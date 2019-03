Amazon voegt verlichting toe aan instap-Kindle

Amazon heeft een nieuwe Kindle aangekondigd. Het gaat om het instapmodel met 6"-scherm waaraan het bedrijf verlichting heeft toegevoegd, vergelijkbaar met de Paperwhite. De prijs van het nieuwe model is tachtig euro.

Amazon biedt de nieuwe Kindle in het wit en zwart aan. De e-reader heeft een 6"-scherm met een pixeldichtheid van 167ppi. Er is 4GB opslag aanwezig. De instap-Kindle heeft daarmee nog altijd een lagere pixeldichtheid en minder opslag dan de Kindle Paperwhite, maar ook de verlichting is anders. De Paperwhite heeft vijf leds rond het scherm tegen vier voor de nieuwe Kindle.

Volgens Amazon is ook het contrast van het elektronische papier verbeterd ten opzichte van de oude instap-Kindle. In zijn overzicht vermeldt Amazon de Kindle van de vorige generatie, zonder verlichting, niet meer. Daardoor lijkt het erop dat deze wordt uitgefaseerd. De oude e-reader is bij Amazon Duitsland nog wel te krijgen voor zestig euro in plaats van de oorspronkelijke prijs van zeventig euro. De nieuwe instap-Kindle is met tachtig euro hoe dan ook iets duurder dan zijn voorganger.