscreen hebben (of het kunnen uitschakelen en dan fysieke knoppen hebben).

Helaas vind ik het kindle ecosysteem erg prettig verder anders was ik wel naar een ander merk gegaan.
greydutch @Llopigat16 oktober 2024 08:49
Ik wil graag een lans breken voor het merk Pocketbook. In Nederland niet erg bekend, geloof ik, maar een echte aanrader! Alle readers hebben knoppen, wat ook ik een groot voordeel vind. Daarnaast kun je met software (CoolReader of Ko-Reader) je layout perfect tweaken, hiervoor leveren deze programma's tientallen opties. Ik heb momenteel een Pocketbook Verse Pro, het perfecte kerstcadeau!
Jimijames75 @greydutch16 oktober 2024 12:49
Heb twee keer een pocketbook touch gehad, maar die waren mij te kwetsbaar (scherm). Daarna op de kindle paperwhite overgestapt en die gaat inmiddels al weer 3 jaar mee.
Naaktgeboren 15 oktober 2024 16:55
Ik heb er eentje van de 10e gen, maar ik zou willen dat de processor sneller is. Soms vind ik het best lang duren voordat ie opstart en mijn ebook wordt geopend.
Als die nieuwe sneller is vind ik een upgrade wel de moeite waard.
bzuidgeest
@Naaktgeboren15 oktober 2024 17:32
Mijne is wat ouder ook, ouder dan die van jou denk ik. Heeft zijn issues. Maar ik merkt dat als ik hem regelmatg reboot dat hij sneller blijft. 1 keer in de paar weken is al voldoende.
EzraTweaked 15 oktober 2024 15:55
Ik ben enorm gek op mijn Kindle Paperwhite 11th generation.

Er zullen best betere e-readers op de markt zijn, maar ik vind de Kindle Store erg fijn werken persoonlijk.

Deze nieuwe 12th generatie sla ik over, maar ik ga wel de nieuwe Basic halen.
Lichter, Kleiner, en een scherper scherm ivm het ontbreken van het glas/plastic die op de 11th gen.

Ik reis maandelijks en neem elke keer mijn kindle mee, maar ik merk gewoon dat na verloop van tijd gewoon wat zwaar aanvoelt in de hand en wat onhandig vooral in het openbaar vervoer voelt het soms aan als een dienblad, perfect voor thuis gebruik though.

[Reactie gewijzigd door EzraTweaked op 15 oktober 2024 16:32]

batteries4ever @EzraTweaked15 oktober 2024 18:25
Maar synchroniseren die 2 ook? D.w.z. als je op blz. 53 zit op je thuis Kindle, zit je dan ook op blz. 53 op je reis Kindle. Anders lijkt het me lastig telkens weer te zoeken waar je gebleven was, de "ingebouwde bladwijzer" is juist een voordeel van ereaders.
Mayonaise @batteries4ever15 oktober 2024 19:42
Ja, met WhisperSync.

Je kan zelfs verder lezen op je smartphone, tablet of pc.
Enkel moet je Kindle een internetverbinding hebben om te syncen.
batteries4ever @Mayonaise16 oktober 2024 08:51
Ah bedankt! Dat maakt een heel verschil. Bij mij past de laatste generatie Kindle nog goed in mijn jas, soms broekzak. Ik vraag me af of je nog op de kleine Kindle wilt lezen als je de grote gewend bent, ik zou zelf mijn 6.7 “ scherm niet graag opgeven voor het 6” scherm van mijn oude Kindle, maar mocht je hem onderweg kwijtraken is het ook niet zo’n verlies.
iMarsu 16 oktober 2024 06:01
Mijn Kindle paperwhite is toch echt 16GB en niet 8GB.
Deze paar maanden terug gekocht ter vervanging van mijn 10 jaar oude kindle wifi (4??).

De epubs die ik heb worden met Calibre omgezet naar het kindle format, werkt uitstekend.
Mayonaise 15 oktober 2024 19:40
Specs en meer foto's zijn ook uitgelekt ondertussen. Grootste verandering lijkt wel de snellere en scherpere e-ink scherm te zijn. Nog geen sprake van kleuren.

[Reactie gewijzigd door Mayonaise op 15 oktober 2024 19:41]


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