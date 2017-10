Nieuwe Kindle Oasis-e-reader heeft groter scherm en waterbestendige behuizing

Amazon heeft een nieuwe versie van zijn Kindle Oasis-e-reader aangekondigd. Het nieuwe model heeft een metalen behuizing, een groter 7"-scherm en is waterbestendig. Amazon Duitsland biedt de e-reader aan vanaf 230 euro.

Het 7"-scherm heeft net als andere recente Kindle-modellen een pixeldichtheid van 300ppi. Wat de resolutie is van het gebruikte paneel maakt de fabrikant niet bekend, maar met een schermverhouding van 4:3 zou dat uitkomen op 1680x1260. De e-reader heeft achtergrondverlichting bestaande uit twaalf leds. Dat moet voor egale verlichting zorgen. De kleurtemperatuur van de leds is niet instelbaar; concurrent Kobo biedt die functionaliteit wel in zijn high-end modellen.

Naast een groter scherm heeft de nieuwe Kindle Oasis een aangepaste behuizing van metaal. Op het dunste punt is de e-reader 3,4mm dik. Het onderste gedeelte is 8,3mm dik en de e-reader weegt 194 gram. De behuizing is waterbestendig volgens de IPX8-specificatie; volgens Amazon kan de e-reader een uur lang op een diepte van twee meter functioneren.

Er is geen koptelefoonaansluiting aanwezig, maar het apparaat ondersteunt wel audioboeken. Om die te beluisteren is een bluetoothheadset nodig. Amazon biedt gebruikers keuze uit vijf lettertypes en meer instelopties voor tekst. Voortaan kan de tekst ook links uitgelijnd worden. De nieuwe tekstopties komen met een software-update ook naar oudere Kindles, vanaf de 2013-versie van de Paperwhite.

De nieuwe Kindle Oasis is de opvolger van de eerste versie die vorig jaar uitkwam. Het model van 2016 heeft een 6"-scherm en is niet waterdicht. De oude versie kostte toen hij uitkwam bijna 300 euro. Het nieuwe model is met 230 euro voor de 8GB-versie een stuk goedkoper. Amazon brengt ook een 32GB-variant uit voor 260 euro en een versie met 3g-functionaliteit voor 320 euro. De nieuwe Kindle Oasis is vanaf 31 oktober verkrijgbaar.